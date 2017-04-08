Рыжиков пошел на снижение зарплаты, чтобы продлить контракт с «Рубином»

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков в ближайшее время продлит контракт с казанским клубом. По информации источника, по новому соглашению 36-летний россиянин будет зарабатывать меньше, чем сейчас.

Ранее в руководстве клуба подтвердили, что Рыжиков продлит с командой контракт еще на один год. Действующее соглашение истекает грядущим летом.

Напомним, Рыжиков выступает за «Рубин» с 2008 года. В нынешнем сезоне голкипер провел за казанский клуб в РФПЛ 19 матчей, в которых пропустил 22 гола.