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  • Навальный: «Санкт-Петербург» стоит 48 миллиардов. И это минимальная оценка»

Навальный: «Санкт-Петербург» стоит 48 миллиардов. И это минимальная оценка»

27 апреля 2017, 15:38
96

Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексей Навальный затронул тему реальной стоимости стадиона «Санкт-Петербург» в одноименном городе. По подсчетам общественного деятеля, затраты на проект составили более 48 миллиардов рублей.

«Друзья, он стоит не 43 миллиарда рублей. Цифра эта взята от вице-губернатора СПБ Албина, сообщившего, что «стадион стоит примерно 43 миллиарда».

Я не понимаю, что такое «примерно» для крупного и дорогого сооружения, построенного за госсчет. Поэтому мы просто сложили все господряды по «Зенит-Арене».

Таким образом мы получаем минимальную стоимость объекта — то, что прошло через систему госзакупок: 48217681401,68 рублей.

Сорок восемь миллиардов. И это, повторяю, минимальная оценка. Как видно из таблицы, мы брали не суммы контрактов, а реально выделенные деньги. А в тех случаях, когда информации нет, мы эту сумму вообще не учитывали, хотя вполне вероятно, что ее освоили.

Например, буквально в этом месяце «Зенит-Арене» выделили ещe 1,6 млрд рублей, но данных об оплате пока нет, и мы сумму пока не прибавляем. При этом ясно, что через пару месяцев к цене «48 миллиардов» можно будет прибавить еще 1,6», – написал Навальный на своем сайте.

Напомним, стадион «Санкт-Петербург» будет принимать матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига
Комментарии (96)
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Амба Нагорск
1493298662
Прочитал первые комменты. Горжусь россиянами. 90% готовы на всё, чтобы 1% населения обладал 75% всех богатств страны.
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ZENIT GOAL
1493299132
Навальный, фотки голых девок, разборки малолетних блогеров, агитация за либеральные реформы в экономике, притянутые за уши статьи ни о чём типа сравнения ЧР с чемпионатом Албании, "бандерольки" из Америки и т.д. Бомбардир, вы уже ни хрена не футбольный сайт!
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ZENIT GOAL
1493299817
А что касается самого Навального, то чем он отличается от тех, на кого он компромат копает? При капитализме главное ВЫГОДА, и если есть возможность её увеличивать, то это и будут делать,для капиталиста это залог выживания. И его фамилия роли не играет - Медведев, Сечин, Путин, Навальный, Прохоров...Уважаемые сторонники Навального, вы на полном серьёзе думаете что если поменять Путина с Медведевым на условных Навального с Ходорковским, то коррупция в один миг исчезнет, и 1% населения перестанет доить 99%? Глупости.Навальный лоббирует интересы тех, кто ему деньги платит ( а денег во всей этой движухе ой как не мало, почему он про это фильм не снимет?), а их интересы с интересами простого народа априори никак не сочетаются. Богатства страны они всего лишь перераспределят между собой.
И вообще, если он такая лютая угроза для действующей власти, как его пиарят грантоедские сми типа бомбардира, то почему его регулярно отпускают из судов и дают возможность и далее продолжать свою деятельность по пиару...простите, по критике действующего режима?
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yudinvitalik
1493299918
Навальный, и в ж..у!
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Казак88
1493301132
-Стадион ведь супер? -Супер.Но без газона -Но крыша раздвигающаяся? -Да.Но не раздвигается. -Но поле зато выезжающее. -Да.Но не выезжает.
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Psih86
1493302136
Эмирейтс(Лондон,Англия)430 мил.евро,Аллианц арена(Мюнхен,Германия)280 мил.евро,Стад де франс(Париж,Франция)285мил.евро,и наконец лучший из лучших стадионов в мире,не реально крутой газон,не реально крутая крыша,с не реально крутой инфраструктурой...Встречаем его имя КРРРРРРРРЕСТОВСКИЙ,стоимость всего 800 мил.евро!!!
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Berdchanin
1493303108
Да понятное дело. Но я думаю, Навальный не лучше всех этих воров. Он служит другой стране. Прошел курсы в одном учреждении США . Теперь пытается устроить очередную революцию . Нет у нас нормальной власти , нет у нас нормальной оппозиции
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alexa1995
1493303709
Во всем виноват народ, что терпит такое скотское отношение к себе. В "гейропе" давно бы такое правительство посадили. Наверно поэтому они там живут, а не существуют как мы.
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Axe111
1493303882
одно говно комментирует другое
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Амба Нагорск
1493307258
Только что. Алексея Навального облили зеленкой, когда он выходил из офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Не фанат автора "Он вам не Димон", но у него точно есть яЙца, в отличие от нас всех!
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