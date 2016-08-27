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  • Гарай уходит в «Валенсию». «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» разошлись миром. Дайджест событий дня

Гарай уходит в «Валенсию». «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» разошлись миром. Дайджест событий дня

«Зенит» продаст Гарая «Валенсии»

Защитник «Зенита» Эсекьель Гарай продолжит свою карьеру в «Валенсии». В скором времени аргентинец подпишет контракт с «летучими мышами». Клуб из Санкт-Петербурга получит за своего игрока 20 миллионов евро. В «Валенсии» рассчитывают, что Гарай заменит Шкодрана Мустафи, который до закрытия трансферного окна должен перейти в «Арсенал».

Рокировка по-валенсийски: Мустафи out, Гарай in

Канунников спас «Рубин» от позора в Оренбурге

Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Ефремов открыл счет в матче 5-го тура Премьер-лиги против «Рубина». Этот гол стал дебютным для оренбургского клуба в элитном дивизионе. Ничью для казанцев спас Максим Каннуников, который забил мяч в компенсированное время.

1:0 – Ефремов, 45.

1:1 – Канунников, 90.

АПЛ. «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ливерпулем»

В матче 3-го тура АПЛ «Тоттенхэм» у себя дома сыграл вничью с «Ливерпулем» – 1:1. На гол Джеймса Милнера с пенальти в концовке первого тайма хозяева ответили точным ударом Дэнни Роуза.

0:1 – Милнер, 43 (с пенальти).

1:1 – Роуз, 72.

Таблица летних трансферов АПЛ

«Манчестер Сити» выставил на трансфер пять футболистов

«Манчестер Сити» до осени намерен распрощаться с пятью игроками. В число выставленных на трансфер попали Эльяким Мангала, Самир Насри, Яя Туре, Вильфрид Бони и Джо Харт. «Мы работаем над их продажей. На счет некоторых мы уже приняли окончательное решение. Другие, возможно, останутся в команде», – заявил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Еременко принес победу ЦСКА в игре с «Томью»

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко забил единственный гол в матче 5-го тура Премьер-лиги против «Томи».

Три гола в первом тайме позволили «Арсеналу» уверенно переиграть «Уотфорд»

В матче 3-го тура АПЛ «Арсенал» в гостях добился победы над «Уотфордом», создав себе крупный задел по итогу первого тайма – 3:1.

0:1 – Касорла, 9 (с пенальти)

0:2 – Санчес, 40

0:3 – Озил, 45

1:3 – Перейра, 57

ЦСКА может вернуть Витиньо из аренды

Нападающий ЦСКА Витиньо, который на правах аренды выступает за «Интернасьонал», может вернуться в московский клуб. Договор аренды между ЦСКА и бразильцами рассчитан до конца этого года. По информации Mundogrenal, «Интернасьонал» хочет удержать футболиста у себя. Также источник сообщает, что Витиньо интересуется «Галатасарай», который готов заплатить за него десять миллионов евро.

Голы Жулиано и Кришито помогли «Зениту» разгромить «Амкар»

В матче пятого тура РФПЛ «Зенит» отправил три безответных мяча в ворота «Амкара».

1:0 – Жулиано, 21;

2:0 – Жулиано, 31;

3:0 – Кришито, 89.

Прежним «Зенит» уже не будет. Шахматы от Мирчи Луческу

Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Арсенал ЦСКА Томь Ливерпуль Тоттенхэм Уотфорд Рубин Оренбург Манчестер Сити Валенсия Касорла Санти Озил Месут Гарай Эсекьель Милнер Джеймс Еременко Роман Санчес Алексис Кришито Доменико Канунников Максим Жулиано Гвардиола Хосеп
Комментарии (10)
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Денис Ростовский
1472329835
Бежит защита Зенита перед стартом еврокубков - плохой знак...
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Rorschach krym
1472336849
Не плохая рокировка у Валенсии да еще и + 20 лямов останется
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арейская
1472345412
Если говорить про Гарая, то это уже не сенсация. Все СМИ нас проинформировали об этом уже без малого месяца так три назад
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арейская
1472346312
А что касается Витиньо, так его и надо возвращать, ну не плохо парниша играл в аренде, и здесь должен прийтись к месту, тем более Траоре как-то не вписался, но будем не делать преждевременных выводов, даст Бог впишется, но и возврат Вити не повредит...
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swot1205
1472349986
Бабла заработал и пора в комфорт
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lihindic
1472363853
пока
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pik54
1472365109
Посмотрим,как сложится у Зенита и ЦСКА в еврокубках.
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VeniaminS
1472366863
Хороший защитник!!!
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Strig
1472368053
У ПеТракОва то ТОмь, то ТОрпедо...
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mihail1980
1472388543
еще одного продали.прямо распродажу устроили
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