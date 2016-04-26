Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Последний путь. Как фанаты «хоронят» своих и чужих


    0
    Голосов: 0
    26.04.2016 14:20
    Болельщики «Бирмингема» таскают по городу гроб в бордово-голубых цветах и троллят ненавистных соседей из «Астон Виллы», которая вылетела в Чемпионшип. «Бомбардир» вспоминает другие случаи, когда фанаты отправляли кого-то в «последний путь».

    «Бирмингем Сити» и «Астон Вилла» представляют один город, собственно, Бирмингем, поэтому фанаты искренне друг друга ненавидят. «Сити» провалился в Чемпионшип несколько лет назад и пока не особенно рвется назад. «Астон Вилла» потеряла шансы остаться в Премьер-лиге в 34 туре, проиграв «Манчестер Юнайтед». Болельщики «Бирмингема» следили за турнирной таблицей в одном из пабов.

    Теперь поклонники «Сити» чуть ли не на каждом матче своей команды «хоронят» соседей.

    Зато фанатам «Чарльтона» не до смеха. С помощью «похоронной процессии» они надеются привлечь внимание к проблемам своего клуба. «Атлетик» вылетают из Чемпионшипа, и болельщики требуют отставки руководства.

    Еще один протест — это уже фанаты «Лидса» выступают против владельца Массимо Челлино.

    Праздник на трибунах «Селтик Парк» по случаю банкротства «Рейджерс».

    Тиффози «Лацио» устроили пышные «похороны» для «Ромы», когда победили в финале Кубка Италии-2013. Чувствуется, что гроб декорировали с душой.

    Английские болельщики даже на Евро-2012 шастали с гробом. Так они отреагировали на предостережение Сола Кэмпбелла не ездить на чемпионате в Польшу и Украину: «Лучше остаться дома, смотреть футбол по телевизору и ничем не рисковать. Потому что вы можете в итоге вернуться домой в гробу». В итоге довольные англичане с песнями пронесли гроб по Донецку.

    Фанаты «Крыльев Советов» почему-то решили устроить «похороны» на воде. В озеро неподалеку от стадиона «Металлург» они спустили гроб с надписью «Маслов RIP». Денис Маслов на момент 2014 года был гендиректором клуба, и отношения у болельщиков и руководства не складывались.

    Если то противостояние закончилось, и Маслов в клубе уже не работает, то конфликт между Александром Тукмановым и фанатами «Торпедо», кажется будет длиться вечно. «Похоронные» акции тут уже никого не удивляют. «Ряд болельщиков, пытаясь донести нашу позицию до Тукманова, отправили ему домой гроб, – рассказывал один из фанатов «Торпедо». - Это стандартная европейская тема. В итальянском стиле. Еще и венки на стадионе повесили. Он никак не отреагировал».

    Все это, впрочем, шалости, в сравнении с историей из Колумбии. Фанаты «Кукута Депортиво» в конце матча с «Энгвигадо» пронесли на трибуну настоящий гроб с телом Кристофа Жакома. 17-летний парень состоял в фанатской группировке и был убит днем ранее. Примечательно, что именно в конце матча «Депортиво» сравняло счет – 1:1.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Getty Images, The Scottish Sun, РИА, ProGorod Samara
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 27 апреля 2016, 15:09

      ппц
      норм так
      тело принести

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Наварх 26 апреля 2016, 18:51

      Больные люди, тем более массово в Европе, а ещё кто то говорит, что Русские дикие...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 26 апреля 2016, 14:39

      Долбанные латиносы.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -32

      Spartak Moscow Official > Kulimen 26 апреля 2016, 17:24

      Ага. Очень странные дикие люди. На то и покойный, чтобы в покое лежать. Нет бля**, они его в гробу на стадион принесли! Это было бы смешно, если бы не было так грутсно.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11