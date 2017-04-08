Президент «Рубина» подтвердил, что Рыжиков продлит контракт с клубом в понедельник

Президент «Рубина» Ильсур Метшин подтвердил, что казанцы пролонгируют соглашение с голкипером Сергеем Рыжиковым. По его словам, подписание нового контракта состоится в понедельник, 10 апреля.

Также руководитель подчеркнул, что клуб из столицы Татарстана намерен сохранить защитника Олега Кузьмина.

«Контракт с Рыжиковым мы продлим в понедельник. А условия контракта – вопрос переговоров агентов и юридической службы нашего клуба. Что касается Кузьмина, это опытный игрок, капитан и дух нашей команды, поэтому очень хотелось его сохранить. Усиливаться летом точно будем», – сказал Метшин.

Действующий контракт Рыжикова, защищающего цвета казанской команды с 2008 года, истекает ближайшим летом. Соглашение Кузьмина также рассчитано до конца нынешнего сезона.