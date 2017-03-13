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  • Новый список Черчесова: минус Кокорин, а «Спартак» – базовый клуб сборной

Новый список Черчесова: минус Кокорин, а «Спартак» – базовый клуб сборной

Заявка расширилась

Если на матчи с Катаром и Румынией Станислав Черчесов вызывал 24-х футболистов, то теперь вызов получили сразу 27 игроков. Впрочем, тогда еще двое получили приглашение «к работе на учебно-тренировочный сбор». Так что фактически заявка выросла лишь на одну боевую единицу.

Шесть изменений

Если сравнивать прошлую заявку (окей, 26 игроков) с нынешней, то новичков шестеро. Присутствие здесь Дзагоева, Дзюбы и Смолова удивлять не должно, но кроме того тренерскому штабу захотелось посмотреть и на Бухарова, также из Турции вызван Нойштедтер, а Беленов заменил во вратарском трио Джанаева.

Помимо Джанаева из тех, кто ездил в ноябре, вызов не получили Могилевец и Новосельцев, вне команды остался и Кокорин, а Василий Березуцкий объявил о завершении карьеры в российской сборной.

Где опять Черышев?

Все грустно с нашим легионером. Хоть он и провел в нынешнем сезоне 11 матчей в Примере, но в марте в заявку клуба не попадал. Причина снова в травмах. На прошлой неделе Черышев оказался вновь без тренировок в общей группе «Вильярреала». Шансы на поездку на Кубок конфедераций у полузащитника становятся минимальными. И это очень огорчает.

Трое из заявки в сборной не играли

Из всего состава лишь трое футболистов еще не надевали форму сборной России в официальных матчах – это Беленов, Джикия и Марио Фернандес. Интересно, что из заявки абсолютное большинство игроков не провели за команду и десяти игр – таких футболистов сразу 17. Особенно в этом плане показательна защита – ветераном тут числится Роман Шишкин с 13 матчами. Или если Комбарова считать защитником, тогда он самый опытный – 40 игр за Россию.

Треть игроков ездила на Евро

Таких футболистов сразу девять: Акинфеев, Шишкин, Нойштедтер, Глушаков, Смолов, Головин, Самедов, Дзюба и Комбаров. Заявка и правда существенно обновилась.

«Спартак» – базовый клуб сборной России

В этом нет ничего удивительного, «Спартак» уверенно лидирует в чемпионате, а игроки с российским паспортом там далеко не на последних ролях. Относится это и к Кутепову, и к Комбарову, и к Зобнину, и уж тем более к Глушакову, а еще к красно-белым зимой добавились Джикия и Самедов. Всего спартаковцев в сборной – шестеро.

ЦСКА представлен пятью футболистами: это Акинфеев, Васин, Фернандес, Головин и Дзагоев. По четыре игрока делегировали «Краснодар» и «Ростов». Дожили мы и до того времени, когда из «Терека» зовут столько же футболистов, сколько и из «Зенита» – всего по двое с этих клубов. По одному игроку отправили в сборную «Уфа», «Рубин», «Локомотив» и «Фенербахче»

Очередной раз без Мамаева и Кокорина

Черчесов все еще вынашивает в себе давнюю обиду. Но если серьезно, то на Мамаева рассчитывать очень тяжело – полузащитник «Краснодара» сыграл лишь один полный матч в этом сезоне, и было это еще прошлым летом. Сейчас он впервые с осени вышел в официальной игре, попытавшись помочь своему клубу в Виго, но в таких условиях вызывать футболиста в национальную команду совсем ни к чему – пусть нормально восстановится и наберет форму. Нет, кстати, и Олега Шатова, но у того в последнее время также со здоровьем ладится не слишком. Почему отсутствует Игорь Денисов – всем и так понятно без лишних слов.

Что касается Кокорина, то тут, конечно, все злопыхатели очень рады: так ему и надо, получил по заслугам. Радоваться же по большому счету абсолютно нечему. В «Зените» Кокорина отучают от игры чистым нападающим, а на фланге он своих лучших качеств раскрыть не может. Возможно, не слишком и хочет, а инсталлировать в Александра характер Федора Смолова нам не под силу. И все же грустно, поскольку из списка игроков РФПЛ с нужным паспортом и в расцвете сил лучшим бомбардиром сборной является именно Кокорин.

Игра с Кот-д'Ивуаром пройдет 24 марта в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч с Бельгией состоится 28 марта в Сочи. Начало – также в 19:00.

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Россия Россия Мамаев Павел Кокорин Александр Черышев Денис Черчесов Станислав
Комментарии (20)
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Футболозавр Рекс
1489405134
Долбаные штампы. Базовый клуб это не на одного футболиста больше. Это не 6 против 5. Это человек 7-9 железной основы, вот это "базовый клуб".
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SpazMatikus
1489408867
В целом мне нравится состав,кроме пожалуй Нойштертера.Зачем??? Я видел в лиге европы как его возит Смолов.Смолов!!! надеюсь что он только на замену,потомучто страшно представить как будет екать когда грозной атаке Бельгии будет противостоять этот наш натурализатор.
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Zeff
1489409417
На 70-е место нацелились.
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Victor1961
1489409485
Очередной эксперимент. Впрочем, больше-то и некого! Россия, Вперёд!!!
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Masteralex
1489412367
Ещё бы Чалова вместо Дзюбы и было бы вообще нормально :)
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franck_ribery
1489414809
пойдет
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dolf666
1489415838
Хорошая сборная получилась. только Дзюбу убрать, и например Чалова поставить, и тогда можно надеяться на успех (ну хотя бы на непозор это точно)
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Cant Stop
1489463269
аллилуя , что без кокоши!
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B-E-S
1489490101
Идиотская статья и еще более идиотский вопрос в конце, как вам новая заявка? А в статье дан перечень игроков, чтоб я заявку узнал?
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Schicko_008
1489506157
Это песец!
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