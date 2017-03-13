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    Кокорин не вызван на товарищеские игры с Кот-д'Ивуаром и Бельгией

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал имена футболистов, вызванных для участия в товарищеских поединках с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Александр Беленов («Уфа»), Станислав Крицюк («Краснодар»).

    Защитники: Виктор Васин, Марио Фернандес (ЦСКА), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Федор Кудряшов («Ростов»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Краснодар»), Юрий Жирков («Зенит»).

    Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все – «Спартак»), Александр Головин, Алан Дзагоев (все – ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Магомед Оздоев («Терек»).

    Нападающие: Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба – «Ростов»), Артем Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Федор Смолов («Краснодар»).

    Отметим отсутствие в списке форварда «Зенита» Александра Кокорина, задержанного недавно в Москве за нарушение правил дорожного движения.

    Игра с Кот-д'Ивуаром пройдет 24 марта в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч с Бельгией состоится 28 марта в Сочи. Начало – также в 19:00.

    Источник: РФС

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    13.03.2017 12:16
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +297

      АРИЕЦ2008 14 марта 2017, 09:25

      Мамаев вчера показал,что зря его не взяли...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      NNNN-4 14 марта 2017, 02:23

      А вот Бухаров и Дзюба это интересно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +212

      Kalida 13 марта 2017, 19:55

      объективно, однако.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 13 марта 2017, 18:14

      Верим в чудо!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      Сергей1234 13 марта 2017, 15:31

      Первый этап нормальный.
      Вторым в Дубль в Зенит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 13 марта 2017, 14:34

      Ну хоть это палено теперь на своём месте, такой как он сборной не нужен....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11277

      "supermax" 13 марта 2017, 14:32

      большие бабки испортили...жалко

      -1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 13 марта 2017, 14:15

      фууух ну слава богу, хоть у кого то мозги есть... наконец то здравое решение не брать это днище на игры... Кокорин напоминает Мутко, вопреки всему его ставят в состав...

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 13 марта 2017, 13:53

      Что с Кокориным, что без. Команды нет. Тренера менять надо, и чем раньше, тем лучше.

      1
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      ...
      Рейтинг: +11277

      "supermax" > Zeff 13 марта 2017, 14:30

      мозги тебе поменять надо а не тренера

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > "supermax" 13 марта 2017, 14:40

      Может одолжишь, а то ведь и башка треснуть может.

      1
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      Рейтинг: +11277

      "supermax" > Zeff 13 марта 2017, 14:43

      чья башка то? твоя? от чего? явно не от присутствия в ней мозгов

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > "supermax" 13 марта 2017, 14:51

      Твоя конечно. Вон, уже из ушей мозги вытекают.

      0
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      Рейтинг: +11277

      "supermax" > Zeff 13 марта 2017, 15:01

      ой бляя....все с тобой понятно

      -1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 13 марта 2017, 13:50

      Кокорина и Дзю вообще не стоит заявлять!Они не достойны.

      2
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