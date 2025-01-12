Врач «Спартака» ответил, когда восстановится Бабич

Кирилл Козлов, врач «Спартака», заверил, что защитник Срджан Бабич будет готов к возобновлению сезона.

Бабич получил травму колена в гостевом матче за сборную Сербии против Швейцарии в 5-м туре группового этапа Лиги наций 15 ноября.

Несмотря на повреждение, он провел 3 игры за московский клуб в РПЛ до конца первой части сезона.

Бабич перенес операцию 9 декабря.

«Бабичу было проведено запланированное оперативное лечение, все прошло хорошо, после он получал качественную помощь. Сегодня он проходит без ограничений всех специалистов. По результатам будем готовить индивидуальную программу. Бабич, как и все игроки, обладают мужественным характером.

Он получил травму, находясь в сборной Сербии. совместным усилием мы сделали так, чтобы он провел матчи против ведущих клубов страны. Он будет готов к возобновлению сезона на 100 процентов», – сказал Козлов.