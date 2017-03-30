Санчес: «Останусь в Лондоне, но в команде с характером победителей»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес рассказал, что не намерен уезжать из Лондона. При этом футболист не отрицает возможность перехода в другую лондонскую команду. Ранее появилась информация об интересе к чилийцу со стороны «Челси».

«Лондон мне очень нравится. Хочу остаться здесь, но в команде с характером победителей, завоевывающей трофеи. Мне только 28, а впереди еще много игровых лет. Я из тех игроков, кто следит за своей формой», – рассказал Санчес.

Контракт Санчеса с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги форвард провел 27 матчей, забив 18 голов и сделав 10 голевых передач.