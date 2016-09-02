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    «Локомотив» надеется продлить контракт с Миранчуком, Черчесов отпраздновал день рождения. Дайджест событий дня.


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    Голосов: 2
    02.09.2016 22:25
    Яя Туре не включен в заявку «Манчестер Сити» на Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет на новом стадионе с «Торпедо», «Валенсия» представила Гарая. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Алексей Миранчук может продлить контракт с «Локомотивом»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук хочет остаться в московском клубе. Сообщается, что 20-летний россиян в течение ближайшего месяца может продлить контракт с железнодорожниками.На данный момент представители игрока сборной России ведут переговоры с руководством «Локомотива» о новом соглашении.

    Как «Локомотив» провернул трансферы Денисова и Ротенберга

    Первый матч ЦСКА на новом стадионе пройдет 4 сентября

    ЦСКА проведет товарищеский матч против московского «Торпедо». Поединок состоится 4 сентября на «Арене ЦСКА» и начнется в 17:00. Игра по техническим причинам будет проходить без зрителей. Первый матч на новой арене армейцев, который смогут посетить болельщики, состоится 10 сентября. ЦСКА в рамках 6-го тура Премьер-лиги примет «Терек».

    У Витселя нет договоренности с «Ювентусом»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель заявил, что у него нет договоренности с «Ювентусом». Ранее итальянские СМИ распространили информацию о том, что бельгиец может перейти в туринский клуб зимой.

    Почему «Зенит» ошибся, не продав Витселя

    Туре не заявлен за «Сити» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Сити» огласил список футболистов, которые смогут принять участие на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2016/17. Стоит отметить, что в заявку английской команды не попал полузащитник Яя Туре. Агент 33-летнего игрока Дмитрий Селюк спокойно воспринял эту новость.

    Черчесову подарили торт

    Футболисты сборной России поздравили с днем рождения главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

    В честь 53-летия игроки преподнесли специалисту праздничный торт.

    Тарасов не сыграет с Ганой

    Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов покинул расположение национальной команды из-за травмы.

    Сообщается, что 29-летний хавбек сегодня прошел медицинское обследование, результаты которого исключили участие игрока в предстоящем товарищеском матче с Ганой.

    Самедов рассказал о работе с Черчесовым

    Полузащитник сборной России Александр Самедов в преддверии товарищеского матча с командой Ганы отметил, что Черчесов постоянно говорит об игроках команды, как о лучших в мире.

    Инфантино привезет в Россию видеоповторы

    Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал об опыте использования видеоповторов в товарищеском матче между сборными Италии и Франции, а также отметил, что эта технология может быть использована на чемпионате мира в России.

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    «Валенсия» представила Гарая

    Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай сегодня был официально представлен в качестве нового игрока испанского клуба. 29-летний аргентинец будет выступать за «летучих мышей» под 24-номером.

    Все трансферы России. Полная таблица

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС l ФК «Валенсия»
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 3 сентября 2016, 10:02

      черчесов лучший

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 3 сентября 2016, 08:43

      Сегодня исполняется 54 года генеральному директору ФК «Спартак» и члену совета директоров клуба Сергею Юрьевичу Родионову.
      _____________________________________

      Воспитанник спартаковской школы Сергей Родионов выступал за нашу команду мастеров с 1978 по 1990 и с 1993 по 1995 год. В составе «Спартака» он выиграл чемпионаты СССР 1979, 1987 и 1989 годов, чемпионаты России 1993 и 1994 годов, Кубок России 1994 года. Всего Родионов провел за «Спартак» 384 матча и забил 153 мяча (второй результат в истории клуба). Кроме того, ему принадлежит рекорд результативности красно-белых в еврокубках — 22 гола. В составе сборной страны провел 37 матчей и забил 8 мячей. Участник двух чемпионатов мира — Испания-82 и Мексика-86.

      После окончания футбольной карьеры, результаты которой позволяют считать Сергея Юрьевича одним из лучших форвардов в спартаковской истории, жизнь Родионова неразрывно связана с родным клубом. Начиная с 1996 года он неоднократно тренировал дублирующий состав красно-белых, а с 2006-го по 2010-й был тренером нашей главной команды. В январе 2011 года Родионов стал президентом футбольной Академии им Ф. Ф. Черенкова, где передавал свой бесценный опыт тренерам, готовящим молодую спартаковскую поросль.

      В июне 2015 года Родионов был назначен генеральным директором «Спартака» и включен в состав совета директоров ОАО «ФК «Спартак-Москва».

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      Рейтинг: +157

      pik54 3 сентября 2016, 08:01

      Успехов Черчесову!

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      Рейтинг: +348

      343443 3 сентября 2016, 06:14

      Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай сегодня был официально представлен в качестве нового игрока испанского клуба

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