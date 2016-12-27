Брандт, Вайгль, Толян и еще 5 игроков, которые сделают «Баварию» полностью немецкой

Кто: Никлас Зюле, 21 год

Место рождения: Франкфурт-на-Майне

Позиция: центральный защитник

Клуб: «Хоффенхайм»

Цена (здесь и далее – по Transfermarkt): €12 млн

Один из сильнейших игроков своего возраста, Никлас Зюле уже запаковал чемоданы и ждет рейс в Мюнхен. Парень не пригодился «Айнтрахту» и уехал в «Дармштадт», откуда его вытащили скауты «Хоффенхайма». Там как раз всерьез занялись академией, и Зюле стал одним из лучших выпускников. Мощный защитник получил хорошую школу. Шебутной «Хоффенхайм» с пониманием относился к ошибкам молодого игрока, тем более что развязный футбол в Зинсхайме в почете.

На Зюле заглядываются топ-клубы вроде «ПСЖ» и «МЮ», поэтому «Бавария» решила действовать на опережение. «Хоффенхайм» получит 25 млн евро, но Зюле почти наверняка переедет в Мюнхен летом.

Кто: Себастьян Руди, 26 лет

Место рождения: Филлинген-Швеннинген

Позиция: полузащитник, крайний защитник

Клуб: «Хоффенхайм»

Цена: €4 млн

Себастьян Руди – уникальный человек, у которого будет вторая попытка стать «новым Ламом». После ухода Филиппа Лама из сборной Германии именно Руди пробовался справа в защите. Шустрый, с хорошим пасом, он покрупнее, но не менее мобильный. Руди не хватило класса, и конкуренты выдавили его из сборной. Похожая ситуация произошла и в «Хоффенхайме». В схеме с тремя центральными защитниками ему особенно сложно.

Источник Bild сообщил, что Руди уже озвучил главному тренеру «Хоффе» Юлиану Нагельсманну, что уйдет летом. «Бавария» ничего не теряет: Руди придет свободным агентом, на среднюю зарплату, замотивированный и много умеющий. Хотя тут Филипп Лам будет совсем не призраком.

Кто: Юлиан Брандт, 20 лет

Место рождения: Бремен

Позиция: атакующий полузащитник

Клуб: «Байер»

Цена: €16 млн

Самый юный футболист после Герда Мюллера, забивавший в шести матчах Бундеслиги подряд. В марте 2016 года от него досталось «Штутгарту», «Вольфсбургу», «Кельну», «Айнтрахту», «Шальке» и «Герте».

«Бавария» уже обозначила к нему предметный интерес. «Я уверен, что Брандт будет выступать за «Байер» еще много лет, – тушит слухи спортивный директор «Байера» Руди Феллер. – Естественно, к нему проявляют интерес топ-клубы, вроде «Баварии». Это комплимент нашей работе. Но мы знаем условия контракта Юлиана, и мы знаем, что он хорошо себя чувствует здесь». Брандт действительно пока сфокусирован на Леверкузене: «Я не рассматриваю «Байер» в качестве трамплина». Лестно для его клуба, но Брандт уже готов побороться с Дугласом Костой за левый фланг «Баварии». Немец не менее хитрый в обводке, а по части физики даже сильнее.

Кто: Бенджамин Хенрикс, 19 лет

Место рождения: Бохольт

Позиция: крайний защитник

Клуб: «Байер»

Цена: €5 млн

Одно из открытий сезона, Бенджамин Хенрикс уже даже сыграл дебютный матч за сборную Германии. Хотя мог выбрать команду Ганы. В прошлом сезоне он сыграл в Бундеслиге лишь девять игр, а теперь это импульс на левом фланге «Байера». Активный Хенрикс хорошо вписался в энергозатратную модель Роджера Шмидта. Причем в его «трудовой» около семи позиций в защите и полузащите.

Лам может спокойно оставить футбол и заняться бизнесом.

Кто: Серж Гнабри, 21 год

Место рождения: Штутгарт

Позиция: атакующий полузащитник

Клуб: «Вердер»

Цена: €5 млн

Прогресс Сержа Гнабри – пример для любого молодого игрока, который сидит на лавке топ-клуба за хорошую зарплату. Рванув из сытого «Арсенала» в буксующий «Вердер», Гнабри за полгода дорос до хет-трика в дебютном матче за «бундестим». Такого за последние 40 лет не удавалось никому. Гнабри доволен: «Уйти из «Арсенала» было правильным решением. Любой, кто сравнит мое развитие за четыре последних месяца с моим временем в Англии, придет к тому же выводу».

Карьерная лестница в Бундеслиге, как правило, в конце приводит только к одному варианту – «Бавария». Гнабри пока не торопится, но это он умеет.

Кто: Джереми Тольян, 22 года

Место рождения: Штутгарт

Позиция: защитник

Клуб: «Хоффенхайм»

Цена: €2,5 млн

Джереми Тольян – человек с прекрасной для русского языка фамилией, который родился в Штутгарте в семье хорватки и афроамериканца. Защитник может играть за США или Хорватию, но он уже отказался от предложений ради сборной Германии. На Олимпиаде-2016 Толян выиграл «серебро». Ворваться в основную «бундестим» будет проще через «Баварию», хотя конкуренция в Мюнхене может придавить Тольяна. У него из козырей – способность играть на любой позиции в защите.

Кто: Леон Горецка, 21 год

Место рождения: Бохум

Позиция: полузащитник

Клуб: «Шальке»

Цена: €15 млн

«Шальке» подписал Леона Горецку три года назад, обставив в том числе «Баварию». 19-летний юноша забил в дебютном матче, а потом без особого шума стал основным игроком. Сейчас у Горецки под сотню игр за «кобальтовых», но нервотрепка в «Шальке» ему наскучила. Гельзенкирхен застрял в гонке с Дортмундом и всерьез не претендует на чемпионство.

В детстве Горецка отказался ехать в ведущие академии Англии и Испании, потому что ему надо было закончить гимназию. Он вообще не по-современному скромный парень. Но в «Шальке» он уже всему научился, время для топ-клуба пришло.

Кто: Юлиан Вайгль, 21 год

Место рождения: Бад-Айблинг

Позиция: полузащитник

Клуб: «Боруссия Д»

Цена: €18 млн

Все уже забыли, что «Боруссия» умеет находить больших игроков за евро-копейки. Юлиан Вайгль обошелся Дортмунду в 2,5 млн евро, но юношу никто и не рассматривал как игрока основы здесь и сейчас. Однако Вайгль зацепился за состав еще при Юргене Клоппе, а с Томасом Тухелем вообще стал системообразующим игроком.

Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что «Бавария» тоже могла купить Вайгля, но не стала раздражать болельщиков. «Когда «Бавария» покупает игрока у «Мюнхена», всегда поднимается большой шум. Вспомните, как свистели фанаты, когда мы подписали Йенса Йеремиса», – объяснил председатель правления «Баварии». «Боруссия» деактивировала конфликт интересов, так что теперь Вайгль может оказаться на «Альянц Арене». Однако заплатить за него придется, как минимум, в десять раз больше. Дортмунд переподписал контракт игрока до 2012 года, а в очереди на Вайгля стоят все более-менее богатые клубы.

Замечательная команда!

Запасные игроки: Ульрайх, Боатенг, Дорш, Озтюрк, Бенко, Хингерль, Бенко, Лаппе.