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    «Кубань» будет возрождена под новым названием

    Администрация Краснодарского края подготовила и согласовала план возрождения «Кубани» под новым юридическим лицом, а также смену названия на «Кубань-1928», сообщает сайт «Кубань. Вся правда о клубе». Для этого 23 марта уже было зарегистрировано ООО «Управляющая компания «Футбольный клуб «Кубань», учредителем которого стал Геннадий Крапивка, ныне занимающий пост генерального директора «Кубани».

    «Ситуация действительно под контролем и все идет по плану руководства клуба, только сам план заключается в банкротстве. Еще какое-то время будет создаваться видимость поиска спонсоров, но для нынешних реалий сумма слишком велика, иначе бы проблему давно решили. Официальные лица говорят о долгах в сумме 2 миллиардов рублей, на деле же постоянно появляются и другие «скелеты из шкафа». Понятно, что предполагаемый инвестор Мишель Литвак не хочет в это ввязываться», – цитирует источник представителя администрации края, который предпочел остаться неизвестным.

    Сообщается, что у данного плана «перезагрузки» есть и свои сторонники, которые утверждают, что прохождение процедуры банкротства по крайней мере даст возможность работать с чистого листа и с новым инвестором. Учитывая все эти меры, команда не сможет заменить «Кубань» в ФНЛ, а будет вынуждена пробиваться туда из низших дивизионов. Учитывая финансовые возможности, в ближайшие годы даже выход в ФНЛ видится маловероятным.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2017 11:15
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 13 апреля 2017, 00:11

      Как будто длина в новом -старом названии что то изменит))
      Интересно бы узнать кто "придумал" имечко

      0
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    • ...
      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 12 апреля 2017, 15:25

      такие вот реалии..

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 12 апреля 2017, 07:33

      Новое название, чтобы по старым счетам не платить. В том числе игрокам и тренерам. А потом новое руководство и новое название разворует. Известная схема.

      1
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      Рейтинг: +264

      McDuff 10 апреля 2017, 21:06

      давно пора закрывать этот колхоз, еще с того времени как пришел Мкртчян

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 10 апреля 2017, 14:33

      лучше б уже закрыли полностью и не мучались...

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 10 апреля 2017, 13:44

      Кубанько?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 10 апреля 2017, 13:22

      Схема отмывания понятна

      2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 10 апреля 2017, 13:13

      Смахивает на какую-то подлость. Кубань должна быть Кубанью без всякого аппарата...Возродить или погасить- ох как, когда вершатся судьбы государственной мошны, нельзя винить в отсутствии унисона в этом процессе простых людей. А можно .... А можно!!!

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 10 апреля 2017, 13:03

      и ничего не изменится

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 10 апреля 2017, 12:58

      краснодар есть , зачем эта утопия

      0
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