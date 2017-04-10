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«Кубань» будет возрождена под новым названием

10 апреля 2017, 11:15
24

Администрация Краснодарского края подготовила и согласовала план возрождения «Кубани» под новым юридическим лицом, а также смену названия на «Кубань-1928», сообщает сайт «Кубань. Вся правда о клубе». Для этого 23 марта уже было зарегистрировано ООО «Управляющая компания «Футбольный клуб «Кубань», учредителем которого стал Геннадий Крапивка, ныне занимающий пост генерального директора «Кубани».

«Ситуация действительно под контролем и все идет по плану руководства клуба, только сам план заключается в банкротстве. Еще какое-то время будет создаваться видимость поиска спонсоров, но для нынешних реалий сумма слишком велика, иначе бы проблему давно решили. Официальные лица говорят о долгах в сумме 2 миллиардов рублей, на деле же постоянно появляются и другие «скелеты из шкафа». Понятно, что предполагаемый инвестор Мишель Литвак не хочет в это ввязываться», – цитирует источник представителя администрации края, который предпочел остаться неизвестным.

Сообщается, что у данного плана «перезагрузки» есть и свои сторонники, которые утверждают, что прохождение процедуры банкротства по крайней мере даст возможность работать с чистого листа и с новым инвестором. Учитывая все эти меры, команда не сможет заменить «Кубань» в ФНЛ, а будет вынуждена пробиваться туда из низших дивизионов. Учитывая финансовые возможности, в ближайшие годы даже выход в ФНЛ видится маловероятным.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Кубань (ЛФЛ)
Комментарии (24)
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Amalyy912
1491812344
о!прачечную переименовали!
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SunRomeS
1491812743
Даааааа, вот это чисто российский футбол, я просто ах...ю
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!77
1491814841
Путь Ротора
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acer2003
1491815868
Загубили команду (((
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ribavadim
1491819239
Смахивает на какую-то подлость. Кубань должна быть Кубанью без всякого аппарата...Возродить или погасить- ох как, когда вершатся судьбы государственной мошны, нельзя винить в отсутствии унисона в этом процессе простых людей. А можно .... А можно!!!
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КАРАТ
1491819738
Схема отмывания понятна
Ответить
TY13R
1491824023
лучше б уже закрыли полностью и не мучались...
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McDuff
1491847578
давно пора закрывать этот колхоз, еще с того времени как пришел Мкртчян
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paracetamol
1491971601
Новое название, чтобы по старым счетам не платить. В том числе игрокам и тренерам. А потом новое руководство и новое название разворует. Известная схема.
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Gornostay
1492031462
Как будто длина в новом -старом названии что то изменит)) Интересно бы узнать кто "придумал" имечко
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