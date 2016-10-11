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    • 11 свободных агентов для клуба РФПЛ. Как создать команду за 20 млн евро

    11 свободных агентов для клуба РФПЛ. Как создать команду за 20 млн евро


    4.3
    Голосов: 6
    11.10.2016 16:30
    Габулов найдет работу, Касерес закроет оборону, а Адебайор растормошит Премьер-лигу. Составляем «под ключ» команду, способную бороться в чемпионате России за что-нибудь ценное. Полтора миллиарда рублей — на все.

    Команды в России уже не могут тратить наотмашь. «Локомотив» еле-еле набирает средства на две покупки. «Зенит» покупает Жулиано за 7 млн евро, «Спартак» тратит на Фернандо 12,5 — и это уже крупные трансферы. При этом рынок свободных агентов открыт 24/7. Если в Европе клубы расхватывают их пачками, в России не принято брать игроков бесплатно. Хотя сейчас можно собрать целую команду. Причем успешно вписаться в лимит и благородно возродить карьеры Сычева и Баженова. Для заключения контрактов на один сезон, понадобится около 20 млн евро. И это при максимальных аппетитах.

    Запасные: Ревякин, Тагирбеков, Сантана, Гаджиев, Гошоков, Обраньяк, Сычев.

    Владимир Габулов

    Позиция: вратарь

    Зарплата: €2,3 млн

    В предыдущем сезоне вратарь пытался спасти от вылета московское «Динамо». Когда же команда оказалась в ФНЛ, пойти на понижение зарплаты Габулов отказался. Вот уже несколько месяцев у вратаря нет игровой практики, а интерес со стороны турецких клубов остался на уровне разговоров. При этом голкипер, засветившийся и в сборной России, все еще высоко котируется на российском рынке.

    Камиль Агаларов

    Позиция: правый защитник

    Зарплата: ≈ €600 тыс

    Агаларова и Тагирбекова не так давно убрали из «Анжи», цвета которого игроки защищали несколько сезонов. Камилю всего 28 лет. В таком возрасте крайние защитники обычно выходят на пик. Он обладает универсальными навыками игры на обоих флангах обороны, а при случае может закрыть и позицию правого полузащитника. Скорость и надежность – главные игровые достоинства этого футболиста.

    Руслан Нахушев

    Позиция: центральный защитник

    Зарплата: €400 тыс

    Футболист с большим опытом, который наибольшую славу снискал в «Сатурне». В начале карьеры Нахушев даже три года числился в ЦСКА, но закрепиться в составе не сумел. Последним клубом Руслана была «Мордовия», где, как и в «Сатурне», защитник страдал от проблем с выплатами зарплат. Нахушев может закрыть абсолютно любую позицию в обороне, а в юном возрасте имел опыт выступления и в полузащите.

    Мартин Касерес

    Позиция: центральный защитник

    Зарплата: €2 млн

    Карьера Касереса всю жизнь развивалась между «Барселоной», «Севильей» и «Ювентусом». В Испании защитник играл мало, но все равно завоевал чемпионство, Кубок, а потом выиграл с «Барсой» Лигу чемпионов. В «Ювентусе» Касерес отпахал больше сотни матчей и стал пятикратным чемпионом Италии. Такой футболист с тьмой достижений в активе все еще продолжает валяться на рынке свободных агентов. Касересу всего 29 лет, он имеет место в основе сборной Уругвая, а космическую зарплату в клубе точно требовать не собирается.

    Кевин Констан

    Позиция: левый защитник

    Зарплата: €2,4 млн

    Гвинейский защитник по юношам воспитывался во Франции. Главным клубом Констана при этом стал итальянский «Милан», где его много критиковали за несоответствие уровню великой команды. Съездив в Турцию, а затем поиграв в «Болонье», Кевин остался без команды. Защитник он скоростной, а способности позволяют иногда выдвигаться даже в линию нападения. Такой универсал в РФПЛ точно будет на своем месте.

