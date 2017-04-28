Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Навальный: «Албин, как «Порш Кайен» умудрились купить? Это сильно больше вашего годового дохода»

Навальный: «Албин, как «Порш Кайен» умудрились купить? Это сильно больше вашего годового дохода»

28 апреля 2017, 19:12
65

Оппозиционер Алексей Навальный обратился в адрес вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина.

«Называет он меня на «ты» и «Леха» – понятное дело, петербуржец. А больше всего меня поразило, что он включил такого мужика-работягу и предлагает мне поработать лопатой и подышать бетоном. Это у него фишка такая: в ответ на обвинения на некомпетентности и плохой работе предлагать всем взять «лопату в руки».

То есть совершенно классический дармоед и нахлебник, живущий за счет нас уже 20 лет, купивший на чиновничью зарплату, понятное дело, «Порш Кайен», желающий, чтоб мы не обращали внимание на распил миллиардов. А если обратили, то «идите берите лопату в руки».

Дорогой чиновник Албин, декларация ваша последняя где? Хотим взглянуть на нее очень. Пожалуйста, до мая опубликуйте.

Содержательно есть что нам возразить? Без этих «Леха», «отработал миллиончик» и «опорочить Президента».

Что за фамилия тайного олигарха, «пилившего бюджет стадиона две пятилетки»? Мне очень интересно, назовите. Теперь я уж и требую не просто назвать, но и обратиться с заявлением в правоохранительные органы, раз некто «пилил две пятилетки». Уверен, что петербуржцы поддержат.

Цифры о стоимости стадиона – это не «непонятные строки, мелькающие на экране», а таблица в описании со всеми нужными ссылками и подтверждениями. Не заметили? Меньше дышите бетонной пылью, она вредна. К слову, на современных стройках никто не должен дышать бетонной пылью, а лопаты сильно уступили место механизмам за последние 50 лет. Вы, наверное, этого тоже не заметили – на ваших стройках воруют так, что только на лопаты деньги и остаются.

Не обманывайте. То, что проводится как «благоустройство территории» – это многомиллиардные и коррупционные контракты по «Зенит-арене», это все понимают, а незаконность мы совсем недавно доказали.

Объясните все-таки, как «Порш Кайен» умудрились купить? Это сильно больше вашего годового дохода. В то, что копили и не ели несколько лет – не верю. Лицо у вас упитанное.

Сопровождения мне не надо. Обойдусь. Вам, в прекрасной России будущего, тоже сопровождение не понадобится – вас будет конвой водить», – написал Навальный на своей странице.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (65)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Berdchanin
1493396166
хватит уже про этого Навального . Предатель он, успокойтесь вы. Лучше от того, что он возглавит страну точно не будет . 90 е забыли ?
Ответить
Chernyi Lis
1493396592
ой сученок..сам то ты от кого получаешь и какой распил был и есть..закрыл бы епало продажное..
Ответить
Grelas
1493397161
После упоминания имя этой гниды - Подвального, я последний раз на этом сайте. P.S. Вы же были футбольным сайтом, а стали "желтым" околофутбольным...
Ответить
proekt
1493398083
НАВАЛЬНЫЙ МУЖИК - ПРОТИВ РЕЖИМА ИДЕТ!!!
Ответить
Munez89
1493399904
Человек, который работает от штатов, получает бабки, распределяет их по митингам и выплатам, человек который за революцию в стране, обсуждает другого, который поднял на стройке стадиона в Питере!)) Смешно просто, у Навального доход в разы больше чем стоимость Порше) Насмешил мужик)))
Ответить
Aviator
1493401557
Всем сотрудникам "Бомбардира", кто сегодня не пришел к офису Навального за недельными грантами или кому их не хватило, завтра к 12.00 подойти к зданию американского посольства. Выдача грантов будет производиться по предъявлению паспорта и недельного отчета о проделанной работе: сканы,пруфы, распечатки и т.п.
Ответить
turist82
1493402614
Хватит тут политики! Футбол хоть не надо засирать этой грязью!!!! В жопу себе навального засуньте!!!!
Ответить
ufos73
1493403089
Если бы вовремя стали сажать, то всего этого Г**на не было бы... Эх Вова, даже друзей надо вовремя отдергивать, что бы не наглели...
Ответить
Тератрон
1493403770
Пока президент Вова,ворьё будет в полной безопасности.Ротенберги,Тимченки,Шуваловы,Сечины,Ивановы,Кадыровы,Медведевы будут грабить Российский народ и разорять страну.
Ответить
Амба Нагорск
1493404724
Слюняев решил, что сменив фамилию на Албин он поумнеет..Ан нет, бычит как и раньше.
Ответить
Главные новости
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
4
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
3
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
18
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
13
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
19
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
8
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Все новости
Все новости
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
3
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
3
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
7
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
19
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
8
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
9
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
2
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
11
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
16
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
4
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+