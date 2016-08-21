Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Почему чемпионат Франции − это тоже круто


    4
    Голосов: 5
    21.08.2016 08:00
    В Европе одновременно стартовали два чемпионата: АПЛ и Лига 1. Если за первой следят более-менее все, то про вторую часто забывают. «Бомбардир» объясняет, почему это ошибка, и французский сезон обязательно надо смотреть.
    СПОЙЛЕРЫ
    Все смотрят АПЛ и забывают про Лигу 1. В чемпионате Франции крутые голы, бунтарская Корсика, белорусский вратарь, сумасшедшие владельцы клубов. Лига 1 – это не попса, этим она и отличается от Англии, Испании и Германии.

    Минимум 38 матчей красивого издевательства

    Ок, во Франции нет чемпионской интриги. Но это не значит, что голова таблицы мертва. Почему-то «ПСЖ» не дают титул автоматически, заставляя играть все туры − этим надо пользоваться. Обычно в Лиге 1 парижане обкатывают команду в боевых условиях и пользуются комфортом со стороны соперников. То, что убийственно для интриги чемпионата, смотрибельно для зрителя. «ПСЖ» дают играть, и он играет. Согласитесь, иногда смотреть, как одна команда эффектно утрамбовывает в газон другую – странное, но все-таки удовольствие.

    Шоковое признание: в уходе Ибры есть плюсы. Без голевой машины и с новым остроумным тренером «ПСЖ» выстраивает более сложную и более гибкую систему. Сезон команда вообще начала без центрфорварда, бросив вперед летучего Бен Арфа. Теперь атака парижан крутится в рандомной траектории полета Ди Марии, Пасторе, Лукаса Моуры и Бен Арфа. А забивает вообще Курзава.

    Каждая команда особенная

    Вообще каждая.

    «Лион» − это энергичный президент, модный стадион, целая академия ядерного потенциала и Александр Лакасетт.

    «Монако» − русский владелец, княжеские казино и Фалькао.

    «Марсель» − куча проблем, уникальная атмосфера, хрустальный Абу Диаби, который снова играет полные матчи, и Лассана Диарра, который должен «Локомотиву» денег.

    «Сент-Этьен» − рекорд по количеству чемпионств и брат Погба в защите.

    «Лилль» − вечная строгость в обороне и герой еврофинала португалец Эдер.

    «Ницца» − китайско-американские владельцы и интересный тренер из Бундеслиги Люсьен Фавр.

    «Ренн» − главный тренер Кристиан Гуркюфф и главная звезда Йоанн Гуркюфф (отец и сын, да).

    «Кан» − самый крутой логотип и толпа этнических африканцев в основе.

    «Метц» − город на границе с Германией и скачки между дивизионами.

    «Монпелье» − безбашенный владелец и классный плеймейкер Рияд Будебуз.

    «Нант» − яркая желтая форма и форвард Яссин Бамму, который два года назад продавал форму в магазине «ПСЖ».

    «Генгам» − колорит Бретани и семитысячная город-деревня, где народ заполняет 18-тысячный стадион.

    «Тулуза» − вагон талантливой молодежи и тренер, который выдал самую мощную мотивацию года.

    «Лорьян» − странное прозвище «хеки» (или «мерлузы») и супербомбардир для бедных Бенжамен Муканджо.

    «Анже» − наглая команда, которая в прошлом сезоне громко пошумела в таблице, и ее новый форвард Фамара Дьедиу, который забил 21 гол в Лиге 2 в клубе у тренера-женщины.

    «Бастия» − бунтарская Корсика и самые опасные фанаты страны.

    «Бордо» − старые Жереми Менез и Тулалан и их молодые одноклубники.

    «Дижон» − самый маленький стадион лиги и кабовердианец Жулио Тавареш, который до 24 лет гонял мяч в любительском футболе.

    «Нанси» − единственный клуб с искусственным газоном и белорусский вратарь Сергей Черник.

    Важная памятка: утверждение о том, что Лига 1 это чемпионат одной команды − тупой миф.

    Будьте первым, кто узнает о новых звездах

    Карим Бензема давно и много забивает за «Реал». Антони Марсьяль становится лучшим бомбардиром «МЮ» в сезоне АПЛ. Эден Азар оккупировал «Челси». Жереми Матье, Самуэль Умтити и Люка Динь будут держать оборону «Барселоны». Франк Рибери − живая легенда «Баварии». А Поль Погба − самый дорогой футболист в истории. У этих и сотен других примеров есть важное общее: все они начинали в чемпионате Франции.

    Лига 1 давно стала идеальной площадкой перед топ-клубами или лучшими лигами. Здесь сложный футбол, отличная школа и серьезный опыт. Новички приезжают оттуда готовыми и закаленными. В каждом клубе АПЛ есть свои парни из Лиги 1, которые и делают шоу в самом дорогом чемпионате планеты. Следите за французами сегодня, чтобы знать о них все, когда они перейдут в ваш любимый клуб завтра. Чтобы не быть как тот комментатор, который перепутал нового Дрогба Миши Батшуайи с его одноклубником Чалобой.

    Пацаны, на которых надо смотреть особенно внимательно: Килиан Мбаппе и Бернарду Силва («Монако»), Венсан Козьелло («Ницца»), Корентен Толиссо, Набиль Фекир и Максвелл Корне («Лион»), Альбан Лафон («Тулуза»), Малком, Адам Уна и Жером Приор («Бордо»).

    Много сочных голов

    Вот такой:

    Такой:

    Даже такой:

    А еще такой и вот такой.

    Топ, но не попса

    «Барса» против «Реала», Месси против Роналду, Моуринью против Венгера, «Бавария» против всех − иногда от всего этого устаешь. Хочется чего-то нового: интересного, но не затасканного сотнями СМИ. Лига 1 − идеальный вариант. Там полно ярких игроков, любопытных клубов, красивых комбинаций, и все это еще не стало душным мейнстримом. Включайте чемпионат Франции и пробуйте сами. Allez.

    Поступок дня. Футболисты «Ниццы» и «Ренна» почтили память жертв теракта

    «ПСЖ» подписал Хесе. Таблица летних трансферов Лиги 1​

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК ПСЖ , ФК Марсель , ФК Кан
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Prad 22 мая 2021, 23:45

      Францию любят много из-за чего, некоторым спорт по душе, а кому то нравятся больше всего Французские курорты, и то что они могут дать, а именно незабываемые выходы в море на яхтах. Если кто захочет посетить эту страну и покататься на яхте тогда здесь https://yachtcharterinfrance.com/ вы сможете забронировать яхту моторную или парусную.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Korp 22 мая 2021, 16:01

      Сейчас там в первых дивизионах, всё хорошо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 22 августа 2016, 04:48

      Спасибо, статья топовая, а то достали уже Л1 засирать)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      Valeron 2705 19 августа 2016, 13:54

      Хорошая статья.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      SanekGol 19 августа 2016, 12:46

      Хорошая реклама Лиги 1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      Sylpheed 19 августа 2016, 10:26

      Да, согласен, есть на кого посмотреть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Marvianu 19 августа 2016, 10:23

      я так даже чемпионат Азербайджана расписать могу. Сути это не меняет, Лига 1 - дно

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11