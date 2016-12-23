Монтелла: «Посвящаем победу в Суперкубке Берлускони»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал победу своей команды над «Ювентусом» в Суперкубке Италии.

«Это прекрасное чувство. Для парней эта победа должна стать отправной точкой в успешное будущее, ведь мы обыграли такую хорошую команду, как «Ювентус». Эту победу мы посвящаем Сильвио Берлускони, для которого этот турнир невероятно ценен. По ходу первых 20 минут матча мы не были похожи на самих себя, но в дальнейшем смогли прибавить. Мы создали много моментов и заслуживали победу еще в основное время», — приводит слова итальянца Rai Sport.

Данный трофей стал первым для «Милана» с 2011 года.