Вице-губернатор Санкт-Петербурга Албин про Навального: «Известное трепло опять «отжигает»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал заявление основателя «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального о стадионе «Крестовский».

Напомним, что Навальный затронул тему реальной стоимости арены. По подсчетам общественного деятеля, затраты на проект составили не 43 миллиарда рублей, о которых ранее сообщал Албин, а 48 миллиардов.

«Мне стали поступать смс-сообщения и мобильные месседжи о том, что одно известное в России трепло опять «отжигает». Не будучи поклонником этого персонажа сомнительной креативности, я долго не реагировал, пока кто-то не уточнил – на этот раз «жжет про «Зенит-Арену».

И я впервые вечером, после работы, посмотрел перл от брехливого автора с загребущими руками и немигающим взглядом. Нашел сразу несколько оснований для судебных исков, и мне прямо сейчас хочется ответить одинокому актеру самиздатовского киносериала: Леха, хорош брехать!»— написал Албин на своей странице в Facebook.

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