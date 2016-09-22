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    «Тоттенхэм» боится за фанатов на матче с ЦСКА. Гершкович подделал подпись Бердыева. Дайджест событий дня


    3.2
    Голосов: 5
    22.09.2016 21:30
    Еще три клуба РФПЛ вышли в 1/8 финала Кубка России. Мутко не видит конкурентов в борьбе за пост президента РФС. В футболе впервые опробованы видеоповторы. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Фанатов «Тоттенхэма» пугают Москвой

    «Тоттенхэм» перед поездкой на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА рекомендовал своим фанатам не демонстрировать символику клуба в Москве. «Пожалуйста, обратите внимание, что ради дополнительной безопасности не рекомендуется показывать свои клубные цвета, пока вы не окажетесь на территории стадиона. Флаги и баннеры приветствуются на стадионе, однако мы советуем не демонстрировать их в центре города», – говорится в обращении «Тоттенхэма». Игра пройдет во вторник, 27 сентября.

    Гершковича обвиняют в фальсификации подписи Бердыева

    Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович подозревается в подделке подписей на документах. В его отношении КДК РФС уже открыл дело, эту информацию подтвердил возглавляющий КДК Артур Григорьянц. Ранее Объединение отечественных тренеров выступило с заявлением о том, что участие Виталия Мутко в выборах президента РФС нарушает регламент, причем это заявление было подписано несколькими тренерами, в число которых входит Курбан Бердыев. При этом сам Бердыев позже заявил, что не имеет никакого отношения к подписи на документе.

    Историческое использование видеоповтора: впервые опробовано в Голландии

    Матч Кубка Голландии между «Аяксом» и «Виллемом II» закончился убедительной победой амстердамского клуба со счетом 5:0, а главный судья Данни Маккелли принял решение удалить игрока гостей после подсказки со стороны видеоассистента, хотя изначально планировал показать футболисту желтую карточку. Таким образом, решение на основе видеоповтора было принято впервые в официальной игре.

    Россия проведет товарищеские матчи против трех топ-сборных

    Сборная России пополнит календарь товарищеских матчей, по крайней мере, тремя играми с топ-сборными. Информацию подтвердил президент РФС Виталий Мутко: «Россия проведет товарищеские матчи с Францией, Италией и Германией. По договору Франция нам должна обратный матч. Планируем, что успеем сыграть до Кубка конфедераций с кем-то из сильных соперников. Все топовые команды сейчас заняты в квалификации к чемпионату мира — 2018, поэтому найти соперника крайне сложно. Нужно, чтобы все устраивало тренера, а также учитывать климатические условия».

    Мутко уверен, что снова станет президентом РФС

    «Про какую конкуренцию вы говорите? О чем разговор? Меня выдвинули 90 процентов всех федераций и субъектов. Это же смешно. Просто люди иногда теряют ориентиры, забывают, кто они. Мы же все друг друга знаем в России. Страна большая, но маленькая, как говорится. Я конкуренции не боюсь! Это первое. И еще – у меня есть два дня перед выборами», – заявил сегодня министр спорта России Виталий Мутко. Говорил он, как обычно, очень много: и про потолок зарплат, и про лимит, и про гибель «Алании» из-за Газзаева.

    «Цель – подготовить 1600 игроков для сборной России». Как Мутко переделает наш футбол?

    Бускетс остается в «Барселоне» надолго

    Вопрос с продлением контракта полузащитника Серхио Бускетса успешно решен, теперь игрок будет связан соглашением с «Барселоной» до 2021 года. Сумма отступных, как сообщалось ранее, составляет 200 миллионов евро. Напомним, минувшей весной слухи отправляли Бускетса в «ПСЖ» за 100 миллионов, но испанец остался в родном клубе.

    УЕФА оштрафовал «Спартак» за грехи 20-летней давности

    Штраф в размере 1,23 миллиона евро, который УЕФА наложил на «Спартак», не имеет никакого отношения к матчу Лиги Европы против АЕКа. «Основанием для ареста стало постановление швейцарского суда Ньона. Согласно указанному постановлению, оно вынесено во исполнение решения испанского суда Кадиса 2009 года, которое, в свою очередь, вынесено на основании документов, датированных 1996 годом», – сообщил на своей странице в Facebook вице-президент красно-белых Наиль Измайлов. Что дальше – пока неизвестно, но клуб собирается оспорить решение УЕФА.

    «Зенит», «Рубин» и «Крылья Советов» вышли в 1/8 финала Кубка России

    В матче 1/16 финала Кубка России «Зенит» не оставил шансов «Тамбову», нанеся команде Андрея Талалаева поражение со счетом 5:0: забивали Мак, Шатов, Кокорин, Джорджевич и Жулиано. «Рубину» удалось обыграть в гостях «Читу» благодаря единственному голу Марко Девича, а «Крылья Советов» оказались сильнее «Шинника», победив 2:0 после точных ударов Корниленко и Ткачева.

    «Зенит» наколотил пять голов «Тамбову», Жулиано забил пяткой. Ключевые моменты матча на Кубок

    Пять решений Луческу, вернувших «Зенит» в претенденты на чемпионство

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, BBC
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 5
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +368

      mik1954 23 сентября 2016, 19:35

      Правильно боятся, т.е. есть за что и они это знают... За Францию им еще полагается, над флагом глумились, оскорбляли под защитой полиции, дрищи...

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 23 сентября 2016, 15:20

      Шинник жалко, денег мало или почти нет, а играют как, но кубок им не нужен, на фиг летать, так что тут закономерно слили, чтобы выжить надо меньше соревнований где участвовать надо.

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 23 сентября 2016, 15:18

      Круто. Чё. Отхватить от Франции, Италии и Германии. Нормальная взбучка нашей сборной перед домашним чемпионатом. Там и посмотрим на что новая (обновлённая) сборная способна.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 23 сентября 2016, 15:16

      Правильно лондонцы думают - у нас же петух символ клуба и всё пипец. Там случаем Милонов не собирается на игру. Пьяного быдла везде хватает, так что все предупреждения оправданы.

      0
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      Рейтинг: +100

      Partizanmett 23 сентября 2016, 09:13

      Про появление в символике Тоттенхэма в центре Москвы - бред. У нас не дикая Англия и ничего фанатам не сделают.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Partizanmett 24 сентября 2016, 03:46

      В 2010 году в Санкт-Петербурге были избиты несколько граждан Хорватии, которые приехали поболеть за футбольный клуб "Хайдук" из Сплита в матче Лиги Европы против питерского "Зенита". Инцидент в холле гостиницы "Достоевский" на Владимирском проспекте. В результате нападения пострадали четверо хорватов. С многочисленными травмами их доставили в больницу. В нападении на хорватов приняли участие около 50 человек в респираторах. Они вошли в холл отеля и стали бросать в болельщиков "Хайдука" стулья и другой гостиничный инвентарь.

      0
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 23 сентября 2016, 07:46

      Мутного на пенсию

      1
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      Рейтинг: +157

      pik54 23 сентября 2016, 07:27

      гол красавец.

      0
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      Рейтинг: +348

      343443 23 сентября 2016, 06:47

      мудько как царек

      2
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      Рейтинг: +3282

      woyser 23 сентября 2016, 02:28

      "Говорил он, как обычно, очень много: и про потолок зарплат, и про лимит, и про гибель «Алании» из-за Газзаева." - говорит он такой, всё говорит и говорит.

      0
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      Рейтинг: +22

      CamburV 23 сентября 2016, 00:26

      Валенсия, давай прерви поражения

      0
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