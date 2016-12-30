Агент: «Луис Адриано рад присоединиться к «Спартаку»

Футбольный агент Жилмар Велоз, представляющий интересы нападающего «Милана» Луиса Адриано, заявил, что его клиент в ближайшее время станет игроком «Спартака».

«Я встречался с Адриано Галлиани, нам удалось прийти к соглашению. Луис счастлив перейти в «Спартак», этот клуб является большой командой в России. Когда мы завершим сделку? Ближайшие несколько часов могут стать решающими. Я настроен оптимистично», – сказал Велоз.