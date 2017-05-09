Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Победа в Лиге чемпионов будет наградой в конце тяжелого пути». Буффон в третий раз вышел в финал ЛЧ

«Победа в Лиге чемпионов будет наградой в конце тяжелого пути». Буффон в третий раз вышел в финал ЛЧ

Буффон никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Малоизвестные Томас Кущак, Нуну Санту и Паоло Орландони могут повесить медаль чемпиона на самое видное место, хотя их вклад в общее дело закончился на скамейке запасных. Об этих вторых-третьих голкиперах клубов-победителей ЛЧ сейчас уже никто не помнит. Но еврокубок они выиграли. Буффон, который пошел в нем на вторую сотню матчей – нет.

Впрочем, еврокубок был, причем в Москве – там, где началась у Джиджи и карьера за сборную Италии. Сначала Буффон кувыркался в снегу в стыковом матче против России, а спустя полтора года завоевал с «Пармой» Кубок УЕФА в «Лужниках», когда Килиану Мбаппе не исполнилось еще и шести месяцев. Потом были целых 10 чемпионств в Италии (десятое «Юве» оформит на выходных) и победный чемпионат мира. А ЛЧ не покорилась. За это время ее смог выиграть даже сенсационный «Порту». Медаль есть у Аленичева с Янкаускасом. А у Буффона – нет.

«Поражение по пенальти в 2003 году было очень болезненным, но тогда мне было всего 25, и я оставался спокоен, потому как был убежден, что впереди еще много побед. Это юношеский энтузиазм. Я был так близок к победе в том матче: миланцы не забили три пенальти. Два из них я отбил», – вспоминал недавно Буффон. Тогда итальянец был близок к победе, второй шанс спустя 12 лет представлялся куда менее реальным. Против космического трио MSN был бессилен даже он, хотя сам Джиджи так не считает: «В 2015-м мы проиграли финал, когда «Барселона» была прижата к канатам. Мы пропустили практически на контратаке».

Дани Алвес скакал и веселился после того финала в Берлине, когда Буффон снова мрачно прошел мимо чемпионского кубка. Играл бразилец еще за «Барсу», а сейчас в составе «Юве» уничтожил «Монако» – двумя голевыми передачами в гостях и великолепным голом дома, да еще и первый мяч Манджукич забил с его отличного заброса. «Монако» лишился шанса на чудо уже в первом тайме – 0:2. Все было кончено. Они старались как могли, и Мбаппе все-таки забил Буффону на 689-й минуте сухой серии «Юве» , сделав минимальной разницу в счете. Но никогда еще французский клуб не побеждал «Ювентус» на его поле. Не случилось этого и сегодня.

Результат «3+4» по системе «гол плюс пас» сделал Алвеса самым крутым защитником всего сезона в Лиге чемпионов. В решающих матчах бразилец креативен и удачлив. Его игра – отличное предзнаменование для Буффона перед третьим финалом, который может стать для итальянца главным в жизни. Удачи в первых двух ему как раз и не хватало.

[poll id=1244]

Лига чемпионов Лига чемпионов Ювентус Монако Буффон Джанлуиджи Алвес Дани
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rochemback
1494365184
Ладно ))) дадим добро))) пускай выиграет ЛЧ.

Я помню его дебютный матч Парма-Милан...счет остался0-0...по пятому каналу показывали,Гена Орлов коментировал...а Милан Джордж Веа,Массаро...рвали оборону Пармы...три выхода один на один и Буффон отстоял на ноль,ему тогда было 17 лет!!!!!!!!
Ответить
TUMS
1494366703
Браво Буффон!
Ответить
mihail1980
1494388423
порвите реал.Буффон заслужил победу
Ответить
Des79
1494390258
Буффонище удачи, он давно заслужил выигрыша в лиги чемпионов и золотого мяча!!!!
Ответить
igormaddog
1494392143
Буду болеть за Ювентус!!!Удачи им!!!
Ответить
Nikiforof
1494396009
Ждем и надеемся.
Ответить
android-uz
1494396019
Forza Juve!! Buffon The Best!!!
Ответить
Idol777
1494397648
Хоть я не болельщик и ни Ювентуса и не Реала,очень хочеться победы Юве! Атака против защиты-суперфинал! По мне дак,если Юве забьет быстрый первый гол, тогда он выстоит и победит! А так 50/50 кому удачи подвернется! VAMOS Юве!
Ответить
александр 59
1494440911
Заслужил , не заслужил. Победит более сильный, удачливый, умный. И чего нагнетать? Обоим клубам нужна победа.
Ответить
Kaktus_ko
1494508166
надеюсь возьмет
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
2
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+