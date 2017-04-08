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    Рыжиков пошел на снижение зарплаты, чтобы продлить контракт с «Рубином»

    Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков в ближайшее время продлит контракт с казанским клубом. По информации источника, по новому соглашению 36-летний россиянин будет зарабатывать меньше, чем сейчас.

    Ранее в руководстве клуба подтвердили, что Рыжиков продлит с командой контракт еще на один год. Действующее соглашение истекает грядущим летом.

    Напомним, Рыжиков выступает за «Рубин» с 2008 года. В нынешнем сезоне голкипер провел за казанский клуб в РФПЛ 19 матчей, в которых пропустил 22 гола.

    Источник: ФАН

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    08.04.2017 18:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +47

      майкл 9 апреля 2017, 15:59

      А Рыжикову респект молодчина

      0
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      Рейтинг: +47

      майкл 9 апреля 2017, 15:58

      Руководство Рубина с суки слов нет метшин упырь надо его говен ным веником гнать бабки пилят а команду совсем опустили понабрали гов на всякокого вместе грасией тренер ваф лер кто ему вообще лицензию дал

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 9 апреля 2017, 11:32

      Мда,что творит иногда руководство Рубина,просто не чем не обьяснимо...

      1
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      Рейтинг: +893

      Krics 8 апреля 2017, 22:12

      Респект

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      gambler35 8 апреля 2017, 21:03

      Серега вызывает уважение

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 8 апреля 2017, 20:18

      Стареет..

      0
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