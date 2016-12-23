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    Монтелла: «Посвящаем победу в Суперкубке Берлускони»

    Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал победу своей команды над «Ювентусом» в Суперкубке Италии.

    «Это прекрасное чувство. Для парней эта победа должна стать отправной точкой в успешное будущее, ведь мы обыграли такую хорошую команду, как «Ювентус». Эту победу мы посвящаем Сильвио Берлускони, для которого этот турнир невероятно ценен. По ходу первых 20 минут матча мы не были похожи на самих себя, но в дальнейшем смогли прибавить. Мы создали много моментов и заслуживали победу еще в основное время», — приводит слова итальянца Rai Sport.

    Данный трофей стал первым для «Милана» с 2011 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.12.2016 22:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 24 декабря 2016, 11:59

      талантливые, но еще дети обыграли звезд, но уже старичков) Молодцы!

      0
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 24 декабря 2016, 00:16

      Хорошо отыграли.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 24 декабря 2016, 00:03

      милан жив

      0
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      Рейтинг: +33

      Ibroahim 23 декабря 2016, 23:27

      Как долго мы ждали этой победы )

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 23 декабря 2016, 23:11

      Forza Milan !!! Дай бог гредет возраждение Милана!!!

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