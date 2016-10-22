«Спартак» обыграл «Урал». «Терек» выиграл у «Рубина». Ключевые моменты 11-го тура РФПЛ

«Терек» – «Рубин» – 3:1

И третий мяч под занавес встречи влетает в ворота «Рубина».

Грозав реализует одиннадцатиметровый удар. У «Рубина» уже два удаления.

Жонатас сравнял счет.

Балай забил в ворота Рыжикова.

Стартовые составы.

«Терек»: Городов, Уциев, Анхель, Мохаммади, Семенов, Брызгалов, Кузяев, Иванов, Грозав, Митришев, Балай.

Запасные: Годзюр, Гудиев, Торже, Родолфо, Плиев, Кен, Лебеденко, Мирзов, Кадыров, Роши, Мбенгуе.

«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Цакташ, М'Вила, Ткачук, Рочина, Канунников, Жонатас.

Запасные: Нестеренко, Санчес, Бергстрем, Устинов, Сонг, Саму, Оздоев, Лестьенн, Ахметов, Жемалетдинов, Карадениз, Девич.

«Урал» – «Спартак» – 0:1

Мельгарехо забивает победный гол

Стартовые составы команд.

«Урал»: Заболотный, Данцев, Динга, Панков, Фидлер, Емельянов, Подоксенов, Кулаков, Павлюченко, Ставпец, Лунгу.

Запасные: Арапов, Тимофеев, Меркулов, Фонтанелло, Павленко, Новиков, Чантурия, Коробов, Жуков, Конате.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Комбаров, Ромуло, Фернандо, Зобнин, Попов, Джано, Мельгарехо.

Запасные: Песьяков, Маурисио, Таски, Кутин, Тимофеев, Зуев, Давыдов.

«Уфа» – «Ростов» – 0:0

Обзор матча.

Стартовые составы команд мы представили, а голов в этом матче так и не дождались.

«Ростов»: Джанаев, Мевля, Гранат, Папа Гуйе, Киреев, Байрамян, Препелицэ, Нобоа, Эзатолахи. Григорьев, Думбия.

Запасные: Медведев, Комиссаров, Терентьев, Скопинцев, Полоз, Ерохин, Азмун, Ярошенко.

«Уфа»: Шелия, Сухов, Аликин, Васин, Живоглядов, Засеев, Стоцкий, Обляков, Ванек, Абдулавов, Фатай.

Запасные: Бородько, Никитин, Сафрониди, Сысуев, Зубарев, Батютин, Кротов, Де Оливейра, Марсиньо, Слай.

«Томь» – «Анжи» – 0:3

Бериша доводит счет до разгромного.

Он же и удвоил преимущество гостей.

На 66-й минуте счет открыл Иличевич.

Стартовые составы.

«Томь»: Коченков, Враньеш, Дьяков, Жиров, Баляйкин, Комбаров, Тишкин, Ковальчук, Дроппа, Бикфалви, Касьян.

Запасные: Солосин, Яблонски, Кузнецов, Голышев, Самодин, Кудряшов, Тен, Попов, Погребняк, Дудиев.

«Анжи»: Беленов, Мусалов, Лазич, Ямбере, Паршивлюк, Гасанов, Маевский, Тигиев, Бериша, Иличевич, Боли.

Запасные: Юрченко, Шафинский, Белов, Гаджибеков, Шандао, Эбесилио, Щербак, Амаду, Будковский, Магомедов.

«Крылья Советов» – «Арсенал» – 1:1

Обзор матча.