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    Новый список Черчесова: минус Кокорин, а «Спартак» – базовый клуб сборной


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    Голосов: 12
    13.03.2017 14:30
    Сегодня стали известны имена футболистов, которые отправятся в сборную России на товарищеские матчи против Кот-д’Ивуара и Бельгии. «Бомбардир» разбирает новую заявку нашей команды, в которой нет Кокорина, но есть много спартаковцев.

    Заявка расширилась

    Если на матчи с Катаром и Румынией Станислав Черчесов вызывал 24-х футболистов, то теперь вызов получили сразу 27 игроков. Впрочем, тогда еще двое получили приглашение «к работе на учебно-тренировочный сбор». Так что фактически заявка выросла лишь на одну боевую единицу.

    Шесть изменений

    Если сравнивать прошлую заявку (окей, 26 игроков) с нынешней, то новичков шестеро. Присутствие здесь Дзагоева, Дзюбы и Смолова удивлять не должно, но кроме того тренерскому штабу захотелось посмотреть и на Бухарова, также из Турции вызван Нойштедтер, а Беленов заменил во вратарском трио Джанаева.

    Помимо Джанаева из тех, кто ездил в ноябре, вызов не получили Могилевец и Новосельцев, вне команды остался и Кокорин, а Василий Березуцкий объявил о завершении карьеры в российской сборной.

    Где опять Черышев?

    Все грустно с нашим легионером. Хоть он и провел в нынешнем сезоне 11 матчей в Примере, но в марте в заявку клуба не попадал. Причина снова в травмах. На прошлой неделе Черышев оказался вновь без тренировок в общей группе «Вильярреала». Шансы на поездку на Кубок конфедераций у полузащитника становятся минимальными. И это очень огорчает.

    Трое из заявки в сборной не играли

    Из всего состава лишь трое футболистов еще не надевали форму сборной России в официальных матчах – это Беленов, Джикия и Марио Фернандес. Интересно, что из заявки абсолютное большинство игроков не провели за команду и десяти игр – таких футболистов сразу 17. Особенно в этом плане показательна защита – ветераном тут числится Роман Шишкин с 13 матчами. Или если Комбарова считать защитником, тогда он самый опытный – 40 игр за Россию.

    Треть игроков ездила на Евро

    Таких футболистов сразу девять: Акинфеев, Шишкин, Нойштедтер, Глушаков, Смолов, Головин, Самедов, Дзюба и Комбаров. Заявка и правда существенно обновилась.

    «Спартак» – базовый клуб сборной России

    В этом нет ничего удивительного, «Спартак» уверенно лидирует в чемпионате, а игроки с российским паспортом там далеко не на последних ролях. Относится это и к Кутепову, и к Комбарову, и к Зобнину, и уж тем более к Глушакову, а еще к красно-белым зимой добавились Джикия и Самедов. Всего спартаковцев в сборной – шестеро.

    ЦСКА представлен пятью футболистами: это Акинфеев, Васин, Фернандес, Головин и Дзагоев. По четыре игрока делегировали «Краснодар» и «Ростов». Дожили мы и до того времени, когда из «Терека» зовут столько же футболистов, сколько и из «Зенита» – всего по двое с этих клубов. По одному игроку отправили в сборную «Уфа», «Рубин», «Локомотив» и «Фенербахче»

    Очередной раз без Мамаева и Кокорина

    Черчесов все еще вынашивает в себе давнюю обиду. Но если серьезно, то на Мамаева рассчитывать очень тяжело – полузащитник «Краснодара» сыграл лишь один полный матч в этом сезоне, и было это еще прошлым летом. Сейчас он впервые с осени вышел в официальной игре, попытавшись помочь своему клубу в Виго, но в таких условиях вызывать футболиста в национальную команду совсем ни к чему – пусть нормально восстановится и наберет форму. Нет, кстати, и Олега Шатова, но у того в последнее время также со здоровьем ладится не слишком. Почему отсутствует Игорь Денисов – всем и так понятно без лишних слов.

    Что касается Кокорина, то тут, конечно, все злопыхатели очень рады: так ему и надо, получил по заслугам. Радоваться же по большому счету абсолютно нечему. В «Зените» Кокорина отучают от игры чистым нападающим, а на фланге он своих лучших качеств раскрыть не может. Возможно, не слишком и хочет, а инсталлировать в Александра характер Федора Смолова нам не под силу. И все же грустно, поскольку из списка игроков РФПЛ с нужным паспортом и в расцвете сил лучшим бомбардиром сборной является именно Кокорин.

    Игра с Кот-д'Ивуаром пройдет 24 марта в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч с Бельгией состоится 28 марта в Сочи. Начало – также в 19:00.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail, РФПЛ
    Рейтинг: 3 Голосов: 12
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 14 марта 2017, 18:42

      Это песец!

      0
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      Рейтинг: +56

      B-E-S 14 марта 2017, 14:15

      Идиотская статья и еще более идиотский вопрос в конце, как вам новая заявка? А в статье дан перечень игроков, чтоб я заявку узнал?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 14 марта 2017, 06:47

      аллилуя , что без кокоши!

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 13 марта 2017, 17:37

      Хорошая сборная получилась. только Дзюбу убрать, и например Чалова поставить, и тогда можно надеяться на успех (ну хотя бы на непозор это точно)

      1
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      Рейтинг: +6

      Kostya4798 > dolf666 14 марта 2017, 02:13

      Чем же Дзюба не угодил?Личная неприязнь.Отличный нападающий в ростове показал что способен в зените не всё так гладко,как бы не было старается,бореца,не вижу причин ненавидить как игрока или человека.Много читал и понял к нему такое отношение не как игроку а как человеку тем более у нас распрастранено доброту за слабость принимать,видно по его физеономий добряк.Ну да не такой мобильный,но даже выпускать на один тайм раскачать,изматать оборону хватит,то есть тренеру есть вариант выпустить мобильного нападающего.Если бухаров не забудет как ложить мячики то отличная получится связка с дзюбай.чалово даже нужно приглашать воду приносить ведь нужно кому то

      -1
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      Рейтинг: +103

      Серго24 > Kostya4798 14 марта 2017, 03:12

      Дзюба дерево, да и еще какое...Кокорин, Чалов, а уж тем более Смолов раза в два первосходят это дерево...

      1
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      ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop > Kostya4798 14 марта 2017, 06:49

      бревно он 2-х защитников не по силам ему обыграть, что не матч то отмазки как много игроков в чужой форме в штрафной

      1
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      Рейтинг: +17

      Nihatik 13 марта 2017, 17:20

      Где Караваев?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery 13 марта 2017, 17:20

      пойдет

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 13 марта 2017, 16:39

      Ещё бы Чалова вместо Дзюбы и было бы вообще нормально :)

      4
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      Рейтинг: +98

      Victor1961 13 марта 2017, 15:51

      Очередной эксперимент. Впрочем, больше-то и некого! Россия, Вперёд!!!

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 13 марта 2017, 15:50

      На 70-е место нацелились.

      1
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 13 марта 2017, 15:41

      В целом мне нравится состав,кроме пожалуй Нойштертера.Зачем??? Я видел в лиге европы как его возит Смолов.Смолов!!! надеюсь что он только на замену,потомучто страшно представить как будет екать когда грозной атаке Бельгии будет противостоять этот наш натурализатор.

      4
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