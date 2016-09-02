Лучшая форма недели. Как «обелили» сборную Дании

Сборная Дании – одна из самых невезучих сборных последних нескольких лет. Сначала они пролетели мимо чемпионата мира 2014 года, когда заняли второе место в группе, но из-за худших показателей не попали в стыковые матчи. Не вышла команда и на Евро-2016. Компания Hummel, которая поставляет амуницию для национальной сборной, решила своеобразным образом «очистить» команду от такого позора.

– В матче с Лихтенштейном сборная будет играть в белом с ног до головы, – говорится в заявлении Hummel. – Там нет красного цвета, потому что на сегодняшний день эта команда не является символом датского флага. После двух пропущенных квалификации пришло время писать новую историю. Начать все с нуля. Именно поэтому трикотаж белый. Настолько белый, что вы не сможете даже увидеть логотип. Эта форма – символ нового начала.

В официальных матчах команде вряд ли бы разрешили играть в такой форме, но игра с Лихтенштейном была товарищеской. Датчане выиграли 5:0. Впереди – отбор к чемпионату мира 2018 года.

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