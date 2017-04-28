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    «Леха, хорош брехать!». «Санкт-Петербург Арена» опять угодила в скандал


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    Голосов: 7
    28.04.2017 18:00
    Вокруг российского футбола все так же много обсуждений, но к игре внимания мало. Надоело про судейство – можно вновь о стадионе в Питере. Тем более, что повод снова появился.

    Что опять стряслось в Санкт-Петербурге?

    В среду СМИ поделились инсайдом: «Зенит» не принимает газон своего нового стадиона, даже несмотря на уговоры Виталия Мутко и вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. Виталий Леонтьевич, конечно, тут же выступил с опровержением, но конкретики избежал: «Не все системы еще до конца доведены до ума и сданы «Зениту». Пока идет работа, ни о каком непринятии речи не идет». Что ж, и правда. Тем более, что до следующего матча «Зенита» еще больше недели (7 мая с «Тереком»).

    Что произошло дальше?

    Общественность всколыхнуло видео небезызвестного Алексея Навального, основателя «Фонда борьбы с коррупцией». По его подсчетам, на новый стадион «Зенита» было потрачено не 43, а целых 48 миллиардов рублей. «Мы просто сложили все господряды по «Зенит-Арене». Таким образом, мы получаем минимальную стоимость объекта — то, что прошло через систему госзакупок: 48217681401,68 рублей. Сорок восемь миллиардов. И это, повторяю, минимальная оценка. Как видно из таблицы, мы брали не суммы контрактов, а реально выделенные деньги», – отметил Навальный на своем сайте.

    Как отреагировала власть?

    Интернет-ответ Албина не заставил себя долго ждать. «Мне стали поступать смс-сообщения и мобильные месседжи о том, что одно известное в России трепло опять «отжигает». Не будучи поклонником этого персонажа сомнительной креативности, я долго не реагировал, пока кто-то не уточнил – на этот раз «жжет про «Зенит-Арену», – написал в соцсетях Албин.

    Впрочем, конкретики от чиновника никто не дождался. «Нашел сразу несколько оснований для судебных исков, и мне прямо сейчас хочется ответить одинокому актеру самиздатовского киносериала: Леха, хорош брехать!», – закончил Албин. Если что, это как раз тот самый человек, который предлагал заменить рок-музыку на стадионе на казачий хор. Ответ Навального, кстати, не заставил себя долго ждать. Тоже язвительный.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: vk.com, instagram.com
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 30 апреля 2017, 06:30

      опять отмыли бабло у нас без этого никак

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 29 апреля 2017, 16:07

      Администрация, прекратите политическую экстремистскую деятельность, этот материал не имеет отношения к футболу !

      2
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      ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk > Zubo 29 апреля 2017, 16:10

      Прошу прощения, но вы хоть знаете, что такое экстремизм? Критика чиновника к этому понятию не относится, особенно в тех случаях, когда она справедлива.

      1
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 29 апреля 2017, 09:06

      та ладно, забейте. ну украли очередные пару десятков миллиардов. Не на Крестовском так на чем - нибудь другом нагрелись. такова страна.

      2
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      Рейтинг: +677

      vodomut 29 апреля 2017, 08:45

      не доживёт этот сарай до ЧМ,или рухнет или смоет это ЧУДО!

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 29 апреля 2017, 01:20

      В общем стадион с очень плохой историей. И стартовал Зенит на ней ну уж очень странно. Не удивлюсь, если на этой "супер-арене" постоянно будет происходить что-то странное и форс-мажорное.

      1
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      Рейтинг: +3

      Тератрон 28 апреля 2017, 21:14

      Албин не привел ни одного аргумента,не точных цифр опровергающих доводы Навального,а также не объяснил НА КАКИЕ СРЕДСТВА ОН КУПИЛ И СОДЕРЖИТ Porsche Cayenne.

      0
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      Рейтинг: +150

      MadPampers 28 апреля 2017, 21:12

      Это всё что у вас есть рассказать про новый стадион в Питере? У вас что установка вылить всё говно и делать по одной негативной статье раз в 3-4 дня? Вы же журналисты, вы априори должны быть объективны, вы должны освещать события со всех сторон, с хороших, плохих, со сторон которые вам (авторам) лично нравятся как людям и со сторон которые вы не одобряете.

      Вы сделали хоть одну статью, хоть один положительный репортаж с новой арены? Вы написали о том, что значит для города и клуба новый стадион? Вы показали хоть одно фото довольных отцов с их сыновьями на ультрановом и суперсовременном стадионе, куда приятно ходить смотреть футбол? Вы рассказали о том, какое значение имеет открытие такой арены для города и страны в целом? Для развития инфраструктуры и популяризации футбола? Нет, вы всего этого не сделали, потому что всё место в эфире новостной ленты про новый стадион в Питере у вас занимает негатив и помойка.

      Еще раз повторюсь - вас читают не только хэйтеры Зенита и даже если вам не нравится этот клуб, оставайтесь профессионалами и пишите объективно. Просто читать уже становится противно, нет, не негативные новости, а только их и никакие другие.

      2
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      Рейтинг: +392

      A-Den > MadPampers 29 апреля 2017, 09:39

      На фоне 48 миллиардов и 10 лет ожидания довольные отцы с детьми не самый сильный аргумент, я скажу.

      0
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      Рейтинг: +150

      MadPampers > A-Den 29 апреля 2017, 11:06

      Не самый сильный, согласен, но он есть и если ты хочешь называться журналистом, то ты обязан писать и об этом.

      0
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      Рейтинг: +39

      incognito47 28 апреля 2017, 19:04

      Про Навального.

      Если бы он клеветал, то уже давно дело было бы открыто. За клевету.

      Ан нет. И чтобы это значило ❓

      Догадаетесь с трёх раз

      И Димон молчит.

      И Дура расследование не разрешила.

      Почему опять-таки​❓

      Как-то так...

      2
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      Рейтинг: +342

      romvad 28 апреля 2017, 19:00

      Как-то невнятно у них получается отбрехиваться. Даже ставший модным среди власть имущих "гопник-стайл" не способен скрыть полное отсутствие аргументов. Слюняев, одним словом.

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 28 апреля 2017, 18:52

      Кстати уж Албин должен знать, что Зенит-арены не существует, есть стадион Санкт Петербург...

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