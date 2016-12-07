Расписки, запрет «имперок», Центр «Ф». Как власть крушит фанатское движение перед ЧМ-2018

Полицейские задержали руководителей фанатского движения «Факела» 24 ноября. В ходе обысков по 22 адресам были найдены оружие, бейсбольные биты, экстремистская литература и фанатская атрибутика. Кроме того, у участников группировки «Юность» полиция обнаружила семь пистолетов, бейсбольные биты, балаклавы, перочинные ножи со свастикой, два пакетика с наркотиками, книги экстремистского толка. По информации Life , руководители движения хранили книги «Бритоголовые идут», «Насилие.ру», «Моя борьба» и пять дисков с материалами неонацистского толка.

На заметку

Фанатизм вновь обрел популярность летом, когда хулиганы из России покуролесили во Франции. Драки и погромы оценивали по-разному. Одним было стыдно за и без того невыгодный имидж страны, другие хвалили фанатов, дескать, постояли за Россию. Даже президент Владимир Путин удивлялся: «Безобразие полное. Я, правда, не понимаю, как 200 наших болельщиков отметелили несколько тысяч англичан. Но во всяком случае подход правоохранительных органов должен быть одинаков ко всем нарушителям». Правоохранители намек поняли.

«Я ознакомлен с информацией по факту массовых беспорядков в Марселе… Я предупрежден о недопущении противоправных действий и ответственности за нарушение общественного порядка…», – такие расписки участковые предлагают подписать фанатам, уже попавшим в список активных. Добровольно-принудительная форма пока является лишь предупреждением. Расписка – это письменное свидетельство того, что за представителем «ультрас» наблюдают. Практика урегулирования поведения фанатов совсем не нова.

Расизма не будет

Четыре года назад, перед стартом Евро-2012, фанатам Польши и Украины тоже было дискомфортно. Наиболее активная борьба шла в Польше. Движение «кибицев» там особенно раскачено (в прямом и переносном смыслах) и без фанатских трибун посещаемость рухнет. Однако власти взялись за подавление влияния ультрас. За полтора года до старта Евро-2012 активных поклонников «Леха» не впустили на свою трибуну на матч с «Легией». Из-за рекламных щитов на новых аренах фанатам запрещали многие перфомансы. Затем политик Дональд Туск заключил с польским футбольным союзом пакт против хулиганов, в котором «черный список» болельщиков значительно увеличился, а также планировалось введение продажи билетов по паспортам. Уже перед стартом министр внутренних дел Яцек Циховский отменил на время турнира все отпуска полицейским. Страна готовилась к настоящей войне.

Добавил масло в огонь фильм BBC «Стадион ненависти». Репортер назвал польских и украинских болельщиков расистами и антисемитами. Украинские власти требовали извинений, но подоспел острый комментарий экс-игрока сборной Англии Сола Кэмпбелла: «Останьтесь лучше дома и посмотрите матчи сборной по телевизору. Рисковать не стоит, в противном случае вы можете вернуться домой в гробу».

Последний путь. Как фанаты «хоронят» своих и чужих

Над испуганным футболистом в итоге смеялись свои же. Англичане пронесли по Донецку символический гроб. При этом на Украине местные фанаты также чувствовали себя зажато и ограниченно. Лидер фан-движения «Карпат» Тарас Павлив предупреждал: «Никто из фанатов не пойдет на этот чемпионат. Для болельщиков не создано никаких условий для того, чтобы мы даже поддерживали нашу сборную, потому что этот турнир, в принципе, нас не интересует. И никакого расизма на трибунах не будет». Так и получилось: Евро-2012 прошел мирно, исключая несколько стычек, в том числе, между русскими и польскими болельщиками в Варшаве.

Безопасность и подготовка чемпионата Европы в Польше и Украине оказалась выше, чем во Франции. Здесь хулиганы любой национальности чувствовали полную безнаказанность.

Оперативники ГУПЭ МВД России прибыли на обыски по четырем адресам фанатов и фанклубов ФК «Локомотив». — Изымается документация, а также плакаты группировки фанатов «Викинги». В Доме болельщиков обнаружен большой схрон пиротехники.

На три буквы

Фанатское движение в России разлагается само по себе. Первая волна роста активных болельщиков на стадионах закончилась в начале 21-го века, вторая – три-четыре года назад. Фанатизм просто перестал быть модным. Как только фанат в России перестал ассоциироваться с маргинальным поведением, приток новичков на сектора упал. Старые фанаты обзавелись семьями и отошли от дел. Борьба с хулиганским движением в России идет вяло. Большинство особо ретивых фанатов идентифицированы полицией. По-разному функционирует и «Закон о болельщиках», про который все забыли.

Заигрывать с фанатами власть перестала пару лет назад. Официально – в июле этого года, когда была свернута деятельность Всероссийского Объединения болельщиков (ВОБ). Проект, созданный на бюджетные деньги, ожидаемо погубила жадность.

