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  • «Ростов» разгромил «Спарту». «Краснодар» обыграл «Фенербахче». Дайджест событий дня

«Ростов» разгромил «Спарту». «Краснодар» обыграл «Фенербахче». Дайджест событий дня

Лига Европы. «Ростов» крупно обыграл пражскую «Спарту»

Первая встреча 1/16 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Спартой» завершилась победой российского клуба. Среди подопечных Ивана Данильянца отличились Миха Мевля, Дмитрий Полоз, Кристиан Нобоа и Сардар Азмун. Ответная встреча состоится 23-го февраля в Праге.

Лига Европы. «Краснодар» с минимальным счетом победил «Фенербахче»

В рамках первой встречи 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» на своем поле оказался сильнее «Фенербахче». Единственный гол в матче забил полузащитник «быков» Виктор Клаэссон на четвертой минуте игры. Отметим, швед забил дебютный гол в дебютной игре за российскую команду. Ответная встреча пройдет 22 февраля в Турции.

«Эта реальность лучше, чем я ожидал». Кто такой Виктор Клаэссон – главный герой встречи с «Фенербахче»

Карпин назначен главным редактором футбольных трансляций «Матч ТВ»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, в последнее время выступавший в роли эксперта на телевидении, получил назначение на должность главного редактора футбольных трансляций канала «Матч ТВ». Сообщается, что сегодня у Карпина первый рабочий день в новой ипостаси. Ранее сам специалист заявлял, что у него были предложения о продолжении тренерской карьеры, однако до конкретных шагов дело так и не дошло.

«Терек» арендовал защитника «Ромы» и сборной Словакии

Защитник «Ромы» и сборной Словакии Норберт Гьембер продолжит карьеру в рядах «Терека». Переход в грозненский клуб состоялся на правах аренды, срок которой рассчитан до конца текущего чемпионата. В этом сезоне 24-летний футболист провел 10 матчей в чемпионате Италии за «Пескару», результативными действиями не отметился. Игрок принадлежит «Роме» и выступал за «Пескару» в статусе арендованного. Ранее в итальянском чемпионате он защищал цвета «Катании».

Берлускони продал 99,93% акций «Милана»

Аккаунт телеканала CCTV5 в социальной сети Weibo сообщил о том, что владелец «Милана» Сильвио Берлускони продал 99,3% акций клуба группе китайских инвесторов. В ближайшее время в Пекине состоится пресс-конференция, посвященная данному событию. В декабре главный тренер россонери Винченцо Монтелла посвятил Берлускони победу в Суперкубке Италии. После 24-х туров чемпионата Италии миланский клуб занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

«Локомотив» подтвердил продление контракта с Касаевым

В «Локомотиве» подтвердили ранее появившуюся информацию о продлении контракта с полузащитником Аланом Касаевым. Сообщалось, что 30-летний футболист еще в прошлом году подписал новый договор с железнодорожниками, рассчитанный до 2019 года. «Подписи были поставлены в феврале 2016 года», – подтвердили в пресс-службе «Локомотива». В текущем сезоне Касаев провел 14 матчей за железнодорожников, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

«Газпром» выплатит «Оренбургу» более 900 миллионов

Российский нефтегазовый гигант «Газпром» в рамках спонсорского контракта с «Оренбургом» перечислит на счета клуба свыше 900 миллионов рублей. «Оренбург», в свою очередь, будет размещать рекламу компании на своей экипировке, баннерах, атрибутике, в клубном пресс-центре и автобусе, а также на официальных страницах в социальных сетях. Напомним, что на зимний перерыв «Оренбург» ушел на 14-м месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 12 очков.

Ибрагимович хочет закончить карьеру в «Наполи»

Представляющий интересы форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича агент Мино Райола сообщил, что его клиент хочет завершить карьеру игрока в рядах итальянского «Наполи». «Почему именно «Наполи»? Как признался Златан, потому что менталитет и дух самого Неаполя очень ему близок. Но пока никаких контактов с клубом не было», – подчеркнул Райола. Напомним, действующее соглашение Ибрагимовича с «Манчестер Юнайтед» истекает грядущим летом. В нынешнем сезоне швед провел за «красных дьяволов» в АПЛ 24 матча, в которых записал на свой счет 15 голов и три результативные передачи.

Лига Европы Лига Европы Ростов Краснодар Ахмат Милан Локомотив Наполи Оренбург Касаев Алан Ибрагимович Златан Гьембер Норберт Карпин Валерий Берлускони Сильвио
Комментарии (14)
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lihindic
1487275278
молодчики Ростов... поздравлямба!!!
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alp
1487276923
Ростов просто красавы!!! блеааа я очень рад! Краснодар, лентяи, надо было делать результат дома. Теперь придется в турции отрабатывать.. фак!
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vasiok74
1487276946
поздравляю быков и конечно Ростов с победами в ЛЕ.осталься Зенит.и ему удачи!
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Wiz94
1487277434
Ростов и Краснодар молодцы. А теперь Зенит как обычно напоследок соснут и всё впечатление от футбольного вечера в з*дницу
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TUMS
1487280653
Браво Ростов, Краснодар молодцы, вот Зенит пока в ж...
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eleng
1487296015
Ну очень очень порадовала народная команда Ростов, а вот антинародный проект огорчил, по первой игре трудно понять за счёт чего Зенит может пройти Андерлехт.
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Raider26
1487300867
Ростов в свём репертуаре, молодцы!
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Anton-champion
1487306817
Наши биатлонисты,не могут одолеть чехов,так наш Золотой Ростов за всё им отомстил.Это был принцепиальный матч...Унизили и разорвали Молодцы,Ростов!!!!Чехи у вас есть какие нибудь вопросы...Только теперь не говорите,что у нас допинг и в футболе есть.Чехи-вы мрази.Ростов с победой!!!
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agil
1487307104
народ вы видели команду из европы у которой в нападении такое понимание был?? а вчера ростов всем показал что такое командная игра и взаимопонимание...чем то игру с аяксом напомнило мне
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ROOSHAN
1487343872
Ростов играл просто супер!!! Ростов доказал, что он неслучайно стал вице-чемпионом РФПЛ!!! Кто согласен со мной?
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