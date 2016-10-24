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Судьи
Главный судья:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Помощники:
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Сергей Зуев (Москва)
Материалы

Ахмат - Рубин

22.10.2016, Суббота, 19:30 мск Грозный, стадион Ахмат-Арена Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 11 тур Ахмат - Рубин Молодежные команды: 1 - 0
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
25 тур
23 апреля, суббота 19:30 Рубин 0:1 Ахмат
11 тур
4 октября, воскресенье 16:00 Ахмат 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
19 тур
15 марта, воскресенье 18:30 Рубин 2:1 Ахмат
2 тур
9 августа, суббота 20:00 Ахмат 1:1 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
15 мая, четверг 18:30 Рубин 1:1 Ахмат
3 тур
28 июля, воскресенье 21:00 Ахмат 0:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
17 марта, воскресенье 18:00 Ахмат 0:0 Рубин
7 тур
1 сентября, суббота 14:00 Рубин 1:2 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
17 тур
22 июля, пятница 19:45 Ахмат 0:1 Рубин
2 тур
20 марта, воскресенье 16:30 Рубин 2:0 Ахмат
Россия. Премьер-Лига 2010
17 тур
15 августа, воскресенье 20:45 Ахмат 1:1 Рубин
3 тур
28 марта, воскресенье 16:30 Рубин 0:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2009
18 тур
16 августа, воскресенье 18:45 Рубин 4:0 Ахмат
4 тур
11 апреля, суббота 14:45 Ахмат 1:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2008
28 тур
9 ноября, воскресенье 19:00 Рубин 1:3 Ахмат
14 тур
20 июля, воскресенье 19:00 Ахмат 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
24 тур
25 сентября, воскресенье 00:00 Ахмат 1:5 Рубин
9 тур
21 мая, суббота 00:00 Рубин 1:1 Ахмат
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +158

    dimon2602 22 октября 2016, 20:19

    Либо ничья либо победа рубина

    -2
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    Рейтинг: +32

    Barmaley041 > dimon2602 22 октября 2016, 22:20

    Почти Рубин выиграл

    1
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