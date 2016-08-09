Бердыев отказался тренировать «Локомотив»

Я вот одного не пойму. Один тренер сидел в одной команде. Команда стала проигрывать. Тренера убрали. Тренер ушел в другой клуб. Там та же история. Ушёл в третий.... И так со всеми командами на протяжении всех лет. Может пора не тренеров местами менять а кормушки прикрыть и сделать патриотизм клубный? А то как простит*тки бегают за Евриками.
Бывший главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев отказался возглавить московский «Локомотив», сообщает источник. Напомним, вчера стало известно об отставке Игоря Черевченко.
«Руководство «Локомотива» не смогло договориться с Бердыевым, переговоры закончились безрезультатно», – сказал источник.
Стоит отметить, что на российского специалиста претендует московский «Спартак».