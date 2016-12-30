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    Источник: «Зенит» отверг как минимум девять предложений от европейских клубов по Витселю

    Руководство «Зенита» отвергло как минимум девять предложений от европейских клубов о переходе полузащитника сине-бело-голубых Акселя Витселя. Об этом сообщает Juvenews.

    Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» не будет продавать 27-летнего хавбека во время зимнего трансферного окна. Основным претендентом на игрока является «Ювентус».

    Действующий контракт Витселя с петербургским клубом рассчитан до лета 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Зенит» в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.12.2016 13:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +128

      Denis199244 30 декабря 2016, 13:54

      То и видно прям все за него дерутся...кроме Китая и ювентуса никому он не нужен

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