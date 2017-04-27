Навальный: «Санкт-Петербург» стоит 48 миллиардов. И это минимальная оценка»

Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексей Навальный затронул тему реальной стоимости стадиона «Санкт-Петербург» в одноименном городе. По подсчетам общественного деятеля, затраты на проект составили более 48 миллиардов рублей.

«Друзья, он стоит не 43 миллиарда рублей. Цифра эта взята от вице-губернатора СПБ Албина, сообщившего, что «стадион стоит примерно 43 миллиарда».

Я не понимаю, что такое «примерно» для крупного и дорогого сооружения, построенного за госсчет. Поэтому мы просто сложили все господряды по «Зенит-Арене».

Таким образом мы получаем минимальную стоимость объекта — то, что прошло через систему госзакупок: 48217681401,68 рублей.

Сорок восемь миллиардов. И это, повторяю, минимальная оценка. Как видно из таблицы, мы брали не суммы контрактов, а реально выделенные деньги. А в тех случаях, когда информации нет, мы эту сумму вообще не учитывали, хотя вполне вероятно, что ее освоили.

Например, буквально в этом месяце «Зенит-Арене» выделили ещe 1,6 млрд рублей, но данных об оплате пока нет, и мы сумму пока не прибавляем. При этом ясно, что через пару месяцев к цене «48 миллиардов» можно будет прибавить еще 1,6», – написал Навальный на своем сайте.

Напомним, стадион «Санкт-Петербург» будет принимать матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.