Витсель считает, что «Зенит» играет лучше «Спартака». Гончаренко возглавит ЦСКА. Дайджест событий дня

ЦСКА получит больше 14 миллионов за участие в Лиге чемпионов

Стало известно, сколько заработал ЦСКА за участие на групповой стадии Лиги чемпионов. Сообщается, что чемпионы России получили 12,7 миллиона евро за выход в основную часть турнира, и еще 1,5 миллиона – за результаты на групповом этапе. В конце сезона армейцам также будет выплачена сумма от реализации маркетинговых прав клуба.

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По мнению Неймара, «Золотой мяч» должен получить Месси

Нападающий «Барселоны» Неймар выразил мнение, что «Золотой мяч» по итогам 2016 года должен получить его одноклубник Лионель Месси. По мнению бразильца, Месси заслуживает его больше, чем Криштиану Роналду.

«Не знаю, кто победит в этом году. Для меня есть только один претендент – Месси. Он лучший. Конечно, Роналду является очень сильным игроком. Он многого добился в последние годы. Я очень уважаю его, но «Золотой мяч» заслуживает получить Месси», – заявил Неймар в эфире телеканала Gol.

Моуринью выступил против декабрьских матчей в Восточной Европе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью призвал УЕФА не проводить игры в Восточной Европе в декабре. Такое заявление португалец сделал перед матчем 6-го тура Лиги Европы с «Зарей», который состоится сегодня, 8 декабря.

«Поле стадиона в Одессе очень жесткое, трава промерзла. Надеюсь, в УЕФА знают о состоянии газона и понимают, какая погода на Украине и в Восточной Европе в середине декабря. Им следует пересмотреть расписание и не позволять играть здесь при таком холоде. Это большая проблема. «Заря» пытается немного прогреть верхний слой газона, но они не волшебники. Остается надеяться, что все пройдет хорошо», – сказал португалец.

Спортивный директор «РБ Лейпцига» назвал Месси и Роналду старыми и дорогими

Спортивный директор «РБ Лейпцига» Ральф Рангник прокомментировал возможность приглашения в команду нападающего «Реала» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Функционер в шутку назвал футболистов старыми и дорогими. «Было бы наивно считать, что мы станем работать с Месси и Роналду. Они слишком старые и слишком дорогие. У нас же самая молодая и самая неопытная команда в лиге», – сказал Рангник.

«Барселона» сыграет товарищеский матч с «Шапекоэнсе»

«Барселона» пригласила бразильский клуб «Шапекоэнсе» на предсезонный турнир Кубок Гампера-2017. Таким образом, клубы проведут товарищеский матч. Этим жестом каталонский клуб намерен выразить свои соболезнования команде, почти весь состав которой погиб в авиакатастрофе в Колумбии. Товарищеский Кубок Гампера проводится с 1966 года и разыгрывается перед началом сезона.

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После матча с «Тоттенхэмом» Слуцкий поругался с болельщиком

Леонид Слуцкий, проводивший последний матч в должности главного тренера против «Тоттенхэма» (1:3), по окончанию игры поругался с болельщиком.

Судя по видео, размещенном в Twitter, специалист хотел прорваться на трибуну, но его остановили представители службы безопасности. При этом специалист находился в раздраженном состоянии и использовал нецензурную лексику. Также в перепалке участвовал помощник тренерского штаба армейцев Сергей Овчинников.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Витсель считает, что «Зенит» играет лучше «Спартака»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о первой части чемпионата России. По словам футболиста, отставание питерского клуба от «Спартака» в турнирной таблице РФПЛ некритично.

– Что скажете о первой части сезона?

– Считаю, все складывается для «Зенита» неплохо. На перерыв уходим на хороших позициях. Думаю, зимой будет время, чтобы окончательно усвоить то, чего добивается от нас Мирча Луческу. А пять очков отставания от «Спартака» – некритично.

– Хотите сказать, подобный гандикап отыгрывается?

– Это вполне реально. Было же, что ЦСКА отставал от лидера на 10 очков, а в итоге финишировал первым. Так что нет ничего невозможного.

– В этом сезоне уровень футбола «Спартака» вырос, не так ли?

– Мы все равно играем лучше. Возможно, где-то допускали ошибки, из-за чего недосчитались очков. Как, например, в Ростове. Но и там контролировали ход матча, создавали моменты. Возможно, ближе к зиме «Спартак» просто оказался свежее нас, потому что не участвует в еврокубках и мог сосредоточиться на чемпионате.

Гончаренко сегодня подписал контракт с ЦСКА

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко в четверг поставил подпись под контрактом с ЦСКА. Об этом сообщает Life. По информации источника, сегодня около 18:00 по московскому времени специалист посетил офис армейского клуба, встретился с руководством и подписал контракт. Сообщается, что на встрече также присутствовал Леонид Слуцкий, а официальное сообщение о назначении Гончаренко появится в ближайшее время.

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