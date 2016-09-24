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  • Гвардиола запрещает родственникам игроков критиковать клуб. Мутко снова получил должность президента РФС. Дайджест событий дня

Гвардиола запрещает родственникам игроков критиковать клуб. Мутко снова получил должность президента РФС. Дайджест событий дня

«Спартак» пока не предлагал Джано новый контракт

Полузащитник «Спартака» Джано не исключил, что покинет московский клуб. У футболиста заканчивается контракт и красно-белые пока не предлагали игроку сборной Грузии продлить его.

«Если честно, мне каждый день звонят и говорят о вариантах из Европы и из российских клубов. Но я взял паузу. «Спартак» – мой родной дом, хочу в нем остаться. Но пока не было предложений о продлении контракта. Я давно в команде, и не раз говорил, что если придется уйти, то приоритет – Европа. Все знают, что контракт у меня заканчивается, и за полгода могу вести переговоры. Потому и звонят», – заявил Ананидзе.

Гвардиола не разрешает родственникам своих игроков критиковать «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о правилах в английском клубе: «Я определяю то, что происходит в моей команде. Не знаю, согласны ли с этим другие. Я главный. Я тренер, и мне принимать решения. Не для своей выгоды, а в пользу клуба.

Клуб не хочет слушать разговоры агента в СМИ о своем же решении. И игроки знают, что если их агенты, жены, отцы или сыновья говорят о чем-то плохом, то они не будут частью «Сити». Самое главное – это клуб», – сказал Гвардиола.

376 миллионов рублей – именно столько составляет долг РФС

Стала известна общая сумма кредиторской задолженности Российского футбольного союза. В информационном бюллетене, подготовленном к конференции РФС, указано, что организация должна 376 миллионов рублей.

Как указано в документе, общая сумма кредиторской задолженности РФС на начало 2014 года равнялась 1 миллиард 379 миллионов рублей (604 миллиона рублей – к погашению), на начало 2015 года – 1 миллиард 273 миллиона рублей (852 миллиона рублей – к погашению), на сентябрь 2015 года – 2 миллиарда 581 миллион рублей (1 миллиард 312 миллиона – к погашению), на начало 2016 года – 1 миллиард 482 миллиона рублей (622 миллиона рублей – к погашению).

Мутко снова получил должность главы РФС

Сегодня состоялись выборы президента РФС. Действующий глава организации Виталий Мутко набрал наибольшее количество голосов. За него проголосовало 266 человек. Другой претендент – экс-тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев – набрал 142 голоса. Таким образом, Мутко был переизбран на должность президента союза.

«Я – чудик». 10 отборных цитат Мутко

Балотелли вызван в сборную Италии

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли получил вызов с борную Италии. В последний раз цвета «скуадры адзурры» 26-летний игрок защищал в 2014 году.

Напомним, подопечным Джампьеро Вентуры в скором времени предстоит провести два поединка отборочного раунда к чемпионату мира-2018. Шестого октября итальянцы встретятся с Испанией, а девятого померяются силами с Македонией.

Сложная девятка. Как Марио Балотелли потерял все

«Бавария» с трудом обыграла «Гамбург» и другие результаты в Бундеслиге

Чемпионат Германии. Бундеслига. 5-й тур

Гамбург – Бавария – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Киммих, 90.

Айнтрахт – Герта – 3:3 (2:1)

Голы: 0:1 – Ибишевич, 19 (с пенальти); 1:1 – Фабиан, 39; 2:1 – Майер, 45; 2:2 – Ибишевич, 58; 2:3 – Эссвайн, 65; 3:3 – Гектор, 90.

Аугсбург – Дармштадт – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Финнбогасон, 47.

Удаление: нет – Гувара, 45.

Боруссия М – Ингольштадт – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Штиндль, 42; 2:0 – Вендт, 76.

Майнц – Байер – 2:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Малли, 31; 1:1 – Чичарито, 32; 2:1 – Белл, 35; 2:2 – Чичарито, 66; 2:3 – Чичарито, 90.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

«Барселона» поиздевалась над хихонским «Спортингом»

Чемпионат Испании. Примера. 6-й тур

Спортинг – Барселона – 0:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Л. Суарес, 29; 0:2 – Рафинья, 32; 0:3 – Неймар, 81; 0:4 – Туран, 85; 0:5 – Неймар, 88.

Удаление: Лора, 74 – нет.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

«Ювентус» не смог забить сам, но обыграл «Палермо»

Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур

Палермо – Ювентус – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Гольданига, 49 (в свои ворота).

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Германия. Бундеслига Испания. Примера Россия Спартак Манчестер Сити Италия Бавария Барселона Ювентус Балотелли Марио Джано Киммих Йозуа Гвардиола Хосеп Мутко Виталий
Комментарии (6)
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343443
1474751064
Барселона» поиздевалась над хихонским «Спортингом»
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CamburV
1474751154
мудко будет с футболом
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Bars13
1474780570
Опять этот Мудко, как он уже зае....
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pik54
1474783815
Газаев в пролете.
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Тим2015
1474789186
Мутко " неожиданно" выиграл
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vladimir-7
1474802131
Мудко снова украл должность президента РФС.
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