Алексис Санчес летом желает перейти в «Челси»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. По информации источника, 28-летний чилийский футболист хочет перейти в «Челси».

При этом отмечается, что руководство «канониров» не намерено отпускать лидера команды в стан прямого конкурента.

Напомним, ранее сам форвард выразил желание остаться в Лондоне, где хочет играть за клуб с характером победителей.

В нынешнем сезоне АПЛ Санчес забил 18 голов и сделал восемь результативных передач в 28 матчах.