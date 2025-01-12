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    • Дзагоев и Рязанцев на месяц уезжают в Южную Америку: известна цель

    Дзагоев и Рязанцев на месяц уезжают в Южную Америку: известна цель

    В ЦСКА сообщили, что селекционеры команды Алан Дзагоев и Александр Рязанцев отправляются на месяц в Южную Америку. Они будут просматривать игроков.

    «Дзагоев посещает огромное количество матчей, работа такая. Причем не только в Москве и России.

    Уже во вторник Алан вместе с Александром Рязанцевым вылетают в Южную Америку, где пробудут месяц – в Венесуэле, Бразилии и Аргентине. За это время наши скауты посетят более 50 матчей на разных турнирах: Копа Судамерикана, Копинья, молодежный кубок Сан-Паулу и другие», – написал глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо.

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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    Комментарии (5)
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    темирхан
    1736667342
    ну и смысл? запрещено заявлять игроков до сезона 26-27!
    Ответить
    vvv123
    1736672229
    Пусть бы там и оставались!
    Ответить
    Таврида
    1736677534
    Самая лучшая работа в мире!
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