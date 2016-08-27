Гарай уходит в «Валенсию». «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» разошлись миром. Дайджест событий дня

«Зенит» продаст Гарая «Валенсии»

Защитник «Зенита» Эсекьель Гарай продолжит свою карьеру в «Валенсии». В скором времени аргентинец подпишет контракт с «летучими мышами». Клуб из Санкт-Петербурга получит за своего игрока 20 миллионов евро. В «Валенсии» рассчитывают, что Гарай заменит Шкодрана Мустафи, который до закрытия трансферного окна должен перейти в «Арсенал».

Рокировка по-валенсийски: Мустафи out, Гарай in

Канунников спас «Рубин» от позора в Оренбурге

Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Ефремов открыл счет в матче 5-го тура Премьер-лиги против «Рубина». Этот гол стал дебютным для оренбургского клуба в элитном дивизионе. Ничью для казанцев спас Максим Каннуников, который забил мяч в компенсированное время.

1:0 – Ефремов, 45.

1:1 – Канунников, 90.

АПЛ. «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ливерпулем»

В матче 3-го тура АПЛ «Тоттенхэм» у себя дома сыграл вничью с «Ливерпулем» – 1:1. На гол Джеймса Милнера с пенальти в концовке первого тайма хозяева ответили точным ударом Дэнни Роуза.

0:1 – Милнер, 43 (с пенальти).

1:1 – Роуз, 72.

Таблица летних трансферов АПЛ

«Манчестер Сити» выставил на трансфер пять футболистов

«Манчестер Сити» до осени намерен распрощаться с пятью игроками. В число выставленных на трансфер попали Эльяким Мангала, Самир Насри, Яя Туре, Вильфрид Бони и Джо Харт. «Мы работаем над их продажей. На счет некоторых мы уже приняли окончательное решение. Другие, возможно, останутся в команде», – заявил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Еременко принес победу ЦСКА в игре с «Томью»

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко забил единственный гол в матче 5-го тура Премьер-лиги против «Томи».

Три гола в первом тайме позволили «Арсеналу» уверенно переиграть «Уотфорд»

В матче 3-го тура АПЛ «Арсенал» в гостях добился победы над «Уотфордом», создав себе крупный задел по итогу первого тайма – 3:1.

0:1 – Касорла, 9 (с пенальти)

0:2 – Санчес, 40

0:3 – Озил, 45

1:3 – Перейра, 57

ЦСКА может вернуть Витиньо из аренды

Нападающий ЦСКА Витиньо, который на правах аренды выступает за «Интернасьонал», может вернуться в московский клуб. Договор аренды между ЦСКА и бразильцами рассчитан до конца этого года. По информации Mundogrenal, «Интернасьонал» хочет удержать футболиста у себя. Также источник сообщает, что Витиньо интересуется «Галатасарай», который готов заплатить за него десять миллионов евро.

Голы Жулиано и Кришито помогли «Зениту» разгромить «Амкар»

В матче пятого тура РФПЛ «Зенит» отправил три безответных мяча в ворота «Амкара».

1:0 – Жулиано, 21;

2:0 – Жулиано, 31;

3:0 – Кришито, 89.

Прежним «Зенит» уже не будет. Шахматы от Мирчи Луческу