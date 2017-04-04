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    Алексис Санчес летом желает перейти в «Челси»

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. По информации источника, 28-летний чилийский футболист хочет перейти в «Челси».

    При этом отмечается, что руководство «канониров» не намерено отпускать лидера команды в стан прямого конкурента.

    Напомним, ранее сам форвард выразил желание остаться в Лондоне, где хочет играть за клуб с характером победителей.

    В нынешнем сезоне АПЛ Санчес забил 18 голов и сделал восемь результативных передач в 28 матчах.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    04.04.2017 06:08
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +59

      Nickey76 5 апреля 2017, 00:11

      если ты хочешь играть в команде с менталитетом победителей - то тебе в "Ливерпуль"
      (если вы поняли,о чем я)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +111

      lisal 4 апреля 2017, 15:22

      Будет реальное усиление.

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 4 апреля 2017, 15:19

      играть перестанет...

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 4 апреля 2017, 10:55

      Ждём-с!Welcome

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 4 апреля 2017, 10:01

      стоит отметить что Санчес исправно пашет больше всех в Арсенале, хоть и мыслями в другом клубе)

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > dolf666 4 апреля 2017, 10:03

      Арсенал не для него клуб)

      1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 4 апреля 2017, 10:00

      Можно брать)

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 4 апреля 2017, 06:40

      Ну вот, теперь дело за деньгами

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Аристократ Олжик 4 апреля 2017, 09:57

      Не плохой нап)

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      Рейтинг: +58

      Tseha 4 апреля 2017, 06:28

      Пускай приходит

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