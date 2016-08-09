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    Бердыев отказался тренировать «Локомотив»

    Бывший главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев отказался возглавить московский «Локомотив», сообщает источник. Напомним, вчера стало известно об отставке Игоря Черевченко.

    «Руководство «Локомотива» не смогло договориться с Бердыевым, переговоры закончились безрезультатно», – сказал источник.

    Стоит отметить, что на российского специалиста претендует московский «Спартак».

    Источник: ТАСС

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    09.08.2016 14:02
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +186

      STatham 9 августа 2016, 18:29

      Я вот одного не пойму. Один тренер сидел в одной команде. Команда стала проигрывать. Тренера убрали. Тренер ушел в другой клуб. Там та же история. Ушёл в третий.... И так со всеми командами на протяжении всех лет. Может пора не тренеров местами менять а кормушки прикрыть и сделать патриотизм клубный? А то как простит*тки бегают за Евриками.

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > STatham 9 августа 2016, 18:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "кормушки прикрыть",извините,вы с какой страны будите?

      -6
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      Рейтинг: +281

      serhz 9 августа 2016, 18:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что то он возомнил из себя невесть что !--по большому счёту что он добился то вообще ?--довыбирается и толку нигде не будет , одни понты

      -16
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 августа 2016, 18:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не прельстили, ага.

      -4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 августа 2016, 17:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      После отставки Якунина кормушка в Локо закрылась

      -4
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      Рейтинг: +263

      Саладин 9 августа 2016, 15:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      УТЯТИНА!!! Кто с ним разговаривал, если действующего руководства нет? даже игроков подписать не могут(((((

      -6
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      Рейтинг: +30

      киришанин 9 августа 2016, 15:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      По мне так лучше Локомотив тренировать чем Спартак

      -8
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      ...
      Рейтинг: +47

      чей котэ > киришанин 9 августа 2016, 15:34

      Всем срать на твоё мнение

      4
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 9 августа 2016, 14:51

      Тренером, который вел клуб и сборную, уже не никого не удивить. А вот два клуба и сборную... Тут бы мы всех переплюнули!

      1
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      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak > alexandr1205 9 августа 2016, 15:27

      А может Курбан готов
      Тренировать Россию, Спартак, Локо и Ростов?

      3
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 9 августа 2016, 14:47

      ну и правильно

      -2
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      Рейтинг: +1892

      multiscan 9 августа 2016, 14:44

      Не надо было его срывать из Ростова! Но, если уж так вышло, назначить его в "Рубин", а то казанцы как-то невнятно чемпионат начали.

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 9 августа 2016, 14:44

      Может быть Сёмин вернется

      4
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      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > АлёшкА91 9 августа 2016, 14:58

      на пару с Романцевым

      0
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