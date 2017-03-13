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Кокорин не вызван на товарищеские игры с Кот-д'Ивуаром и Бельгией

13 марта 2017, 12:16
38

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал имена футболистов, вызванных для участия в товарищеских поединках с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Александр Беленов («Уфа»), Станислав Крицюк («Краснодар»).

Защитники: Виктор Васин, Марио Фернандес (ЦСКА), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Федор Кудряшов («Ростов»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Краснодар»), Юрий Жирков («Зенит»).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все – «Спартак»), Александр Головин, Алан Дзагоев (все – ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Магомед Оздоев («Терек»).

Нападающие: Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба – «Ростов»), Артем Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Федор Смолов («Краснодар»).

Отметим отсутствие в списке форварда «Зенита» Александра Кокорина, задержанного недавно в Москве за нарушение правил дорожного движения.

Игра с Кот-д'Ивуаром пройдет 24 марта в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч с Бельгией состоится 28 марта в Сочи. Начало – также в 19:00.

Источник: РФС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Бельгия Кот-д'Ивуар Кокорин Александр
Комментарии (38)
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Болельщик Реал Мадрида
1489397397
Хоть один нормальный человек понял, что нужно гнать в три шеи этого охреневшего мажора.
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and4ever86
1489398143
Да кококо сейчас выдохнул с облегчением. Сидит на ж0пе ровно, получает овер 3 ляма твердой валюты и в йух не дует. Ему плевать на сборную, страну, да и на футбол. В голове инста и мамаев. Печальная действительность эпохи лимита.
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арейская
1489399273
Лёд тронулся, из "Ростова" четверо, уже что-то...
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Амба Нагорск
1489399789
Зачем Бухаров сборной? Бухаров у Бердыева и Бухаров у любого другого тренера - это разные нападающие.
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altezzik
1489399989
А должны были вызвать? Было за что? В честь чего ему опять посвятили заголовок?
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ufos73
1489402026
Дзюба для того, что бы после проигрыша все на судью свалить???
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zico2205
1489402180
Да, Подберезкина не мешало бы взять...А Дзюба пойдет скоро вслед за кокошей....
Ответить
Pourport
1489402232
Кокорина и Дзю вообще не стоит заявлять!Они не достойны.
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Zeff
1489402398
Что с Кокориным, что без. Команды нет. Тренера менять надо, и чем раньше, тем лучше.
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Andrering87
1489404889
Ну хоть это палено теперь на своём месте, такой как он сборной не нужен....
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