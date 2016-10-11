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  • Федун может уволить Карреру. Хамесу угрожает мафия. Дайджест событий дня

Федун может уволить Карреру. Хамесу угрожает мафия. Дайджест событий дня

Федун может заменить Карреру на российского специалиста

В ближайшее время руководство «Спартака» может сменить наставника команды Массимо Карреру на российского специалиста. На этом настаивает владелец клуба Леонид Федун. Он рассчитывает уладить тот вопрос к зимнему трансферному окну, сообщает «Лайф». «Спартак», правда, назвал это сообщение клеветой и поспешил выразить Каррере полный кредит доверия.

Колумбийская мафия угрожает Хамесу расправой

Мать полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса получила угрозы в адрес футболиста. Пилар Рубио получила сообщение в Twitter с фотографией, на которой была изображена коробка с пистолетом, пулями и записками, содержащими угрозы – «Хочешь увидеть мертвого Хамеса?» и «Я приду в твой дом, чтобы попрощаться со всеми твоими любимыми». По некоторой информации, данный аккаунт был зарегистрирован около месяца назад представителями колумбийской преступной группировкой Legion Holk, которая известна хакерством, шантажом и вымогательством.

Президентом «Милана» может стать Ли Юнхун или Хань Ли

Переговоры по продаже «Милана» китайским инвесторам должны завершиться в середине ноября. Президентом клуба может стать Ли Юнхун или Хань Ли. Первый из них является центральной фигурой в Sino Europe Sports Investment Management Changxing, в то время как Хань Ли его правая рука и исполнительный директор компании. Как ожидается, с приходом в клуб китайских бизнесменов клуб получит огромные возможности для укрепления состава на трансферном рынке.

Лэмпард готов тренировать «Челси»

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Фрэнк Лэмпард готов перейти на тренерскую работу, но хочет возглавлять только лишь один клуб – «Челси». «Когда я закончу играть, я бы хотел получить лицензию и, возможно, попробовать себя в качестве тренера. Но это непросто, потому что я хочу тренировать только «Челси», – заявил Лэмпард.

Защитник «ПСЖ» Орье спас жизнь полузащитнику «Ростова» Муссе

Защитник сборной Кот-д'Ивуара Серж Орье стал героем матча с Мали (3:1) в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018. Футболист смог оказать первую помощь полузащитнику малийцев Муссе Думбия, который в начале встречи неудачно столкнулся с одним из соперников. У футболиста «Ростова от сильного удара начался эпилептический припадок. Однако игрок «ПСЖ» своевременными действиями пресек заглатывание языка пострадавшим, что могло привести к его смерти.

Шамах, Бамба и Хойлетт стали игроками «Кардиффа»

«Кардифф Сити» усилил состав сразу тремя футболистами в статусе свободных агентов. Клуб подписал контракты с защитником Сулейманом Бамба, полузащитником Дэвидом Хойлеттом и нападающим Маруаном Шамахом.Контракт первого рассчитан до лета 2018 года, Хойлетт будет считаться игроком команды до лета следующего года, а соглашение Шамаха истекает в январе.

11 свободных агентов для клуба РФПЛ. Как создать команду за 20 млн евро

«Динамо» погасило долги перед игроками и персоналом

Кредит от ВТБ, предоставленный руководству «Динамо», позволил столичному клубу погасить долги перед игроками и персоналом, сообщает Fcdin.com. Этих средств клубу должно хватить, чтобы закрыть 2016 год без новых проблем с выплатами. При этом, вопрос с финансированием в целом остается открытым, поскольку срок действующего спонсорского соглашения банка с бело-голубыми истекает в декабре текущего года. Новый контракт может быть подписан на менее выгодных для «Динамо» условиях, что, вероятно, приведет к новому сокращению бюджета.

Бывшие легионеры «Кубани» намерены подать судебный иск на клуб

Целая группа бывших легионеров «Кубани» готовит общий иск на клуб с требованием погасить перед ними задолженности по зарплате. Через суд добиться от команды выполнения контрактных обязательств намерены Шандао, Фелипе Сантана, Аподи, Станислав Манолев, Мохаммед Рабиу и другие. «Кубань» перед некоторыми этими игроками имеет задолженности до пяти месяцев. Помимо зарплат бывшие игроки клуба намерены добиться и выплаты неустойки.

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Европа Спартак Милан Челси Кардифф Динамо Кубань (ЛФЛ) Шамах Маруан Лэмпард Фрэнк Хойлетт Дэвид Родригес Хамес Каррера Массимо
Комментарии (9)
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TUMS
1476220951
Опять Федун беситься...
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DEFENDER114
1476223331
Орье - мужик!
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a-rakhmatov
1476239534
У Федуна крыша едет.....ни одному тренеру он не дает возможности раскрутить команду....
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lihindic
1476243822
пора
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Sake __________RASSUULL
1476313057
Россия супер страна, как это Вам кажется, на самом деле................Вас изнутри хуярат так, что вы даже не чувствуете................................пропаганду внутренню, потомучто, главный судья матча зенит спартак.................пОДСТАВЛЕННЫЙ ТИПОН , КОТОРЫЙ НИ НА ОДИН ВОПРОС НГЕ ОТВЕТИЬЛ
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Sake __________RASSUULL
1476313140
ВООБЩЕМ ЗЕНИТ ЧЕМПИОН
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D'achkov
1476362340
карреру оставить надо
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семечкин
1476369182
Федун сказал, что в суде будет разбираться с пиздоболами, которые запустили эту утку
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Юрий Крутько
1476376720
Хотя-бы немного фильтровали всякую чушь!
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