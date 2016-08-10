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    Вера, надежда, любовь. Кто будет новым тренером «Локомотива»?


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    Голосов: 3
    10.08.2016 12:10
    Вслед за Ольгой Смородской из «Локомотива» ушел и Игорь Черевченко. «Бомбардир» классифицирует кандидатов на пост главного тренера «железнодорожников».
    СПОЙЛЕРЫ
    После неожиданного ухода Игоря Черевченко болельщики железнодорожников начали гадать, кто станет новым тренером команды. Вот и мы к ним присоединились. Придется ли в Черкизово начать верить в Валеру, надеяться на неожиданную перемену в настроении Бердыева или любить Семина, несмотря на результаты?

    Валерий Карпин – вера

    Основной кандидат на должность тренера «Локомотива». Как и год назад. Как и два. О странных, задокументированных на фото, отношениях Смородского и Карпина говорили давно, делая логический вывод о назначении красноречивого специалиста в клуб. Парадокс, но наиболее реальным его появление в Черкизово стало как раз после ухода одиозного президента. Карпин прокачал репутацию, став за пару месяцев с отрывом лучшим футбольным телеэкспертом страны (а, может, и единственным). Многие на такое, знаете ли, ведутся.

    О провале в «Армавире» и «Мальорке» уже никто не вспомнит. Зато у каждого в памяти остались харизматичные поступки времен «Спартака». Красно-зеленые и красно-белые – близнецы-братья. Обе команды когда-то были народными, а сейчас лишь становятся поводом для смеха и ложных надежд. И если уж Валера выступал на арене цирка однажды, то наверняка готов сделать это еще раз. Ведь вера в него у болельщицкого люда незыблемее, чем в Христа и, прости господи, президента России. Тем более что неделю назад он публично отказался произносить фразу «У меня в сердце «Спартак». Наверняка что-то задумал.

    Пять вещей, которые нужно сделать новому руководству «Локомотива»

    Курбан Бердыев – надежда

    Вчера появилась информация, что переговоры с крутейшим тренером российского футбола закончились ничем. Слушайте, тут и объявлять не надо: человек выбирает между сборной России, «Спартаком» и «Локомотивом» – очевидно, кого он предпочтет. Уже и в клубе дали понять, что остановились на кандидатурах Семина и некоего неназываемого голландского тренера (Хиддинк? Адвокат? Волан-де-Морт?). Нет, «дали понять» – слишком деперсонифицировано. Речь о высказываниях председателя совета директоров Мещерякова, который отрицает интерес к тому же Карпину. Напомним, что до этого он же отрицал уход Смородской, отставку Черевченко (и продолжает отрицать, что главным ее поводом было нежелание руководства назначить тренером вратарей Хапова).

    Это все к чему – в случае с новостями из «Локо» сейчас нужно руководствоваться оруэлловским принципом двоемыслия. Поэтому и слухам об окончательном отказе Бердыева верить не стоит. Ну нет, конечно, не поэтому. Просто в сердце любого болельщика «Локомотива» теплится несокрушимая надежда о приходе маститого и основательного тренера.

    «Ростов» без Бердыева. Что будет с командой?

    Юрий Семин – любовь

    Да-да-да, «Локо» заходит на третий круг. Первое, что сделал Геркус, придя на пост президента, заявил, что намерен вернуть легенд клуба и найти каждому по должности. Разумеется, была произнесена сакральная фамилия – Семин. Тогда, перед матчем с «Зенитом», всем показалось, что речь об уютном кабинете и непыльной работенке. Сейчас же всерьез говорят о тренерской деятельности. Палыч через прессу заявил, что готов – дело за руководством. Любопытно, что он пока такой единственный. Ну, кто готов. Верите или нет, но даже великий и неповторимый лучезарный светоч отказался от возвращения в клуб полный «человеческой мерзости». Иметь отношения с «Локо» сейчас никто не хочет, словно с не раз попадавшимся аферистом.

    Но, как мы знаем, настоящая любовь нивелирует все недостатки. У Семина и «Локо» она именно такая и непрекращающаяся. А уж болельщики его любят так же сильно, как собственных родителей. Беспроигрышный вариант. Для имиджа. Но любовь, как и положено, затуманивает факт, что Юр Палыч давно переквалифицировался на работу с аутсайдерами, и то не всегда успешную. Что ж, но все равно всяко лучше, чем Черчесов, о котором ходили слухи еще месяц назад.

    Цифра дня. Достижения Ольги Смородской за шесть лет в «Локомотиве»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Ростов», ФК «Локомотив», ФК «Спартак»
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 августа 2016, 01:37

      Ситуация вроде-бы разрулилась в отношении Черчесова (сборная) и Бердыева ("Спартак"), остаются бесхозные Карпин и"Локо", вот и пусть воссоединятся

      0
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG > арейская 12 августа 2016, 12:43

      А Карпину оно надо? Он кажется нашёл себя в роли телеэксперта, а материально себя обеспечил уходя из Спартака и Мальорки.

      0
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      Рейтинг: +1311

      Taps 10 августа 2016, 20:52

      Черчесов.

      0
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      Рейтинг: +48

      Северный Пушной Звер 10 августа 2016, 18:59

      " О странных, задокументированных на фото, отношениях Смородского и Карпина говорили давно" - а причём тут, собственно говоря, Смородский и что за "отношения, задокументированные на фото"?

      0
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      Рейтинг: +92

      Pathfinder 10 августа 2016, 15:45

      Надо в Локо иностранного тренера. Ван Гал без работы вот сидит, задаст жару. И с молодежью работать умеет, а у Локо такой много. Если в Рубин всех не продадут.

      0
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      Рейтинг: -3

      lihindic 10 августа 2016, 13:41

      палыча...

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 августа 2016, 13:23

      Только не Карпина.

      2
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      Рейтинг: +113

      Касабланка 10 августа 2016, 13:12

      Палыча надо вернуть в машинисты и будет паровозу счастье

      1
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      Рейтинг: +263

      Саладин 10 августа 2016, 12:26

      "всяко лучше, чем Черчесов"??? Не надо ля-ля, Черчесов достойный тренер!!!

      -1
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