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    Врач «Спартака» ответил, когда восстановится Бабич

    Кирилл Козлов, врач «Спартака», заверил, что защитник Срджан Бабич будет готов к возобновлению сезона.

    • Бабич получил травму колена в гостевом матче за сборную Сербии против Швейцарии в 5-м туре группового этапа Лиги наций 15 ноября.
    • Несмотря на повреждение, он провел 3 игры за московский клуб в РПЛ до конца первой части сезона.
    • Бабич перенес операцию 9 декабря.

    «Бабичу было проведено запланированное оперативное лечение, все прошло хорошо, после он получал качественную помощь. Сегодня он проходит без ограничений всех специалистов. По результатам будем готовить индивидуальную программу. Бабич, как и все игроки, обладают мужественным характером.

    Он получил травму, находясь в сборной Сербии. совместным усилием мы сделали так, чтобы он провел матчи против ведущих клубов страны. Он будет готов к возобновлению сезона на 100 процентов», – сказал Козлов.

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    Источник: Sport24

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