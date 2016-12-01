«Крылья» забили четыре гола «Спартаку», «Локомотив» шесть – «Томи». Онлайн 16-го тура РФПЛ

Текстовый онлайн: «Крылья Советов» – «Спартак» – 4:0
Цифры и факты до матча:
- «Спартак» в РФПЛ забил 99 голов «Крыльям»;
- Победная серия «Спартака» составляет 6 матчей;
- В 5 из последних 6 матчей «Спартак» не пропускает;
- 11 игр подряд «Крылья Советов» не могут выиграть у «Спартака»
Состав «Спартака» с одним изменением:
«Крылья» в традиционной форме. «Спартак» сыграет в белой.
Вот так поле в Самаре выглядело за шесть часов до матча.
А вот так сейчас:
Молло на 17-й минуте открыл счет с пенальти, который был назначен после контакта Кутепова и Паскуато. Был ли фол? Уже неважно, гол забит.
Второй гол в ворота «Спартака» влетел на последней минуте первого тайма, отличился Ткачев.
3:0! Паскуато! Совсем все плохо у красно-белых.
И 4:0, Корниленко! Сумасшествие в Самаре.
Остальные матчи дня:
Цифры и факты до матча:
- Из 14 матчей «Терека» и «Краснодара» лишь один закончился вничью;
- В 8 последних играх «Терек» не смог выиграть у «Краснодара»;
- Последние 4 выездных матча «Краснодар» сыграл вничью.
Афиша:
Инфографика:
Составы:
Пирис опередил Куасси и открыл счет.
А удвоил его Грозав. 2:0 уже в первом тайме!
«Терек» забил еще один гол, но теперь в свои ворота. Анхель «отличился».
Цифры и факты до матча:
- «Томь» не забивала голов в 5 последних матчах;
- «Томь» проиграла 5 из последних 6 встреч;
- «Локомотив» сыграл лишь один «верховой» матч из последних 10;
- «Локомотив» выиграл лишь один из последних 6 матчей у «Томи»
В начале второго тайма Бикфалви открыл счет в матче.
Сравнять удалось Коломейцеву буквально сразу же.
После удаления Касьяна «Локо» сразу же забил: Фернандеш замкнул прострел с фланга.
Игорь Денисов сделал счет 3:1 в пользу «Локомотива». Красиво!
Развалилась «Томь» окончательно, теперь от Майкона пропустила.
Бросила играть томская команда. 1:5 от Игнатьева.
И шестой от Коломейцева.
Цифры и факты до матча:
- «Анжи» не забил ни одного гола в 4 последних матчах;
- «Анжи» проиграл 3 последних встречи;
- Лишь одна из последних 7 домашних игр «Анжи» была «верховой»;
- «Амкар» в 5 последних матчах против «Анжи» не проигрывал
Бодул открыл счет в Махачкале!
Будковский сравнял счет под конец первого тайма.
Боли с пенальти вывел «Анжи» вперед, 2:1.
А вот и дубль Будковского!
Вчера вот такие ребята пришли на матч «Зенита» и «Уфы»:
Но всех, конечно, поразил перерыв в матче «Урала» и «Ростова» с танцующим шмелем и банками майонеза. Это нечто!