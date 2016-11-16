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    Руни чрезмерно употребляет алкоголь. Лидерам ЦСКА сократят зарплату. Дайджест событий дня


    3.8
    Голосов: 5
    16.11.2016 21:05
    Зе Луиш выбыл до конца года. Старридж может перейти в «Тоттенхэм». «Рубин» снова подал заявление по делу Азмуна. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Руни уличен в чрезмерном употреблении алкоголя

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни не мог стоять на ногах после чрезмерного употребления алкоголя на свадебной вечеринке в отеле, которая проходила в эти выходные. «Уэйн пришел на свадьбу с Ягиелкой и был абсолютно пьян. Он не мог связать двух слов и постоянно падал, как в плохой кинокомедии. Футбол играет огромную роль в его жизни, но когда в игре что-то не ладится, он заливает эти проблемы алкоголем. Все это начинает напоминать Гаскойна, но все мы надеемся, что он сможет уйти с этого пути и взяться за голову», – рассказал источник, близкий к ситуации.

    «Спартак» подтвердил, что Зе Луиш выбыл до конца года

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш не поможет московской команде в оставшихся матчах 2016 года из-за травмы, которую он получил на тренировке сборной Кабо-Верде. Сообщается, что 25-летний форвард прошел тщательное медицинское обследование, которое выявило у него частичное повреждение мышц задней поверхности бедра. Таким образом, Зе Луиш не сыграет в играх с «Амкаром», «Тереком», «Крыльями Советов» и «Рубином».

    17-летний Доннарумма будет зарабатывать в «Милане» 4,5 миллиона в год

    Зарплата Джанлуиджи Доннаруммы в «Милане» может существенно увеличиться. Руководство красно-черных предложило 17-летнему итальянцу новый контракт с заработной платой 4,5 миллиона евро в год. Отмечается, что на подобный шаг миланцы пошли из-за интереса к вратарю со стороны европейских топ-клубов. Ранее сообщалось, что игрока хочет приобрести «Челси», который готов платить ему 4 миллиона. В нынешнем сезоне Серии А Доннарумма провел 12 матчей, в которых пропустил 15 мячей.

    ЦСКА предложит Березуцким, Тошичу и Щенникову пойти на понижение зарплаты

    ЦСКА этой зимой намерен сократить заработную плату сразу нескольким игрокам. Сообщается, что армейский клуб планирует предложить братьям Березуцким, а также Зорану Тошичу и Георгию Щенникову новые контракты на более скромных финансовых условиях. Основная причина – серьезные финансовые трудности, с которыми столкнулся ЦСКА. Отмечается, что футболисты команды не получают зарплату на протяжении двух месяцев. Также до сих пор непонятно, останется ли в клубе Сергей Игнашевич, контракт которого с красно-синими истекает летом 2017 года.

    Старридж может сменить «Ливерпуль» на «Тоттенхэм» этой зимой

    «Тоттенхэм» рассматривает возможность приобретения нападающего «Ливерпуля» Даниэля Старриджа в зимнее трансферное окно. Как утверждает Bleacher Report, «шпоры» были заинтересованы в покупке 27-летнего форварда еще этим летом, но тогда их смутила большая трансферная стоимость игрока. Зимой клуб планирует вновь попытаться купить англичанина. В нынешнем сезоне Старридж провел в АПЛ восемь матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей.

    «Рубин» подал заявление в СК РФ по делу Азмуна

    Казанский «Рубин» продолжает настаивать на незаконности ухода из клуба нападающего Сердара Азмуна в «Ростов». «Рубин» подал заявление в СК РФ по РТ на предмет проверки факта использования поддельного документа – якобы «нового трудового договора» Сердара Азмуна, который сторона футболиста использует в процессе об определении суммы компенсации за фактически состоявшийся переход игрока в другой клуб», – рассказал руководитель пресс-службы «Рубина» Михаил Степанов «Реальному времени».

    Россия проведет 10 товарищеских матчей в 2017 году

    Президент РФС Виталий Мутко рассказал о планах сборной России провести в 2017 году 10 товарищеских матчей. Кроме того, национальная команда примет участие в Кубке конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. «Следующий год – там 10 игр плюс Кубок конфедераций. Это такая уже большая серьезная подготовка к чемпионату мира. Следующий сбор команда проведет в марте», – рассказал Мутко.

    Россия опустилась на 55-е место в рейтинге ФИФА, пропустив вперед Буркина-Фасо

    Сборная России вновь опустилась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФА. Национальная команда, которая в октябре занимала 53-ю строчку, теперь располагается на 55-й позиции, имея в своем активе 592 очка. Российская команда пропустила вперед сборные Буркина-Фасо, Израиля и Нигерии. Лидером рейтинга остается Аргентина (1634), на втором месте идет Бразилия (1544), а тройку лидеров замыкает Германия (1433).

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 5
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +30

      100KAN 17 ноября 2016, 12:08

      Руни отметил очередной рекорд сборной России в рейтинге ФИФА ;)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 17 ноября 2016, 08:40

      кони в фнл

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      nikita08 17 ноября 2016, 08:25

      Руни кот

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +309

      Strig 17 ноября 2016, 05:55

      мне же такое понижение зряплаты

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      TUMS 17 ноября 2016, 00:53

      Ниже еще есть место...


