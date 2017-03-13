Кокорин не вызван на товарищеские игры с Кот-д'Ивуаром и Бельгией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал имена футболистов, вызванных для участия в товарищеских поединках с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Александр Беленов («Уфа»), Станислав Крицюк («Краснодар»).

Защитники: Виктор Васин, Марио Фернандес (ЦСКА), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Федор Кудряшов («Ростов»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Краснодар»), Юрий Жирков («Зенит»).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все – «Спартак»), Александр Головин, Алан Дзагоев (все – ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Магомед Оздоев («Терек»).

Нападающие: Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба – «Ростов»), Артем Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Федор Смолов («Краснодар»).

Отметим отсутствие в списке форварда «Зенита» Александра Кокорина, задержанного недавно в Москве за нарушение правил дорожного движения.

Игра с Кот-д'Ивуаром пройдет 24 марта в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч с Бельгией состоится 28 марта в Сочи. Начало – также в 19:00.