    Рауль Мейрелеш

    Позиция: опорный полузащитник

    Зарплата: €3 млн

    В последние годы Мейрелеш впечатлял публику разве что местами странным внешним видом. Но за плечами у него опыт игры в ведущих клубах Европы. Последние четыре года Рауль провел в турецком «Фенербахче», но летом оказался клубу не нужен. Много говорилось об интересе к нему со стороны «Спортинга» и «Астон Виллы», но пока Рауль предпочитает оставаться без команды. С его послужным списком это настоящее преступление.

    Салли Мунтари

    Позиция: центральный полузащитник

    Зарплата: €1,5 млн

    После итальянского «Милана», где футболист периодически напоминал о себе скандалами и голами, Мунтари оказался в Саудовской Аравии. За «Аль-Иттихад» полузащитник провел 18 матчей, отметившись двумя забитыми мячами. Но для него результативные действия – дело не самое главное. Всю карьеру Салли удивлял своей работоспособностью. Без игрока такого плана любая команда мира теряет многое.

    Петр Немов

    Позиция: центральный полузащитник

    Зарплата: ≈ €500 тыс

    Немов является еще одним представителем славных времен «Сатурна». Там полузащитника впервые заметили и стали ценить в российском футболе. Потом были «Рубин», «Крылья Советов» и «Томь». В детстве футболист пытался пробиться в «Сент-Этьен», но в итоге прошел в футбол через московское «Динамо». Немов всегда отличался надежной игрой и малой результативностью. Но для его позиции отсутствие голов совершенно не мешает.

    Никита Баженов

    Позиция: правый нападающий

    Зарплата: ≈ €500 тыс

    Больше сотни матчей за «Спартак» и почти столько же за «Томь» отбегал крайний форвард Никита Баженов. Он забивал в принципиальном дерби с ЦСКА, огорчал «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Баженова вызывали даже в главную сборную России на игру с командой Голландии. Футболист с таким опытом, которому всего 31 год, еще сможет быть полезным в РФПЛ.

    Питер Одемвингие

    Позиция: левый нападающий

    Зарплата: €960 тыс

    Нигериец с двойным гражданством воспитывался в молодежке клуба «КАМАЗ», а потом еще год провел в академии ЦСКА. Однако потом Одемвингие скитался по Европе и вернулся в Россию только в «Локомотив». «Я провел три сезона в России, но сейчас счастлив, что все осталось позади», – рассказывал футболист об этом периоде карьеры. После «Локомотива» у него получилось неплохо поиграть в Англии. Сейчас же для Питера пришло время вернуться в РФПЛ и доказать, что он действительно качественный футболист.

    Одемвингие, Джанаев, Янбаев и другие воспитанники, не заигравшие в ЦСКА

    Эммануэль Адебайор

    Позиция: центральный нападающий

    Зарплата: €4,4 млн

    По деньгам это будет самый главный футболист команды. Адебайор всегда любил жить на широкую ногу и требовать максимум комфорта во всех клубах, где выступал. Недавно сорвался переход Эммануэля в «Лион», потому что на встрече с тренером команды футболист курил сигару и заказал виски. Во Франции поспешили откреститься от такого трансфера, но в России Адебайор наверняка почувствует себя своим парнем.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Sky Sports, Zastavki.com, РФПЛ, ФНЛ
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 6
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    Комментарии (19)
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    susanin62
    1476201779
    Что за бредни???
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    lihindic
    1476203111
    ага
    Ответить
    XaXatyn
    1476203112
    Из всего состава пару игроков можно взять , и то не в каждый клуб!
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    Mi6
    1476204799
    Эммануэль Адебайор попьёт пивасика с мудко и всё будет нормуль...
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    engus2050
    1476210521
    неехватает Савицкого
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    artem 81
    1476211664
    откуда их набрали
    Ответить
    artem 81
    1476211680
    по обьявлению
    Ответить
    egrrr
    1476213091
    Толку от этих игроков уже не будет...
    Ответить
    Ганнибал Лектор
    1476218671
    Адебайор был бы шикарен в любой команде РФПЛ. Кроме Зенита, разумеется ))
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    bset
    1476380575
    Нафиг Адебайора и всех остальных. Надо брать Сапогова. Лучший игрок за всю историю российского футбола)))
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