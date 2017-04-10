Крапивка: «Откуда вообще взялась информация о возрождении «Кубани» под новым названием? Это очередная война против нас»

Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка заявил, что речи о возрождении клуба под новым названием не идет. По его словам, желто-зеленые намерены вернуться в РФПЛ по итогам следующего сезона.

«Откуда такая информация? На заборе тоже пишут, это не соответствует действительности, бред полный. Очередная война против нас, не знаю, откуда это вообще берется, в какой голове рождается. У меня только одна мысль – команда дает результат, и ее хоть как-то пытаются колыхнуть; нам бы хотелось продолжить выступления в Футбольной национальной лиге и в следующем году выйти в РФПЛ, это идеальное развитие событий», – сказал Крапивка.

Сегодня появилась информация, что администрация Краснодарского края подготовила и согласовала план возрождения «Кубани» под новым юридическим лицом, а также смену названия на «Кубань-1928». Как сообщает источник, для этого 23 марта уже было зарегистрировано ООО «Управляющая компания «Футбольный клуб «Кубань», учредителем которого стал Крапивка.