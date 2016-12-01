«Крылья» забили четыре гола «Спартаку», «Локомотив» шесть – «Томи». Онлайн 16-го тура РФПЛ

Текстовый онлайн: «Крылья Советов» – «Спартак» – 4:0

Цифры и факты до матча:

«Спартак» в РФПЛ забил 99 голов «Крыльям»;

Победная серия «Спартака» составляет 6 матчей;

В 5 из последних 6 матчей «Спартак» не пропускает;

11 игр подряд «Крылья Советов» не могут выиграть у «Спартака»

Состав «Спартака» с одним изменением:

«Крылья» в традиционной форме. «Спартак» сыграет в белой.

Вот так поле в Самаре выглядело за шесть часов до матча.

А вот так сейчас:

Молло на 17-й минуте открыл счет с пенальти, который был назначен после контакта Кутепова и Паскуато. Был ли фол? Уже неважно, гол забит.

Второй гол в ворота «Спартака» влетел на последней минуте первого тайма, отличился Ткачев.

3:0! Паскуато! Совсем все плохо у красно-белых.

И 4:0, Корниленко! Сумасшествие в Самаре.

Остальные матчи дня:

«Терек» – «Краснодар» – 2:1

Цифры и факты до матча:

Из 14 матчей «Терека» и «Краснодара» лишь один закончился вничью;

В 8 последних играх «Терек» не смог выиграть у «Краснодара»;

Последние 4 выездных матча «Краснодар» сыграл вничью.

Афиша:

Инфографика:

Составы:

Пирис опередил Куасси и открыл счет.

А удвоил его Грозав. 2:0 уже в первом тайме!

«Терек» забил еще один гол, но теперь в свои ворота. Анхель «отличился».

«Томь» – «Локомотив» – 1:6

Цифры и факты до матча:

«Томь» не забивала голов в 5 последних матчах;

«Томь» проиграла 5 из последних 6 встреч;

«Локомотив» сыграл лишь один «верховой» матч из последних 10;

«Локомотив» выиграл лишь один из последних 6 матчей у «Томи»

В начале второго тайма Бикфалви открыл счет в матче.

Сравнять удалось Коломейцеву буквально сразу же.

После удаления Касьяна «Локо» сразу же забил: Фернандеш замкнул прострел с фланга.

Игорь Денисов сделал счет 3:1 в пользу «Локомотива». Красиво!

Развалилась «Томь» окончательно, теперь от Майкона пропустила.

Бросила играть томская команда. 1:5 от Игнатьева.

И шестой от Коломейцева.

«Анжи» – «Амкар» – 3:1

Цифры и факты до матча:

«Анжи» не забил ни одного гола в 4 последних матчах;

«Анжи» проиграл 3 последних встречи;

Лишь одна из последних 7 домашних игр «Анжи» была «верховой»;

«Амкар» в 5 последних матчах против «Анжи» не проигрывал

Бодул открыл счет в Махачкале!

Будковский сравнял счет под конец первого тайма.

Боли с пенальти вывел «Анжи» вперед, 2:1.

А вот и дубль Будковского!

Вчера вот такие ребята пришли на матч «Зенита» и «Уфы»:

Но всех, конечно, поразил перерыв в матче «Урала» и «Ростова» с танцующим шмелем и банками майонеза. Это нечто!