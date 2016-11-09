«Ливерпуль» заинтересовался Азмуном. Ибрагимович недоволен Моуринью. Дайджест событий дня

Зимой Азмун может перейти в «Ливерпуль»

Форвард «Ростова» Сердар Азмун входит в планы руководства «Ливерпуля». В этом сезоне за иранцем пристально следят скауты этого британского клуба. Свое официальное предложение они могут сформировать уже к открытию зимнего трансферного окна. Азмун должен усилить атакующий потенциал «Ливерпуля» в связи с травмой Дэнни Ингса, выбывшего до конца сезона, и отъездом Садьо Мане на Кубок Африки.

Риццоли стал лучшим арбитром Евро-2016

Итальянский арбитр Никола Риццоли был признан лучшим судьей Евро-2016, который прошел летом во Франции. В честь этого ему будет вручена специальная памятная награда, которую он сможет получить во время одного из товарищеских матчей национальных команд на следующей неделе. На прошедшем Евро-2016 Риццоли судил четыре матча: Англия – Россия (1:1), Португалия – Австрия (0:0), Франция – Ирландия (2:1) и Германия – Франция (0:2). В них он 19 раз показывал предупреждения, удалил одного футболиста и назначил три пенальти.

Чемпионат Греции приостановлен из-за поджога дома главы судейского комитета

Национальное первенство Греции было приостановлено во всех дивизионах из-за поджога дома главы судейского комитета Гиоргоса Бикаса, сообщает Федерация футбола Греции. Инцидент произошел сегодня утром в городе Халхидики. Никто из семьи спортивного чиновника из-за пожара не пострадал. Матчи чемпионата Греции не будут проводиться до отчета противопожарной службы о причинах возгорания. ФИФА и УЕФА получили уведомления об этом решении национальной федерации.

Бэйл четвертый раз подряд стал игроком года в Уэльсе

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл в очередной раз признан игроком года в Уэльсе. Для него эта награда стала четвертой подряд и шестой за последние семь лет. За 2016 год футболист записал на свой счет победу в Лиге чемпионов в составе «Реала», а также помог сборной Уэльса выйти в полуфинал Евро-2016.

Ибрагимович недоволен тренировками Моуринью

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович считает, что главный тренер команды Жозе Моуринью неправильно строит тренировочный процесс. По мнению шведа, те упражнения, которые практикует специалист, не совсем подходят футболистам клуба. В частности, форвард хотел бы, чтобы больше уделялось внимания аэробной работе, а не делался уклон на занятия с мячом. Ибрагимович в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 11 матчей, в которых забил шесть голов.

Аршавин продлил контракт с «Кайратом»

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин продолжит выступать за «Кайрат» – стороны подписали новое соглашение, которое рассчитано до конца 2017 года. Он перебрался в Казахстан в начале текущего года. За это время россиянин провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов. Напомним, что до перехода в «Кайрат» Аршавин выступал за «Зенит», «Арсенал» и «Кубань».

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Защитник «Бенфики» обойдется «Баварии» в 60 миллионов

Руководство «Баварии» проявляет заинтересованность к защитнику «Бенфики» Нелсону Семеду, сообщает A Bola. Скауты немецкого клуба несколько раз бывали на матчах «Бенфики» с целью оценки действий футболиста на поле. Он может стать заменой капитану «Баварии» Филиппу Ламу. Стоит отметить, что действующий контракт Семеду с клубом рассчитан до 2021 года. В нем прописана сумма компенсации, которая составляет 60 миллионов евро.

«Терек» оштрафован за использование громкоговорителя в поддержку команды

Контрольно-дисциплинарный комитет вынес ряд решений по итогам матча «Терека» с «Зенитом» (2:1) в рамках 13-го тура РФПЛ. Грозненский клуб в общей сложности за различные нарушения оштрафован на 70 тысяч рублей. «В матче «Терек» — «Зенит» было нарушение регламента соревнований грозненским клубом, поскольку оборудование стадиона весь матч использовалось для поддержки команды – имеется в виду громкоговорящее средство. За это клуб оштрафован на 50 тысяч рублей. Также болельщики «Терека» использовали пиротехнику, за что клуб оштрафован на 20 тысяч рублей», – заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.

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