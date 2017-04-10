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    Крапивка: «Откуда вообще взялась информация о возрождении «Кубани» под новым названием? Это очередная война против нас»

    Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка заявил, что речи о возрождении клуба под новым названием не идет. По его словам, желто-зеленые намерены вернуться в РФПЛ по итогам следующего сезона.

    «Откуда такая информация? На заборе тоже пишут, это не соответствует действительности, бред полный. Очередная война против нас, не знаю, откуда это вообще берется, в какой голове рождается. У меня только одна мысль – команда дает результат, и ее хоть как-то пытаются колыхнуть; нам бы хотелось продолжить выступления в Футбольной национальной лиге и в следующем году выйти в РФПЛ, это идеальное развитие событий», – сказал Крапивка.

    Сегодня появилась информация, что администрация Краснодарского края подготовила и согласовала план возрождения «Кубани» под новым юридическим лицом, а также смену названия на «Кубань-1928». Как сообщает источник, для этого 23 марта уже было зарегистрировано ООО «Управляющая компания «Футбольный клуб «Кубань», учредителем которого стал Крапивка.

    Источник: ТАСС

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    10.04.2017 12:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 12 апреля 2017, 05:15

      конечно опровергает, не дурак же, признавать, что банкротят лишь для того, чтоб списать долги и набрать новых уже на другое юр. лицо

      1
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 10 апреля 2017, 12:57

      Сами разобраться не могут, вот слухи и загоняют) бред

      1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 10 апреля 2017, 12:55

      в Сочи будут играть

      0
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      Рейтинг: +6618

      maior-60 10 апреля 2017, 12:28

      Придурки законченные! Когда выгнали Виктора Гончаренко, Кубань шла на втором месте. Руководящие кубанские уроды заявили, что нужно укреплять дисциплину в команде. Ну, как, укрепили?

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