Дзагоев и Рязанцев на месяц уезжают в Южную Америку: известна цель

В ЦСКА сообщили, что селекционеры команды Алан Дзагоев и Александр Рязанцев отправляются на месяц в Южную Америку. Они будут просматривать игроков.

«Дзагоев посещает огромное количество матчей, работа такая. Причем не только в Москве и России.

Уже во вторник Алан вместе с Александром Рязанцевым вылетают в Южную Америку, где пробудут месяц – в Венесуэле, Бразилии и Аргентине. За это время наши скауты посетят более 50 матчей на разных турнирах: Копа Судамерикана, Копинья, молодежный кубок Сан-Паулу и другие», – написал глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо.