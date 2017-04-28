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  • Бердыев провел переговоры с «Зенитом». Премьер-министр РФ отреагировал на судейство Еськова. Дайджест событий дня

Бердыев провел переговоры с «Зенитом». Премьер-министр РФ отреагировал на судейство Еськова. Дайджест событий дня

Премьер-министр РФ отреагировал на удаления в матче «Зенит» – «Урал»

Дмитрий Медведев, занимающий пост премьер-министра РФ, поделился мнением о матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0), где сразу трем футболистам екатеринбургского клуба были показаны красные карточки. «У нас некоторые матчи, как недавно это было в Петербурге, заканчиваются тем, что трех человек с поля удаляют. Удивительная ситуация была, за ней вся страна наблюдала», – сказал Медведев. Напомним, игра с «Уралом» стала для «Зенита» первой на новом стадионе «Санкт-Петербург».

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«Зенит» готовится к смене тренера

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев является одним из кандидатов на пост главного тренера «Зенита». Более того, представители двух клубов уже провели предварительный раунд переговоров, во время которых Бердыев очертил круг своих интересов, после чего стороны взяли паузу. Пока руководство «Зенита» не имеет четкой позиции по этому вопросу, частично склоняясь к приглашению именитого иностранного специалиста. Окончательное решение по итогам сезона примет лично Алексей Миллер.

«Бавария» не станет менять тренера

Нынешний главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти будет и дальше работать во главе клуба. Об этом сегодня заявил председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге.

«Ничего сумасшедшего мы не собираемся делать. Изменения будут лишь там, где они необходимы. И мы никогда не позволим общественности оказывать на нас давление. Наш клуб на протяжении многих лет работает спокойно и рационально, что приносило результат. Тема смены Анчелотти на повестке дня не стоит», – отметил Румменигге.

Де Хеа хочет уйти из «МЮ»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа договорился с руководством клуба о своем уходе. На данный момент испанского вратаря хочет приобрести «Реал», причем готовится сделать это оперативно, чтобы не повторить ситуацию с летом 2015 года, когда Де Хеа не смог перейти в команду из-за неподготовленных документов. Сообщается, что сумма трансфера составит примерно 70-75 миллионов евро. Контракт Де Хеа с манкунианцами рассчитан до лета 2019 года.

«Зенит» может пополниться исландским форвардом

В сферу интересов «Зенита» попал нападающий «Маккаби» Видар Кьяртанссон. В нынешнем розыгрыше Лиги Европы он сумел забить гол в ворота российского клуба. «Переход Кьяртанссона в «Зенит»? Видар счастлив в «Маккаби». Сейчас он лучший бомбардир чемпионата Израиля. То же самое было и в Исландии, и в Норвегии, и в Швеции. Но ничего исключать нельзя», – отметил агент нападающего.

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«Бавария» переподписала Алькантару

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара обновил контракт со своим нынешним клубом. Теперь испанский футболист будет ему до лета 2021 года. Финансовые подробности сделки пока не сообщаются. Напомним, что Алькантара перешел в «Баварию» из «Барселоны» в 2013 году. В нынешнем розыгрыше Бундеслиги игрок провел 24 матча, в которых забил пять голов и сделал четыре результативных паса.

Горлукович назвал Гинера лучшим президентом в истории российского футбола

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович, отвечая на вопрос о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера ЦСКА, похвалил действующего президента клуба.

«Гинеру виднее. Новому тренеру сложнее в том плане, что в атаке сейчас нет наконечника такого уровня, как Вагнер. Или хотя бы Мусы. Хотя пару матчей подряд забивает Витинью. Но, думаю, Евгений Леннорович разберется. По мне, это лучший президент за всю историю российского футбола», – считает Горлукович.

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Албин и Навальный обменялись язвительными репликами из-за нового стадиона «Зенита»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин отреагировал на заявление основателя «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального об арене «Санкт-Петербург». Навальный уверен, что затраты на проект составили не 43 миллиарда рублей, о которых ранее сообщал Албин, а 48 миллиардов. «Мне стали поступать смс-сообщения и мобильные месседжи о том, что одно известное в России трепло опять «отжигает», – написал вице-губернатор в одной из социальных сетей. Ответ оппозиционера был еще более объемным.

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Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Россия Зенит Ростов Бавария Манчестер Юнайтед Маккаби Спартак ЦСКА
Комментарии (26)
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zarsm
1493410092
- Я не вел и на данный момент не веду никаких переговоров с другими клубами. Все мои мысли сейчас связаны с «Ростовом» и предстоящей игрой с «Амкаром», которая состоится 30 апреля, - отметил Курбан Бекиевич.
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zenit2012
1493416728
На сегодня лучше тренера в РФПЛ Бердыева нет и это факт, конечно будет интересно посмотреть его работу в Зените...
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igormaddog
1493426147
Даже Медведев указал на судейство в матче Зенит-Урал!!!
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vick-north-west
1493444857
Высказывание Медведева в стиле "Вас е..т, но вы держитесь"
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polt
1493446804
Зениту необходим новый, креативный тренер, загнивает клуб вроде и не с плохим составом.
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slavа0508
1493453685
Жаль если Бердыев покинет Ростов,,,,,
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виктоша
1493458116
Насчет Зенита - это "утка".
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hoga
1493472389
Бердыев хитрый!
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deinego77@yandex.ru
1493485796
Если Бердыев уйдёт это будет жопа!!!
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кеша_КБ
1493543607
- "Вице-президент-тренер ФК "Ростов" Курбан Бердыев опроверг информацию о переговорах с другими футбольными клубами, которая появилась в СМИ. Об этом говорится на официальном сайте команды".....Кому поверим!?, ведь кто-то из двух сторон лжёт! Очень хотелось бы утвердиться в своём убеждении, что Бикеич - честный и порядочный человек!...что же победит?, бабло или совесть)
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