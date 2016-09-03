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    Бердыев помогает тренировать «Ростов». Широков забил в ЛФЛ. Дайджест событий дня


    3.3
    Голосов: 3
    03.09.2016 21:45
    Де Росси получил дисквалификацию. Роналдиньо снова связан с «Барселоной». Сычев анонсировал изменения в карьере. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Бердыев заявлен за «Ростов» на матчи Лиги чемпионов в качестве помощника главного тренера

    Российский специалист Курбан Бердыев заявлен «Ростовом» на матчи Лиги чемпионов в качестве помощника главного тренера команды Дмитрия Кириченко. Напомним, ранее 64-летний тренер покинул пост наставника ростовчан и помогал команде в качестве консультанта. На групповом этапе соперниками «Ростова» станут «Бавария», «Атлетико» и ПСВ.

    «Ростов»? Долго ехать к этим викингам». Фанаты «Баварии», «Атлетико» и «ПСВ» обсуждают жеребьевку

    Сборная Бельгии отказала ван Гаалу из-за скучного собеседования

    Федерация футбола Бельгии отказалась от услуг бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаала. По информации источника, 64-летний бельгиец провел переговоры с национальной командой, однако получил отказ из-за скучного собеседования и планов, которые не устроили бельгийскую сторону. Напомним, новым главным тренером сборной Бельгии был назначен Роберто Мартинес, который сменил на данном посту Марка Вилмотса.

    Тарасов не поможет «Локомотиву» в матче против «Спартака»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что полузащитник Дмитрий Тарасов из-за травмы не поможет железнодорожникам в матче 6-го тура РФПЛ против «Спартака». Напомним, 29-летний хавбек получил повреждение в расположении сборной России. «Травма серьезная. Но окончательный диагноз Тарасову поставят в Италии, куда он сейчас отправляется. В предстоящем матче со «Спартаком» он участия не примет», – сказал Семин.

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    Сычев: «Скоро в моей карьере произойдут изменения»

    Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев, ныне выступающий за любительский клуб «Атлантис», заявил, что в скором времени в его карьере произойдут изменения. Напомним, в 2015 году истек контракт форварда с железнодорожниками, и с тех пор он так и не нашел себе профессиональную команду. «Вы же знаете, что я не общаюсь с прессой, комментировать что-то сейчас будет неправильно. Могу сказать, что скоро в моей карьере произойдут изменения», – сказал Сычев.

    Де Росси дисквалифицирован на три матча Лиги Европы

    Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси получил дисквалификацию на три матча Лиги Европы за красную карточку, заработанную 33-летним итальянцем в ответной встрече раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Порту» (0:3). Таким образом, Де Росси не поможет «Роме» в матчах против «Виктории» (15 сентября), «Астры» (29 сентября) и «Аустрии» (20 октября).

    Роналдиньо представит «Барселону» на открытии офиса клуба в Нью-Йорке

    Экс-нападающий «Барселоны» Роналдиньо выбран каталонским клубом в качестве представителя на открытии нового офиса «блауграна» в Нью-Йорке. Мероприятие намечено на шестое сентября. Помимо бразильца на презентации будет присутствовать защитник женской команды каталонцев Лине Роддик Хансен, а также несколько членов совета директоров. Во главе делегации в США отправится президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу.

    Санчес готов продлить контракт с «Арсеналом», если в соглашение будет включена опция выкупа

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес готов продлить контракт с лондонским клубом, если в новое соглашение будет включен пункт о выкупе футболиста за определенную сумму. Напомним, нынешний контракт между игроком и клубом действует до лета 2018 года. Ранее сообщалось, что чилийский форвард намерен покинуть стан «канониров». Кроме того, в услугах Санчеса были заинтересованы «Бавария», «Ювентус» и «ПСЖ».

    Широков отличился в первом матче за «Атлантис»

    Полузащитник любительского клуба «Атлантис» Роман Широков забил гол в дебютном матче за свою новую команду. Бывший капитан сборной России отличился на 24-й минуте встречи Западной любительской лиги Москвы против ИЛАРАВТО. Также в составе «Атлантиса» выступает еще один экс-игрок сборной – Дмитрий Сычев. Напомним, Широков объявил о завершении профессиональной карьеры летом этого года.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Ростов»
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 3
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 5 сентября 2016, 10:28

      Хорошая новость!!! Удачи Ростову.

      0
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      Рейтинг: +50

      magg27 4 сентября 2016, 20:13

      Бердыеву удачи на двух полях!

      1
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      Рейтинг: +673

      life85 4 сентября 2016, 12:31

      А Сычев даже любительской лиге забить не может )

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос 4 сентября 2016, 09:51

      только с Бердыевым можно надеятся на удачное выступление в лч

      1
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 4 сентября 2016, 09:20

      Бердыеву успехов , Ростов пройдет с ним группу ЛЧ

      2
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      Рейтинг: +157

      pik54 4 сентября 2016, 08:58

      Бердыеву и Ростову успехов в ЛЧ.

      2
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      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 4 сентября 2016, 07:25

      По моему, в нашем футболе два хороших тренера, это Бердыев и Кобелев. Я их обоих уважаю. Что касается первого - это его выбор, видимо, он не хочет со спонсорами общаться, поэтому и выбрал себе такую скромную должность. У него ещё проблемы со здоровьем. Работа тренера, да ещё главного - нервная! Желаю Курбану Бикеевичу и всей команде большой удачи: как в ЛЧ, так и в ЧР. Они того заслужили.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 4 сентября 2016, 05:54

      Бердыев не помогает, а реально руководит командой

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 сентября 2016, 03:14

      Бердыев не помогает, а реально руководит командой и результаты мы увидем в недалеком будущем....Успеха Курбану и его подопечным )))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 4 сентября 2016, 03:02

      Что-то никакой надежды на Тарасова, то он в лазарете, то дисквалифицирован, а что касается Широкова, то думаю рано он объявил о завершении карьеры, пригодился бы ещё не одной команде в РФПЛ, а не только в ФНЛ

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