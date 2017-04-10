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  • Неймара могут отстранить от игры с «Реалом». Карасев не будет работать на Кубке конфедераций. Дайджест событий дня

Неймара могут отстранить от игры с «Реалом». Карасев не будет работать на Кубке конфедераций. Дайджест событий дня

Завершился 22-й тур РФПЛ

Сегодня были сыграны два заключительных матча 22-го тура. «Томь» и «Рубин» разошлись миром: Пугин и Соболев отличились у томичей, Лестьенн отметился дублем в составе казанцев. Во второй игре «Урал» одолел «Оренбург» со счетом 2:0 благодаря голам Ильина и Лунгу.

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«Кубань» возродят под новым названием

План возрождения «Кубани» под новым юридическим лицом подготовлен администрацией Краснодарского края. Кроме того, клуб сменит названия на «Кубань-1928». Сообщается, что 23 марта уже было зарегистрировано ООО «Управляющая компания «Футбольный клуб «Кубань», учредителем которого стал Геннадий Крапивка, ныне занимающий пост генерального директора «Кубани». Сам же Крапивка с негодованием отверг любые слухи, связанные с клубом.

Рыжиков обновил контракт с «Рубином»

Ветеран «Рубина» Сергей Рыжиков подписал новый контракт с клубом, подробности которого пока не обсуждаются. Ранее сообщалось, что ради продления контракта футболист согласился на снижение зарплаты. «Когда я в 2007 году подписал первый контракт на четыре года, если честно не строил долгосрочных планов. Была цель попасть в клуб и заиграть в нем. Хотелось понюхать пороха большого футбола. Это вся жизнь, вся история «Рубина». В этой десятилетней истории есть и частичка меня, и я очень горд этим», – сообщил Рыжиков.

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«Зенит» не нарушал правило лимита на легионеров

Ситуацию в матче «Зенита» и «Анжи», закончившегося вничью 1:1, разъяснил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц. В этой игре на 50-й минуте с поля был удален защитник петербуржцев Николас Ломбертс, после чего в составе сине-бело-голубых стало пять иностранцев и пять россиян. Затем Ибрагим Цаллагов был заменен на Роберта Мака.

«Есть пункт 5.10 регламента чемпионата России, который гласит, что в составе команды на поле одновременно могут находиться не более шести легионеров. Когда удалили Ломбертса, на поле осталось пять легионеров «Зенита». Потом поменяли Цаллагова на Мака, и на поле стало шесть легионеров. Правила не были нарушены», – объяснил Григорьянц.

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Карасев не будет обслуживать матчи Кубка конфедераций

Есть шанс, что российский судья Сергей Карасев поработает на этом турнире, как один из помощников, однако обслуживать матчи в качестве главного арбитра он не будет из-за сильной загруженности. В это время Карасев отработает на играх другого крупного турнира – чемпионата мира для игроков до 20 лет.

«Карасев еще может получить назначение на Кубок конфедераций в качестве резервного арбитра или так называемого видеоассистента судьи. Может быть и комбинация – какие-то матчи в одном качестве, какие-то – в другом», – рассказал полномочный представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин.

Неймару грозят длительной дисквалификацией

Нападающий «Барселоны» Неймар, удаленный во встрече 31-го тура Примеры с «Малагой» (0:2), рискует не сыграть в Эль Класико. Причина: недисциплинированное поведение. Судейский комитет футбольной федерации Испании решил прибавить еще два матча по причине издевательских аплодисментов со стороны бразильца в адрес главного арбитра в момент ухода с поля.

О сроке дисквалификации будет объявлено во вторник, 11 апреля. При этом сообщается. что вероятная апелляция «Барселоны» на это решение никак не повлияет.

Адамс вызван спасать «Гранаду»

Вылетающая из испанской Примеры «Гранада» объявила о назначении на пост главного тренера бывшего защитника «Арсенала» Тони Адамса. Соглашение рассчитано до завершения текущего сезона. На данный момент «Гранада» располагается на предпоследнем 19-м месте в турнирной таблице Примеры. В качестве тренера специалист работал в «Уиком Уондерерс», «Портсмуте» и азербайджанской «Габале».

«Ман Сити» нацелился на Санчеса

Звезда «Арсенала» Алексис Санчес является трансферной целью «Манчестер Сити», который может выложить 50 миллионов фунтов стерлингов за чилийца. «Горожане» на данный момент опережают своим предложением «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Зарплата Санчеса может достичь отметки в 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Напомним, действующий контракт футболиста с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года.

Испания. Примера Россия. Премьер-лига Испания Манчестер Сити Гранада Барселона Арсенал Реал Зенит Анжи Рубин Кубань (ЛФЛ) Томь Урал Оренбург Рыжиков Сергей Санчес Алексис Неймар Адамс Тони Григорьянц Артур Карасев Сергей
Комментарии (4)
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ЧИНГИСХАН 90
1491860791
Если неймару будет какой то дисиплинарный мера то явно что то не чисто! Может заслужил красную но все равно футбол - это эмоция, но не должно быть бизнес и коррупция!
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