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    «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» хотят приобрести Санчеса

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес во время летнего трансферного окна может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити». По информации источника, главные тренеры команд Жозе Моуринью и Хосеп Гвардиола контактировали с футболистом на предмет его перехода.

    Напомним, ранее сообщалось, что Санчес продолжит карьеру в «Челси». Отмечалось, что представитель игрока уже обсуждал с синими возможность трансфера.

    Действующий контракт чилийца с лондонским клубом рассчитан до лета 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Арсенал» в АПЛ 29 матчей, записав себе в актив 18 голов и восемь результативных передач.

    Источник: Goal.com

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    06.04.2017 17:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +421

      LMI 6 апреля 2017, 21:02

      Продавать нужно раз он не хочет продлеваться, как и Озила. Но продавать безусловно куда-то на континент

      0
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 6 апреля 2017, 18:10

      Бедный Арсенал, разбирают уже который год, не могут собрать ТОП состав никак.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +110

      Baich 6 апреля 2017, 17:51

      В МЮ было бы не плохо.

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