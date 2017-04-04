Алексис Санчес летом желает перейти в «Челси»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. По информации источника, 28-летний чилийский футболист хочет перейти в «Челси».
При этом отмечается, что руководство «канониров» не намерено отпускать лидера команды в стан прямого конкурента.
Напомним, ранее сам форвард выразил желание остаться в Лондоне, где хочет играть за клуб с характером победителей.
В нынешнем сезоне АПЛ Санчес забил 18 голов и сделал восемь результативных передач в 28 матчах.
Источник: Telegraph.co.uk