Один из главных активистов ВОБа Иван Катанаев вспоминал, что крест на организации был поставлен в день матча между Россией и Германией в 2007 году. «За пару недель до получения нами билетов, Каманча (Александр Шпрыгин, экс-президент ВОБ – Ред.) предложил мне слить пару тысяч барыгам и заработать денег, – каялся Катанаев. За все время нашего общения, это был первый и единственный раз. Я готов на Библии поклясться, что за все время что я был в фанатском движении, я не слил барыгам ни одного билета «Спартака» и ни одного сборной. Этот роковой матч с Германией был первым и последним. И вот, услышал я это предложение в офисе ВОБа, посмотрел на сидящего рядом Рабика – Максим [Коротин], в своей неповторимой манере божьего одуванчика, скромно улыбнулся и я согласился.

Схема была придумана следующая: мы объявляем лотерею. Любой желающий регистрируется на сайте, получает порядковый номер, после чего мы проводим розыгрыш и случайным образом определяем около 4000 счастливчиков. Тут я еще раз отмечу: это были чисто ВОБовские билеты, наши «движи» к тому моменту уже получили свою стандартную квоту, а эти билеты мы всегда продавали напрямую через офис. Половину из разыгрываемых билетов было принято решение слить барыгам. Дабы отвести от себя малейшие подозрения – все желающие регистрировались на только что созданном портале fanat.ru, принадлежащем «Чемпионат.ком», и розыгрыш проводили они же.

Таким образом все были в плюсе – мы открыто продали бы несколько тысяч билетов, портал в течение буквально недели получил несколько десятков тысяч регистраций, журналисты получили красивую картинку с очередями за билетами и прозрачным розыгрышем. РФС было доволен, а мы заработали каждый около одного миллиона рублей. Весь секрет был в выигравших номерах: мы сделали ставку на стандартную невнимательность людей. Мы действительно регистрировали всех желающих, мы действительно присвоили всем номера, мы действительно все номера занесли в компьютер, нажали при журналистах под камеры на магическую кнопку и провели розыгрыш. И мы действительно получили четыре с лишним тысячи победивших номеров. Вот правда никто дальше проверять не стал – все выпавшие номера выпали дважды. То есть каждый номер был дублирован и вместо четырех с лишним тысяч, реально выиграли две тысячи. Которые и получили свои билеты, а остальные ушли налево барыгам».

Набор документов

Далее за контроль билетных и прочих потоков началась борьба, закончившаяся полной деградацией ВОБа. До нынешнего лета РФС забыл про свое детище, но события в Марселе очень возмутили Виталия Мутко. Оказалось, что многие из участников беспорядков ездили во Францию чуть ли не на деньги ВОБа. Самого Шпрыгина во время турнира отправили домой, но он вернулся, и его опять задержали. Власть так устала от выходок Шпрыгина, что организовала показательную порку. Главу ВОБа задержали в туалете на съезде РФС. Бывший активный болельщик ЦСКА Андрей Малосолов подвел черту: «Шпрыгина вроде бы все «не любили», но дела время от времени общие делали. При всей этой ситуации Александр Игоревич продолжил дело, которое я никогда в нем не понимал: ссорился с самыми близкими соратниками, включая тех, кто вытащил его из ВОБ-войны, продолжал политику разделения и властвования там, где это совершенно не нужно было делать».

На местечковые разборки в руководстве страны внимания не обращают, а вот испорченная репутация России перед ЧМ-2018 – серьезный проступок. Шпрыгина отпустили, но намек он понял: ««Надо смириться, что ВОБ в привычном виде больше не будет. Сотрудники распущены в отпуск. По факту, ВОБ сейчас — набор учредительных документов».

Признак присутствия

Президент ФИФА Джанни Инфантино получил гарантии на безопасность проведения матчей мундиаля в России и дал ясно понять, что организация не собирается разбираться в фанатских делах: «ФИФА – не мировая полиция. Мы футбольная организация. Мы не можем решать мировые проблемы». Единственное, за чем действительно будут следить – это за расизмом.

На стадионах уже неофициально запрещены имперские флаги, очень популярные у фанатов. Хотя глава КДК РФС Артур Григорьянц уточняет: «Наказание будут нести только те клубы, зрители которых будут вывешивать флаг Российской империи в совокупности с иными дискриминационными символами, которые официально запрещены. Сам по себе флаг не будет основанием для каких-либо санкций». Обладатели «имперок» попадут на заметку к правоохранительным органам. В приложении 2 к Дисциплинарному регламенту поясняется: «Хотя флаг сам по себе не несет явной дискриминационной составляющей, он может использоваться националистами и монархистами в современной России в качестве оппозиционного официальному государственному флагу и может быть признаком присутствия ультраправых на стадионе».

Полиция якобы уже имеет специальный «Центр «Ф», который проводит работу с наиболее активными болельщиками. Любые несогласованные баннеры или акции гарантируют повышенное внимание. «Объект» берется в разработку: в том числе на предмет запрещенных материалов в соцсетях. Нерадивых фанатов спецслужбы приравняли к запрещенным организациям и сектам.