      0
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      Рейтинг: +12446

      Вомбат 16 ноября 2016, 23:10

      Мутко вздохнет и скажет: Да, Верхняя Вольта сейчас сильнее России. Но лимит отменять нельзя, иначе нас обойдет и Нижняя Вольта.

      1
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      Рейтинг: +5113

      hunta > Вомбат 17 ноября 2016, 11:41

      А тут и Д. Р. Конго недалеко....

      0
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      Рейтинг: +20

      valexa 16 ноября 2016, 22:36

      Рейтинг национальных сборных ФИФА (FIFA)
      Обновлен 20 октября 2016
      # +/- Страна Очки +/- Конф. Место (конф.)
      1 0 Аргентина 1621 -25 CONMEBOL 1
      2 +1 Германия 1465 +118 UEFA 1
      3 +1 Бразилия 1410 +87 CONMEBOL 2
      4 -2 Бельгия 1382 +13 UEFA 2
      5 -1 Колумбия 1361 +38 CONMEBOL 3
      6 0 Чили 1273 -11 CONMEBOL 4
      7 +1 Франция 1271 +83 UEFA 3
      8 -1 Португалия 1231 +3 UEFA 4
      9 0 Уругвай 1175 +2 CONMEBOL 5
      10 +1 Испания 1168 +27 UEFA 5
      11 -1 Уэльс 1113 -48 UEFA 6
      12 0 Англия 1090 -40 UEFA 7
      13 0 Италия 1082 -42 UEFA 8
      14 +2 Швейцария 1071 +51 UEFA 9
      15 +2 Польша 1029 +45 UEFA 10
      16 -2 Хорватия 1027 -32 UEFA 11
      17 -2 Мексика 1001 -56 CONCACAF 1
      18 0 Коста-Рика 971 +28 CONCACAF 2
      19 0 Эквадор 932 +15 CONMEBOL 6
      20 +4 Нидерланды (Голландия) 901 +40 UEFA 12
      21 +6 Исландия 898 +69 UEFA 13
      22 -2 Венгрия 891 -22 UEFA 14
      23 +2 Перу 865 +24 CONMEBOL 7
      24 -2 США 852 -22 CONCACAF 3
      25 -4 Турция 843 -42 UEFA 15
      26 +2 Словакия 840 +20 UEFA 16
      27 +10 Иран 837 +125 AFC 1
      28 -5 Босния/Герцеговина 807 -56 UEFA 17
      29 0 Украина 803 +4 UEFA 18
      30 -4 Австрия 792 -47 UEFA 19
      31 +3 Кот-д'Ивуар 790 +38 CAF 1
      32 +7 Сенегал 783 +99 CAF 2
      33 -2 Ирландия 776 +2 UEFA 20
      34 -2 Румыния 746 -27 UEFA 21
      35 0 Алжир 741 -8 CAF 3
      36 -6 Северная Ирландия 739 -59 UEFA 22
      37 -1 Парагвай 738 +18 CONMEBOL 8
      38 +4 Тунис 721 +59 CAF 4
      39 +2 Швеция 715 +38 UEFA 23
      40 -7 Чехия 663 -99 UEFA 24
      40 +5 Австралия 663 +20 AFC 2
      42 +6 Греция 656 +34 UEFA 25
      43 +7 Сербия 650 +48 UEFA 26
      44 +3 Южная Корея 640 +6 AFC 3
      45 -2 Гана 628 -30 CAF 5
      46 +7 Египет 626 +39 CAF 6
      47 -7 Албания 619 -59 UEFA 27
      48 +1 Узбекистан 617 -4 AFC 4
      49 +2 ДР Конго 609 +20 CAF 7
      50 -4 Дания 606 -31 UEFA 28
      51 +5 Япония 601 +27 AFC 5
      52 +15 Словения 595 +93 UEFA 29
      53 -15 Россия 594 -91 UEFA 30
      54 -2 Саудовская Аравия 593 +5 AFC 6
      55 -1 Конго 575 -10 CAF 8
      56 +49 Черногория 570 +244 UEFA 31
      57 -13 Шотландия 569 -83 UEFA 32
      58 -3 Мали 568 -12 CAF 9
      59 0 Камерун 567 +2 CAF 10
      60 +4 Нигерия 562 +28 CAF 11
      60 -2 Марокко 562 -8 CAF 12
      62 0 ЮАР 559 +20 CAF 13
      63 -1 Панама 551 +12 CONCACAF 4
      64 -3 Гвинея 539 -10 CAF 14
      65 +4 Тринидад и Тобаго 533 +43 CONCACAF 5
      66 +5 Бенин 525 +42 CAF 15
      67 0 Буркина Фасо 519 +17 CAF 16
      68 -8 Венесуэла 516 -46 CONMEBOL 9

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      Рейтинг: +12446

      Вомбат > valexa 16 ноября 2016, 23:12

      ваши данные устарели, сегодня было обновление. Россия - 55, Буркина Фасо поднялась на 13 позиций.

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      Рейтинг: +94

      Adob 16 ноября 2016, 21:47

      вперёд Россия!!! куда ещё ниже(((

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      Рейтинг: +12446

      Вомбат > Adob 16 ноября 2016, 23:13

      Вперед на дно? Или как сказал вчера комментатор Выборнов, пора перестать удивляться поражениям от Катара?

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