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    Президент «Рубина» подтвердил, что Рыжиков продлит контракт с клубом в понедельник

    Президент «Рубина» Ильсур Метшин подтвердил, что казанцы пролонгируют соглашение с голкипером Сергеем Рыжиковым. По его словам, подписание нового контракта состоится в понедельник, 10 апреля.

    Также руководитель подчеркнул, что клуб из столицы Татарстана намерен сохранить защитника Олега Кузьмина.

    «Контракт с Рыжиковым мы продлим в понедельник. А условия контракта – вопрос переговоров агентов и юридической службы нашего клуба. Что касается Кузьмина, это опытный игрок, капитан и дух нашей команды, поэтому очень хотелось его сохранить. Усиливаться летом точно будем», – сказал Метшин.

    Действующий контракт Рыжикова, защищающего цвета казанской команды с 2008 года, истекает ближайшим летом. Соглашение Кузьмина также рассчитано до конца нынешнего сезона.

    Источник: Р-Спорт

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    08.04.2017 14:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +722

      Urry 8 апреля 2017, 14:23

      хороший вратарь

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