«Победа в Лиге чемпионов будет наградой в конце тяжелого пути». Буффон в третий раз вышел в финал ЛЧ

Буффон никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Малоизвестные Томас Кущак, Нуну Санту и Паоло Орландони могут повесить медаль чемпиона на самое видное место, хотя их вклад в общее дело закончился на скамейке запасных. Об этих вторых-третьих голкиперах клубов-победителей ЛЧ сейчас уже никто не помнит. Но еврокубок они выиграли. Буффон, который пошел в нем на вторую сотню матчей – нет.

Впрочем, еврокубок был, причем в Москве – там, где началась у Джиджи и карьера за сборную Италии. Сначала Буффон кувыркался в снегу в стыковом матче против России, а спустя полтора года завоевал с «Пармой» Кубок УЕФА в «Лужниках», когда Килиану Мбаппе не исполнилось еще и шести месяцев. Потом были целых 10 чемпионств в Италии (десятое «Юве» оформит на выходных) и победный чемпионат мира. А ЛЧ не покорилась. За это время ее смог выиграть даже сенсационный «Порту». Медаль есть у Аленичева с Янкаускасом. А у Буффона – нет.

«Поражение по пенальти в 2003 году было очень болезненным, но тогда мне было всего 25, и я оставался спокоен, потому как был убежден, что впереди еще много побед. Это юношеский энтузиазм. Я был так близок к победе в том матче: миланцы не забили три пенальти. Два из них я отбил», – вспоминал недавно Буффон. Тогда итальянец был близок к победе, второй шанс спустя 12 лет представлялся куда менее реальным. Против космического трио MSN был бессилен даже он, хотя сам Джиджи так не считает: «В 2015-м мы проиграли финал, когда «Барселона» была прижата к канатам. Мы пропустили практически на контратаке».

Дани Алвес скакал и веселился после того финала в Берлине, когда Буффон снова мрачно прошел мимо чемпионского кубка. Играл бразилец еще за «Барсу», а сейчас в составе «Юве» уничтожил «Монако» – двумя голевыми передачами в гостях и великолепным голом дома, да еще и первый мяч Манджукич забил с его отличного заброса. «Монако» лишился шанса на чудо уже в первом тайме – 0:2. Все было кончено. Они старались как могли, и Мбаппе все-таки забил Буффону на 689-й минуте сухой серии «Юве» , сделав минимальной разницу в счете. Но никогда еще французский клуб не побеждал «Ювентус» на его поле. Не случилось этого и сегодня.

Результат «3+4» по системе «гол плюс пас» сделал Алвеса самым крутым защитником всего сезона в Лиге чемпионов. В решающих матчах бразилец креативен и удачлив. Его игра – отличное предзнаменование для Буффона перед третьим финалом, который может стать для итальянца главным в жизни. Удачи в первых двух ему как раз и не хватало.

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