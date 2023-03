Последний путь. Как фанаты «хоронят» своих и чужих

«Бирмингем Сити» и «Астон Вилла» представляют один город, собственно, Бирмингем, поэтому фанаты искренне друг друга ненавидят. «Сити» провалился в Чемпионшип несколько лет назад и пока не особенно рвется назад. «Астон Вилла» потеряла шансы остаться в Премьер-лиге в 34 туре, проиграв «Манчестер Юнайтед». Болельщики «Бирмингема» следили за турнирной таблицей в одном из пабов.

Теперь поклонники «Сити» чуть ли не на каждом матче своей команды «хоронят» соседей.

Зато фанатам «Чарльтона» не до смеха. С помощью «похоронной процессии» они надеются привлечь внимание к проблемам своего клуба. «Атлетик» вылетают из Чемпионшипа, и болельщики требуют отставки руководства.

«We want our Charlton back» is the chant, as hundreds line the funeral parade to The Valley #cafc @BBCLondonSport pic.twitter.com/XvuTFk7GK1