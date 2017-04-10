«Кубань» будет возрождена под новым названием

Администрация Краснодарского края подготовила и согласовала план возрождения «Кубани» под новым юридическим лицом, а также смену названия на «Кубань-1928», сообщает сайт «Кубань. Вся правда о клубе». Для этого 23 марта уже было зарегистрировано ООО «Управляющая компания «Футбольный клуб «Кубань», учредителем которого стал Геннадий Крапивка, ныне занимающий пост генерального директора «Кубани».

«Ситуация действительно под контролем и все идет по плану руководства клуба, только сам план заключается в банкротстве. Еще какое-то время будет создаваться видимость поиска спонсоров, но для нынешних реалий сумма слишком велика, иначе бы проблему давно решили. Официальные лица говорят о долгах в сумме 2 миллиардов рублей, на деле же постоянно появляются и другие «скелеты из шкафа». Понятно, что предполагаемый инвестор Мишель Литвак не хочет в это ввязываться», – цитирует источник представителя администрации края, который предпочел остаться неизвестным.

Сообщается, что у данного плана «перезагрузки» есть и свои сторонники, которые утверждают, что прохождение процедуры банкротства по крайней мере даст возможность работать с чистого листа и с новым инвестором. Учитывая все эти меры, команда не сможет заменить «Кубань» в ФНЛ, а будет вынуждена пробиваться туда из низших дивизионов. Учитывая финансовые возможности, в ближайшие годы даже выход в ФНЛ видится маловероятным.