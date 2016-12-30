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    Агент: «Луис Адриано рад присоединиться к «Спартаку»

    Футбольный агент Жилмар Велоз, представляющий интересы нападающего «Милана» Луиса Адриано, заявил, что его клиент в ближайшее время станет игроком «Спартака».

    «Я встречался с Адриано Галлиани, нам удалось прийти к соглашению. Луис счастлив перейти в «Спартак», этот клуб является большой командой в России. Когда мы завершим сделку? Ближайшие несколько часов могут стать решающими. Я настроен оптимистично», – сказал Велоз.

    Источник: Football Italia

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    30.12.2016 19:00
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 30 декабря 2016, 21:53

      Луису почти 30, свое отыграл. Спартак - место заработать. Играть он не будет.

      1
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 30 декабря 2016, 21:52

      а болельщики не рады !

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 30 декабря 2016, 21:29

      Бразильцы в рассвете свей карьеры играют 50:50,а этот престарелый пижон будет выходить на 15 минут а потом получит травму( не дай бог конечно) и сядет на трибуну на полгодика. Мой прогноз.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 30 декабря 2016, 20:28

      посмотрим

      3
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      Рейтинг: +382

      лёха72 > спартак спартаков1 30 декабря 2016, 20:31

      да глянем.чего стоит

      2
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 30 декабря 2016, 19:51

      ну хорошие очень не приедут, а на этого футболиста
      будет интересно взглянуть

      4
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      Рейтинг: +210

      azar80 30 декабря 2016, 19:49

      Странный трансфер, если честно, за такой контракт на лавке сидеть и играть от случая к случаю, куда смотрит менеджмент Спартака?

      3
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      Рейтинг: +6913

      батог > azar80 30 декабря 2016, 20:59

      Там контракт, я думаю, будет с кучей пунктов и подпунктов,

      1
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 30 декабря 2016, 19:42

      Футболист отличный, но форма его(( будем надеяться на второе дыхание!!!
      Чемпионы, мы верим в вас!!!

      3
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      Рейтинг: +6885

      Антибиотик 30 декабря 2016, 19:16

      Интересно будет на него посмотреть в РФПЛ.

      2
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