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  • Роналду заманивают в Китай суперконтрактом. «Зенит» оформил третий трансфер. Дайджест событий дня

Роналду заманивают в Китай суперконтрактом. «Зенит» оформил третий трансфер. Дайджест событий дня

300 миллионов за Роналду. Они сошли с ума

Агент форварда «Реала» Криштиану Роналду подтвердил интерес к футболисту со стороны одного из представителей китайского чемпионата. «Китайский клуб предложил «Реалу» за Роналду 300 миллионов евро, а Криштиану – годовой оклад в 100 миллионов. Но деньги – это не все. «Реал» – его жизнь», – сказал Жорже Мендеш. Новый контракт Роналду с мадридской командой, напомним, рассчитан до лета 2021 года.

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Витселя тоже зовут в Китай

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель также получил предложение от клуба из Китая. Сообщается, что по контракту бельгиец будет получать 18 миллионов евро в год. Название клуба пока держится в секрете, но стороны уже согласовали условия, и теперь осталось получить ответ от Витселя.

Также сегодня прошла информация о том, что клуб из Санкт-Петербурга отверг сразу девять предложений по трансферу бельгийца.

Роналду не хочет, Витсель думает, а Ахмедов – уже там

Сегодня «Краснодар» расстался с Одилом Ахмедовым – один из основных футболистов клуба был успешно продан в китайский «Шанхай СИПГ» к Оскару, Халку и Андре Виллаш-Боашу. Сумма трансфера составит семь миллионов евро. Ахмедов выступал за «Краснодар» 2,5 года, в течение которых сыграл 101 матч.

Помимо Ахмедова команду покинул и Артур Енджейчик, который будет защищать цвета «Легии».

Луису Адриано осталось пройти медосмотр в «Спартаке»

Контракт форварда «Милана» Луиса Адриано со «Спартаком» уже подписан, остался лишь медосмотр. Источник в Италии сообщает, что сделка завершена. Ранее агент игрока заявил, что его клиент продолжит карьеру в московском клубе. В нынешнем сезоне Луис Адриано провел за «Милан» в Серии А семь матчей, в которых голов не забивал.

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«Зенит» представил третьего новичка

На этот раз после трансферов Эрнани и Лунева «Зенит» объявил о покупке защитника «Крыльев Советов» Ибрагима Цаллагова, который достался питерскому клубу всего за 300 тысяч евро. Контракт с футболистом заключен на 3,5 года. «Зенит» приветствует Ибрагима в Санкт-Петербурге и желает новых побед вместе с сине-бело-голубыми», — говорится на официальном сайте «Зенита».

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Семак стал главным тренером

Бывший тренер «Зенита» Сергей Семак начал самостоятельную тренерскую карьеру, теперь он возглавляет «Уфу». Контракт 40-летнего специалиста с «горожанами» рассчитан на 1,5 года. Семак пришел на смену Виктору Гончаренко, который не так давно стал главным тренером ЦСКА.

«Урал» укрепил оборону словенским футболистом

За «Урал» теперь будет выступать 28-летний защитник Грегор Балажиц. Контракт с уральским клубом словенец подписал на 2,5 года. Его предыдущий клубом был белградский «Партизан», до этого Балажиц несколько лет выступал за львовские «Карпаты».

«Анжи» остался без тренера

Павел Врба больше не будет тренировать «Анжи» – стороны расторгли контракт, команду покинут и три помощника чешского специалиста. «Футбольный клуб «Анжи» благодарит тренеров за проделанную работу и желает успехов в дальнейшем», – говорится в сообщении на официальном сайте махачкалинцев. Напомним, Врба возглавил команду в июне нынешнего года. На данный момент «Анжи» занимает в турнирной таблице 11-е место, имея в активе 20 очков.

Россия. Премьер-лига Россия Реал Зенит Краснодар Шанхай Порт Милан Спартак Крылья Советов Уфа Урал Анжи Адриано Луис Роналду Криштиану Цаллагов Ибрагим Витсель Аксель Балажиц Грегор Ахмедов Одил Енджейчик Артур Врба Павел Семак Сергей
Комментарии (7)
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Lera_Sve
1483121290
Пока что Китайцев сдерживает только очень жесткий лимит..
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bset
1483122415
Блин... Социалистическая страна, а денег больше, чем в капиталистических. Что-то тут не так...
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Adob
1483130746
китай чемпион))))
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petrovich666
1483167269
как так Зеня берёт себе Цаллагова его же "невский фронт"там сгнобит
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D'achkov
1483351070
песос еще и витселя
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