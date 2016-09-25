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Главный судья:
Паоло Валери (Рим)
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Палермо - Ювентус

24.09.2016, Суббота, 19:00 мск Палермо, стадион Ренцо Барбера Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Италия. Серия А, 6 тур Палермо - Ювентус
Палермо - Ювентус, Голданига, Автогол, 0-1
Италия. Серия А (2015/2016)
33 тур
17 апреля, воскресенье 16:00 Ювентус 4:0 Палермо
14 тур
29 ноября, воскресенье 22:45 Палермо 0:3 Ювентус
Италия. Серия А (2014/2015)
27 тур
14 марта, суббота 20:00 Палермо 0:1 Ювентус
8 тур
26 октября, воскресенье 16:00 Ювентус 2:0 Палермо
Италия. Серия А (2012/2013)
35 тур
5 мая, воскресенье 17:00 Ювентус 1:0 Палермо
16 тур
9 декабря, воскресенье 18:00 Палермо 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2011/2012)
31 тур
7 апреля, суббота 20:30 Палермо 0:2 Ювентус
12 тур
20 ноября, воскресенье 18:00 Ювентус 3:0 Палермо
Италия. Серия А (2010/2011)
23 тур
2 февраля, среда 22:45 Палермо 2:1 Ювентус
4 тур
23 сентября, четверг 22:45 Ювентус 1:3 Палермо
Италия. Серия А (2009/2010)
26 тур
28 февраля, воскресенье 22:45 Ювентус 0:2 Палермо
7 тур
4 октября, воскресенье 22:45 Палермо 2:0 Ювентус
Италия. Серия А (2008/2009)
25 тур
21 февраля, суббота 22:30 Палермо 0:2 Ювентус
6 тур
5 октября, воскресенье 17:00 Ювентус 1:2 Палермо
Италия. Серия А (2007/2008)
32 тур
6 апреля, воскресенье 22:30 Палермо 3:2 Ювентус
13 тур
25 ноября, воскресенье 22:30 Ювентус 5:0 Палермо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
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