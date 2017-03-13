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  • «Барселона» обогатит Месси ради подписания контракта. Кокорина не вызвали в сборную России. Дайджест событий дня

«Барселона» обогатит Месси ради подписания контракта. Кокорина не вызвали в сборную России. Дайджест событий дня

Кокорин – вне заявки сборной России на мартовские товарищеские матчи

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определил список футболистов, которые были вызваны для участия в контрольных играх с Кот-д'Ивуаром и Бельгией. В число 27 сборников не попал форвард «Зенита» Александр Кокорин. Полностью заявку можно посмотреть тут. Напомним, игра с Кот-д'Ивуаром пройдет 24 марта в Краснодаре, а через четыре дня наша сборная сыграет матч с Бельгией в Сочи.

Новый список Черчесова: минус Кокорин, а «Спартак» – базовый клуб сборной

«Барселона» предлагает Месси гигантский подписной бонус

Руководство «Барселоны» намерено предложить своему форварду Лионелю Месси подписной бонус в размере более 40 миллионов евро, если аргентинец захочет остаться в клубе. Контракт аргентинца заканчивается следующим летом, а подписание нового пока еще обсуждается. Неймар за продление своего соглашения получил на 10 миллионов меньше. Зарплата же Месси по новому контракту может составить около 35 миллионов евро в год.

Автогол Наваса и провал «Барселоны». Испанскому футболу нужен новый чемпион?

Айтекину не грозит наказание УЕФА

УЕФА не будет наказывать немецкого арбитра Дениза Айтекина, который обслуживал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» (6:1). Ранее сообщалось, что в УЕФА выразили недовольство по поводу качества его судейства и планируют отстранить Айтекина от игр ЛЧ. Теперь же появилась другая информация.

«УЕФА анализирует работу бригады арбитров после каждого матча, чтобы решить, на какие игры она будет назначена в будущем. Также обсуждается вопрос о наказании судьи при такой необходимости. Для нас же встреча «Барселона» – «ПСЖ» завершилась с финальным свистком, ничего более», – сообщил источник в УЕФА.

Карасев будет работать на матче Лиги чемпионов

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Байером». В первой игре в Леверкузене победу праздновали испанцы – 4:2. Помощниками на линиях будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин. В качестве дополнительных судей выступят Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. Роль резервного арбитра на себя возьмет Игорь Демешко. Матч состоится в среду, 15 марта.

В России скоро может состояться финал еврокубка

Речь идет о финале еврокубкового турнира в сезоне-2018/19, причем заявку в УЕФА следует подать до 6 июня нынешнего года. «Мы сейчас изучаем возможность подачи заявок на проведение финалов. Ничего более конкретного пока сказать не могу, мы этот вопрос изучаем», – отметил вице-премьер РФ Виталий Мутко. Ранее в нашей стране проводились финалы Лиги чемпионов-2007/08 и Кубка УЕФА-1998/99.

Луческу – на грани отставки

Руководство «Зенита» недовольно работой главного тренера Мирчи Луческу. В скором времени может состояться отставка румынского специалиста, и, как сообщает источник в итальянской (!) прессе, вероятность ее теперь уже очень высока. Напомним, вчера «Зенит» проиграл со счетом 0:1 «Амкару» и отстал от лидирующего «Спартака» на восемь очков. В Лиге Европы питерцы не сумели пройти дальше стадии 1/16 финала.

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Россия – фаворит Кубка конфедераций

Давайте послушаем двукратного чемпиона мира. Экс-защитник «Ромы», «Милана» и сборной Бразилии Кафу считает, что сборной России действительно по силам победить летом на домашнем Кубке конфедераций. И почему же?

«Мне кажется, в финале Кубка конфедераций сыграют Россия и Германия. Причем фаворит именно Россия, потому что на таких турнирах всегда очень сильно выступает сборная страны-хозяйки при поддержке своих болельщиков и при всеобщем воодушевлении. Даже то, что сейчас некоторые российские болельщики пока не очень верят в успех своей сборной, не так важно. Кубок конфедераций – как раз самая лучшая возможность преодолеть недоверие и доказать, что российская сборная способна выступить достойно – и на Кубке конфедераций, и на чемпионате мира», – отметил Кафу.

«Локомотив» и «Краснодар» завершили 19-й тур

В последнем матче 19-го тура РФПЛ «Локомотив» на своем поле проиграл «Краснодару» со счетом 1:2. В первом тайме точным ударом отметился хавбек железнодорожников Владислав Игнатьев, однако после перерыва голы Павла Мамаева и Вандерсона принесли победу краснодарскому клубу. Команда Игоря Шалимова вышла на четвертое место, тогда как «Локо» остался на десятой строчке в турнирной таблице.

Самедов, Вандерсон, судья Турбин и другие супергерои и антигерои 19-го тура РФПЛ

Россия. Премьер-лига Россия Россия Барселона ПСЖ Зенит Локомотив Краснодар Кафу Месси Лионель Черчесов Станислав Луческу Мирча Карасев Сергей Айтекин Дениз
Комментарии (9)
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giluxa1963
1489433726
как же можно наказать немецкого судью вот если бы он был из России
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umarjon1935
1489464240
Пора Луческу уходить!!!
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Luis Figo
1489464850
35лямов Мир сошел сума!
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artem 81
1489473293
Месси надо доплачивать он заслужил, Кокорина нет в сборной - это супер, Кафу приколист.
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Karpathian
1489478955
А Месси недостаточно богат что ли? Оо
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lihindic
1489486215
достал этот месси
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ROOSHAN
1489505854
Россия – фаворит Кубка конфедераций. Я не согласен, фаворит Аргентина и Португалия.
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