«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» хотят приобрести Санчеса

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес во время летнего трансферного окна может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити». По информации источника, главные тренеры команд Жозе Моуринью и Хосеп Гвардиола контактировали с футболистом на предмет его перехода.

Напомним, ранее сообщалось, что Санчес продолжит карьеру в «Челси». Отмечалось, что представитель игрока уже обсуждал с синими возможность трансфера.

Действующий контракт чилийца с лондонским клубом рассчитан до лета 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Арсенал» в АПЛ 29 матчей, записав себе в актив 18 голов и восемь результативных передач.