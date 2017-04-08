Каррера может возглавить «Рому». «Бавария» разгромила «Боруссию». Дайджест событий дня

Каррера может прийти на смену Спаллетти на посту главного тренера «Ромы»

Как сообщает La Repubblica, главный тренер «Спартака» Массимо Каррера является одним из претендентов на пост наставника «Ромы». Напомним, что экс-рулевой «Зенита» Лучано Спаллетти покинет «волков» ближайшим летом по истечении срока контракта. После 30-ти туров «джаллоросси» располагаются на втором месте в турнирной таблице Серии А, отставая от «Ювентуса» на шесть очков. Красно-белые, возглавляемые Каррерой, лидируют в российской Премьер-лиге, опережая ближайших конкурентов на шесть баллов.

Бундеслига. «Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию»

В центральном матче 28-го тура Бундеслиги «Бавария» на «Альянц Арене» одержала крупную победу над дортмундской «Боруссией» – 4:1. Дублем в составе мюнхенского клуба отметился Роберт Левандовски. Таким образом, «Бавария» набрала 68 очков и укрепилась на вершине турнирной таблицы чемпионата Германии. «Боруссия» расположилась на четвертой строчке.

Коутиньо — самый результативный бразилец в истории АПЛ

«Ливерпуль» обыграл «Сток Сити» со счетом 2:1 в матче 32-го тура чемпионата Англии. Полузащитник Филиппе Коутиньо сравнял счет на 70-й минуте встречи. Гол позволил хавбеку стать лидером по количеству забитых мячей в истории АПЛ среди бразильцев. На счету Коутиньо 30 голов. При подсчете статистики не учитывались показатели нападающего «Челси» Диего Косты. Коренной бразилец выступает за сборную Испании.

«Челси» поспорит за Перишича с «Манчестер Юнайтед», который предлагает за хорвата 60 миллионов

Полузащитник «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру в Англии. По информации источника, «Манчестер Юнайтед» готов предложить за 28-летнего хорвата 60 миллионов евро. Сообщается, что конкуренцию «красным дьяволам» в борьбе за игрока составит «Челси». За миланский клуб полузащитник выступает с 2015 года. Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до середины 2020 года. В нынешнем сезоне Перишич провел за «Интер» в Серии А 28 матчей, в которых забил девять голов и сделал три результативные передачи.

«Ювентус» летом предложит 80 миллионов за Верратти

«Ювентус» готовит в летнее трансферное окно предложение в размере 80 миллионов евро за полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти. В услугах 24-летнего футболиста также проявляют заинтересованность «Реал», «Интер», «Бавария» и «Барселона». При этом отмечается, что сам итальянец не скрывает своих симпатий болельщика к «старой синьоре». В случае отказа парижан, «бьянконери» будут пытаться заполучить хавбека «Лиона» Корентина Толиссо.

Примера. Гризманн спас для «Атлетико» ничью в матче с «Реалом»

Мадридское дерби в рамках встречи 31-го тура чемпионата Испании завершилось ничьей со счетом 1:1. В составе «Реала» отличился Пепе, за «Атлетико» счет сравнял Антуан Гризманн. Команда Зинедина Зидана набрала 72 очка и продолжила лидерство в турнирной таблице. Подопечные Диего Симеоне имеют на десять баллов меньше и занимают третью строчку.

ФНЛ. Хет-трик Панченко принес «Динамо» победу над «СКА-Хабаровском»

В поединке 30-го тура Футбольной национальной лиги московское «Динамо» на выезде со счетом 3:2 обыграло «СКА-Хабаровск». Все три гола в составе победителей забил нападающий Кирилл Панченко. Этот результат позволил бело-голубым набрать 68 очков и упрочить лидерство в турнирной таблице. Клуб из Хабаровска с 46 баллами занимает третью позицию.

Рауль прибыл в Мадрид для заключения контракта с «Реалом»

Экс-нападающий «Реала» Рауль прибыл в Мадрид, где завтра состоится подписание его контракта со сливочными. Сообщается, что 39-летний футболист займет должность советника команды. Ранее бывший форвард сборной Испании работал представителем Примеры в США. Рауль, являющийся воспитанником королевского клуба, защищал его цвета с 1994 по 2010. В составе «бланкос» он стал шестикратным чемпионом Испании и трехкратным победителем Лиги чемпионов.