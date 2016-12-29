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    В Италии сообщают, что «Зенит» не хочет продавать Витселя в «Ювентус» зимой

    Руководство «Зенита» не хочет продавать полузащитника Акселя Витселя в «Ювентус» во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает Juvenews.

    По информации источника, туринский клуб предложил за 27-летнего бельгийца 6 миллионов евро, однако получил отказ, так как сине-бело-голубые не планируют продавать игрока нынешней зимой.

    Отметим, что действующий контракт Витселя с петербургским клубом рассчитан до лета 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Зенит» в РФПЛ 16 матчей, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.12.2016 23:34
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 30 декабря 2016, 11:37

      По моему уже 100 вариантов было продать и все ни как!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 30 декабря 2016, 07:05

      боятся немытые ослабнуть

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > тётя ASYA 30 декабря 2016, 23:04

      А вы продайте Зе Луиша. У вас Хороняка забивать будет.

      0
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 30 декабря 2016, 00:59

      Китайский клуб предлагает «Реалу» за Роналду 300 миллионов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 30 декабря 2016, 00:25

      НАДО ПРОДАТЬ ЗА 12 И УСПОКОИТЬСЯ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 30 декабря 2016, 00:22

      Каждый год одно и тоже, то всем он нужен то резко в Китай его начинает сватать

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 30 декабря 2016, 00:18

      ...в Китай–Юве он и не нужен...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 30 декабря 2016, 00:06

      бедные, как мучают человека надеждами(((

      1
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      Рейтинг: +128

      Denis199244 29 декабря 2016, 23:56

      У Зенита выбора нет,не продадут зимой,летом сам уйдет бесплатно

      -1
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      Рейтинг: +371

      multi1984 29 декабря 2016, 23:38

      Бомбардир то о 12 пишет..то о 6ти....сами определитесь там в редакции...или увольте этого кекса,который о Витселе строчит постоянно с вечера до 2х ночи...

      3
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