Месси вернулся в сборную. «Краснодар» теряет два очка в Самаре. Дайджест событий дня

Месси заявлен на отборочные матчи к ЧМ-2018

Главная мыльная опера лета завершилась. Новый тренер сборной должен был вернуть главную звезду и он это сделал. Лионель Месси заявлен на ближайшие официальные игры национальной команды, а это значит, что завершать международную карьеру он передумал.

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«Краснодар» не смог победить «Крылья Советов»

«Быков» перехвалили, называя самой зрелищной командой на старте и проча чемпионство. Матч в Самаре начался с вихря атак хозяев и быстрого гола. Оправились краснодарцы лишь во втором тайме, сумев с помощью Федора Смолова отквитать гол. Он, кстати, сильно оторвался от всех в гонке бомбирдиров и, похоже, покусился на новый рекорд.

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«Лестер» – первый чемпион АПЛ, проигравший в стартовом туре

27 лет действующий обладатель трофея не проигрывал в первой игре нового сезона – в 1989-ом неудачниками стали ребята из «Арсенала» (кто бы сомневался). За историю АПЛ подобных падений не было ни разу. Но «лисы» умудрились сенсационно проиграть дебютанту и, по совместительству, самой слабой команде с 13-ю игроками в заявке. Причем гол чемпионы смогли забить только с пенальти – отличился Марез. Не помогло, ведь в свои «Лестер» получил два.

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Бердыев хочет перевести «Ростов» в Москву

Ожидаемо тренер тащит за собой любимых игроков. По крайней мере, об этом сообщает Нобель Арустамян, уверяющий, что Бердыев намерен приобрести в «Спартак» нескольких игроков ростовчан. Также новый тренер потребовал руководство красно-белых купить Миранчука, Могилевца и Подберезкина. Хм, а ведь он еще даже официально не вступил в должность.

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Но не только они. О «Локо» вообще слишком много слухов. Только за сегодня сообщалось, что клуб намерен оставить Олега Пашинина во главе, но только если вдруг не появится вариант с Бердыевым. Параллельно же шли новости о приглашении старого знакомого из Португалии и тренера «Астаны». Кому верить? Зато с Чорлукой все ясно – его клуб сохранил.

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Дортмундская «Боруссия» интересуется Ярмоленко

В очередной раз. Но теперь, вроде бы, всерьез. Дортмундцам якобы необходим дополнительный игрок в группу атаки, а Михаэль Цорк впечатлен игрой Андрея. По сообщения прессы, немцы намерены успеть осуществить трансфер до старта Бундеслиги.

«Ювентус» намерен приобрести Фабрегаса

А изначально хотели Матича. Просто Конте отказал бывшему клубу, но взамен по доброте душевной предложил альтернативу в виде Фабрегаса. Туринцев такая замена устроила, однако за каталонца придется выложить порядка 45-и миллионов.

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Впервые в истории футбола был использован видеоповтор

И вы этого точно не видели. Случай произошел в USL – третьем по силе дивизионе США. Имя Исмали Элфата вошло в историю. Именно этот арбитр первым решил обратиться к технологиям для определения места совершения фола в матче вторых команд «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Орландо Сити». Видеоповтор показал, что нарушение было за пределами штрафной, и это привело к удалению одного из футболистов.

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