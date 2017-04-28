Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вице-губернатор Санкт-Петербурга Албин про Навального: «Известное трепло опять «отжигает»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Албин про Навального: «Известное трепло опять «отжигает»

28 апреля 2017, 14:08
26

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал заявление основателя «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального о стадионе «Крестовский».

Напомним, что Навальный затронул тему реальной стоимости арены. По подсчетам общественного деятеля, затраты на проект составили не 43 миллиарда рублей, о которых ранее сообщал Албин, а 48 миллиардов.

«Мне стали поступать смс-сообщения и мобильные месседжи о том, что одно известное в России трепло опять «отжигает». Не будучи поклонником этого персонажа сомнительной креативности, я долго не реагировал, пока кто-то не уточнил – на этот раз «жжет про «Зенит-Арену».

И я впервые вечером, после работы, посмотрел перл от брехливого автора с загребущими руками и немигающим взглядом. Нашел сразу несколько оснований для судебных исков, и мне прямо сейчас хочется ответить одинокому актеру самиздатовского киносериала: Леха, хорош брехать!»— написал Албин на своей странице в Facebook.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: Бомбардир.ру
Россия
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kykyi
1493378899
Ну так подавай в суд или страшно?
Ответить
filosof sparty
1493378927
Значит надо подавать в суд, что трепаться? Или сам трепло!??
Ответить
айор балдёжник
1493379036
албину просто уже ничего не досталось
Ответить
vgarakh
1493379281
Игореша! Хватит брехать!
Ответить
turist82
1493379385
навалять надо этому навальному, и вслед за немцовым отправить. Достал
Ответить
hevbn 28
1493381283
Если бы Леха брехал ,то такой реакции ни у кого не было бы, значит задело за живое да и вообще покажите хотя бы одного человека в стране ,которой бы верил ,что на строительстве Зенит-Арены ничего не украли,даже сам господин Албин в глубине души все прекрасно понимает ,так что не понятно для кого этот цирк.
Ответить
АЛЕКС 58
1493381737
Лёха,ждём фильм про Зенит-Арену и её героев!
Ответить
cska-62
1493383278
Объявляется конкурс (Навальный мне по-барабану, он сам хорош!), как будем называть стадион "Крестовский": "Распил-Ареной", "Откат-Ареной" или "Занос-Ареной"? С учётом того, что там разворованы именно народные деньги. Пусть народ и даёт название!
Ответить
bset
1493383381
Я вот пропустил момент, когда руководители регионов и страны стали обращаться к людям в такой форме, типа "Леха".
Ответить
Nevsky_RU
1493386932
ёпта.... достойный жаргон для вице-губернатора культурной столицы.... мда...
Ответить
Главные новости
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
4
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
3
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
18
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
13
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
19
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
8
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Все новости
Все новости
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
2
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
16:16
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
3
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
7
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
19
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
8
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
9
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
2
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
12:56
1
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
11
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
12:31
10
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
12:16
3
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+